Van dos sonorenses a Panamericano de volibol en Guatemala

Víctor Martínez y Luca Sagnelli hicieron el grado para integrarse al equipo mexicano que estará en Guatemala del 11 al 19 de marzo

Los jugadores sonorenses de volibol Víctor Andrey Miranda Martínez y Luca Sagnelli Salgado representarán a México en la Copa Panamericana U19 varonil que recibirá Guatemala entre el 11 y 19 de marzo.

Ambos volibolistas hicieron el grado después de una concentración que tuvo lugar en la Ciudad de México para integrarse como parte de la docena de jugadores con los cuales nuestro país competirá en suelo guatemalteco.

Miranda Martínez (originario de Magdalena) y Sagnelli Salgado (nacido en Hermosillo), estuvieron en el campamento convocado por la Federación Mexicana de Volibol que empezó el 18 de febrero y terminó el día último del mes pasado en el CNAR de la capital azteca.

Por lo tanto, continúa llegando el talento sonorense a los “tricolores” de volibol ya que la cuenta de jugadores sigue incrementándose, pues el año pasado fueron 25 los seleccionados nacidos en nuestra entidad dentro de equipos mexicanos de dicha disciplina deportiva repartidos en diferentes categorías.

Esos seleccionados sonorenses, en base a las habilidades que han demostrado en la cancha, actualmente atraviesan por sus respectivos procesos para participar en torneos internacionales en las categorías Sub 17, Sub 19, Sub 21, Sub 23, y en la Mayor, en ambas ramas.