Ignoran las riñas escolares

“Clavan el uña” los banco$

¡¡Plagian a cuatro gringos!!

Que “corta cabezas” Alcalde

¡Ignoran riñas escolares!…Tal parece que los de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos están esperando a que termine en tragedia alguna de las tantas riñas que hay hoy en día en las escuelas, de ser cierto lo revelado por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grajeda Bustamante, de que son los que han retardado la implementación del programa “Mochila Segura”. ¡De ese pelo!

Así está le exhibida para el titular de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos” (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán; y “la pedrada” para la de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, por ser hora de que según esto siguen sin emitir el respectivo dictámen para avalar ese tipo de revisiones entre los estudiantes de Primaria y Secundaria, para evitar que lleven droga y hasta armas, como ya se ha detectado. ¡Palos!

Y es que mientras que dicho trío de funcionarios han continuado sumidos en la “burrocracia” y “tirándose la bolita”, unos por no cumplir con su cometido preventivo en timpo y forma, como son Rentería Barragán y Piedra Ibarra; y otro por no exigirles como lo demandan las circuncustancias, lo que son los pleitos en los planteles escolares se han disparado, y es por lo que el alumnado está en riesgo. ¡Ni más ni menos!

Pero para quien dude de lo anterior ahí está el dato revelado por la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, de que el número de trifulcas en las Secundarias y Preparatorias ha aumentado en los dos últimos años; mientras que en los primeros meses del 2023 las cifras igual tienen una tendencia al alza, ubicándose también a Cajeme, Nogales y Guaymas como municipios en “focos rojos” en ese sentido. ¿Cómo ven?

En lo que es una estadística que fuera confirmada por la Asociación Estatal de Padres de Familia en Sonora, y para prueba está que en el 2022 se atendieron 80 reportes por esos enfrentamientos entre los alumnos de los diferentes centros educativos de la Capital; en tanto que en el 2021 y 2020 solo hubo 6 en cada uno de esos periodos, por lo que así está esa grave diferencia del como se ha incrementado esa violencia escolar. ¡Zaz!

Una evidencia de ello es que nomás el pasado enero ya se registraron 13 de esos zafarranchos entre el estudiantado; y en lo que es febrero se contabilizaron poco más de 3, a lo mejor porque fue el mes del Día del Amor y la Amistad; por lo que de diciembre del 2022 a la fecha ya iban 108, y se seguía contando, por nomás no verse una estrategia de prevención por parte de la SEC, al sólo estarse escudando en la CEDH y CNDH.

Eso a pesar de que los alumnos ya están utilizando desde piedras, cuchillos y machetes, hasta arma de fuego, por lo que no tarda en suscitarse una tragedia, pero lo que es Rentería e Ibarra, ¡bien gracias!, a pesar de que esas peleas han sido grabadas y subidas a las redes sociales, como para que cunda el mal ejemplo. ¡Tómala!

“Clavan el uña” los banco$…Los que se sigue demostrado que son unos negociazo$ redondo$, son los diferentes consorcios bancarios, por las pingue$ millonarias ganancias que obtienen al año, como lo acaba de mostrar un comparativo ventilado por la Condusef, de la que es delegada Blanca Alicia Rosas López, tocante a la penalizaciones que aplican si no pagan a tiempo ni usan las tarjetas de crédito. ¡Así la rapacidad!

Lo anterior nomás en lo que tiene que ver con los plásticos crediticios conocidos como básicos, que son los que no cobran comisiones y ofrecen líneas de crédito reducidas, y que en muchos casos representan el primer acercamiento de la población con ese producto financiero, pero que condicionan al usuario a utilizarla al menos una vez por mes, porque de lo contrario “les saldrá más caro el caldo que las álbondigas”. ¡Ouch!

Y para prueba está que la tarjeta de Invex Volaris cobra $895 pesos en caso de no tener ningún movimiento mensual, mientras que por liquidación tardía, o después de la fecha límite es de $650 pesos; mientras que por el estilo está la de HSBC con $489 pesos; Scotiabank y Azul de BBVA que cargan $418 pesos por ese concepto; así como la de Citibanamex, e Inbursa, que es de $399 pesos. ¡De ese tamaño!

Aunque por si eso fuera poco y según la revelación que hiciera la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), lo que confirma que el de a cómo de todas las formas posibles le están “clavando la uña” a los clientes para sacarles el dinero, es que afloró que ahora también están cobrando $200 pesos por una aclaración improcedente. ¡A ese punto de leonino$!

De ahí que como “tienen el sartén por el mango”, al momento en que el cliente afectado hace una reclamación, se da por descontado que la mayoría no proceden, y es por lo que también ganan, cuando se supone que es parte del servicio, y que por cierto que es algo sobre lo que no había dicho nada Rosas López.

Impacta muerte de gringos… Y a como la pongan, pero “la gota que podría terminar de derramar el vaso”, en cuanto a la de por sí tensa relación del “Prejidente”, Manuel López Obrador, con los Estados Unidos, es el que hallaran muertos a dos de los cuatro estadounidenses que habían sido secuestrados en el momento en que ingresaron a México por la frontera de Matamoros, Tamaulipas, además de un herido. ¡Ups!

Eso luego de que fuera baleada la minivan en la que viajaban las víctimas desde Brownsville, Texas, en lo que es un asalto y rapto con todo el sello del crimen organizado, al grado de que pareciera que ya los estaban esperando, aunque ahora trascendió que los confundieron con la mafia haitiana, por ser personas de color, cuando la versión real es que venían a esa ciudad fronteriza para someterse a un tratamiento estético.

Luego entonces así estuvo esa agresión que terminó en lo peor, y que es de pronóstico reservado, por la reacción que está habiendo de parte de los diferentes sectores gubernamentales y legislativos del “otro lado”, y no es para menos, después de que ni la recompensa de 50 mil dólares que ofreciera el Buró Federal de Investigación -FBI por sus siglas en inglés-, fuera suficiente para que les perdonaran la vida. ¡Vóitelas!

Ya que ese ataque demostró como el “Narco” ya se ha empoderado, a tal punto que pueden actuar con tal impunidad, sin importar la nacionalidad de los agredidos, como se evidencia en una videograbación que se viralizara, en la que se ve el como varios sicarios armados cargan a una persona y obligan a otra a subir a la caja de un pick up para llevárselas, cuando ya estaban lesionadas de bala, y que eran los afectados. ¡Glúp!

A ese extremo se dio ese letal “levantón” en los momentos en que los republicanos están presionando y reviviendo una iniciativa presentada desde enero pasado ante el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, para que las Fuerzas Armadas actúen en contra de los cárteles mexicanos de la droga y así combatir el narcotráfico de fentanilo y otras sustancias, pero que todavía se está a la espera de que sea sometida a debate.

Por lo pronto y en la víspera de lo que será el “spring break” que ya está a la vuelta de la esquina, que es cuando la gringada se deja venir a las playas de la República Mexicana, como a las de Puerto Peñasco, lo que son los gobiernos de EU y Canadá ya alertaron a sus ciudadanos para que no viajen por estos lares, por lo que así se estaría afectando al sector del turismo en la próxima Semana Santa de los primeros días de abril.

Que “corta cabezas” Alcalde…Dan cuenta que el sí que “llegó con la espada desenvainada”, es el alcalde sustituto de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, después de que recientemente reemplazara al fallecido de Mario “Mayito” Martínez, por como ya le han renunciado cinco funcionarios de primer nivel en su gabinete, siendo el último el director del Instituto Municipal del Deporte, José Bardo Corral Díaz. ¡Órale!

De tal manera que así ha estado “la limpia” de todo lo que huela a Martínez Bojórquez, como lo refleja el que desde su llegada ya también hayan dejado el “hue$o”, o puesto la hoy ex de la Tesorería, María Teresa Acosta Piñuelas; e igual quien cobraba en la Secretaría del Ayuntamiento, Jorge Luis Márquez Cázares; y por el estilo la que fungía como directora del DIF en esa localidad, Luisa Fernanda Dumas Ley. ¡Qué tal!

Y para guardar las formas han manejado que sus salidas han sido por asuntos personales y con carácter irrevocable, que quiere suponerse que es porque Elías Retes los ha indemnizado muy bien, para que “no se la hagan de tos”, y lleguen a demandar por despido injustificado como lo hiciera el ex Tesorero, Ramón Grajeda, en el trienio de Guadalupe Curiel, y quien les ganó el litigio y hasta la fecha no le han querido pagar.

No obstante de lo que sí que no se ha salvado Jorge Alberto, quien era regidor antes de su nominación, es que de entrada ya estén diciendo que le ha “pedido la bola” a esos servidores públicos para meter a su gente, y así cumplir los compromisos de chamba que tiene con quienes lo impulsaron, al punto de que ya lo están acusando de estar “inflando” la nómina con la contratación de personal que no es necesario. ¡A ese grado!

De ese vuelo ha estado el turbulento arribo de Elías, por las críticas de las que está siendo blanco, por casi casi estar empezando de nuevo, con lo que es la renovación de la plantilla de lo que son los principales operadores municipales, por lo que habrá que ver qué consecuencias pudiera tener, el que no esté siendo una transición aterciopelada, porque de entrada se está perdiendo tiempo a la hora de atender a los navojoenses. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]