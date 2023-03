Que no es tapadera el PT

¡Hallan el carro de cafre!

Más droga en estudiantes

Riñeron en Cervecería 19

Que no es tapadera el PT…Quien dejó en claro que podrán ser alianza, pero no comparsa, y mucho menos tapadera de nadie, es el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Ramón Flores Robles, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, al adelantar que ni a sus propios miembros se la van a perdonar, en caso de que se porten mal, o defrauden la confianza ciudadana.

Tan es así que Flores Robles destapara qué en los próximos días, y por medio del diputado local petista, Sebastián Orduño Fragoza, presentarán una demanda penal contra la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, y su pandilla de funcionarios, por el mal uso de los recursos públicos, después de que la Contraloría Municipal y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) no hicieran nada. ¡De ese pelo!

Es decir que estarán llevando al siguiente nivel las denuncias que han abundado contra Valle Dessens, después de que los Contralores y el ISAF “se las untaran”, y es que aunque pa$ó de todo, no pasa nada, en torno a los desvíos millonarios que le imputan, como el de la fantasmal construcción de la Playa Incluyente, en lo que fuera su fracasada y criticada administración, porque la intención es que no queden en la impunidad.

Ciertamente que no es para menos que estén proyectando el ir con todo contra Sara, en aras de “ajustarle cuentas” por la “quemada” que les diera ante la ciudadanía, al Flores revelar que les acaban de notificar de una multa por más de $238 mil pesos que les aplicara el Instituto Nacional Electoral (INE), por machincuepas en la afiliación, y es por lo que con más ganas la traen “atravesada”, como dice el dicho. ¡Tómala!

Por el estilo se refirió a otro escándalo y “fierro en la lumbre” que todavía tienen, como es el caso del polémico ex legislador y ex candidato a la alcaldía de ese puerto por el PT, Rodolfo Lizárraga, después de que en el marco del anterior proceso electoral le entraran a robar a su casa, porque dizque tenía alrededor de $7 millones debajo del colchón para su campaña política, y es por lo que ha estado “en el ojo del huracán”.

Sin embargo Ramón Ángel asegura que Lizárraga Arellano realmente ha sido una víctima, con todo y que todavía hay quienes están encarcelados por ese sonado atraco; a la vez que de manera por demás extraña asesinaron a uno de los autores intelectuales; pero aceptando que es un hecho que ha afectado la imagen de ese instituto político, aunque también aclara que los asaltantes participaban en otros partidos políticos.

Pero tan desde ya está exonerando al “quemado” y también apodado, “Bofo” Lizárraga, que ventiló que ya ha estado presente en las últimas reuniones que ha presidido en la localidad guaymense, a la par de que anticipara que tiene las puertas por ser un perfil político de peso, y no en referencia a su físico, por aquello de que está muy “rollizo”, por lo que así le estarían levantando el castigo, si es que en algún momento lo hubo.

Y con referencia al gobernador, Alfonso Durazo Montaño, apuntilló que hay algunos funcionarios a los que les falta mucho para dar buenos resultados, pero que con él llevan una buena relación, al reconocerle su labor, contrario a que dicen que en el Congreso del Estado usaban a sus diputados como “bisagras” en las votaciones para obtener concesiones extras, hasta que dos legisladoras del PRI y una del PRD se sumaron a Morena.

En tanto que con referencia a los comicios del 2024 Flores Robles advierte que aparecerá en las boletas electorales; mientras que de cara a la contienda presidencial hoy por hoy apoyan a la corcholata de Gerardo Fernández Noroña, aunque ya que se defina “al bueno”, a la clásica que se irán a “la cargada” en coalición.

¡Hallan el carro de cafre!…A los que hay que apuntarles una buena, pero a medias, es los de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE), de la que es titular Claudia Contreras, por en menos de dos días haber encontrado el auto Derby, de la marca Volkswagen, en el que supuestamente el pasado domingo atropellaron a dos niños y una mujer en la colonia Los Álamos, y quienes aún están en estado crítico de salud.

Porque aunque localizaron el carro en el patio de una vivienda en el barrio de La Adolfo López Mateos, a casi dos kilómetros de donde ocurrieron esos comentados hechos, en el sector Sur de Hermosillo, resulta y resalta que ahora a los peritos de esa instancia investigativa les llevará unas 48 horas el determinar sí es el que arrolló a Brenda de 31 años de edad; así como a su hija Ximena de 5 años; y Fabret de 2 años. ¿Cómo ven?

Toda vez que en el ínter mínimo debieron haber ventilado a nombre de quién está ese vehículo, tipo sedán, de color blanco, que para empezar estaba tapado con un hule negro, pero lo ubicaron porque le dejaron descubierta una parte del frente, y es cuando lo detectaron con los drones que utilizaron para rastrearlo en esa zona los de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), por lo que se cateó el lugar. ¡Qué tal!

Y es que todo hace indicar que sí es la unidad responsable de provocar ese percance, luego de que rebasara a exceso de velocidad en las calles Libertad y Mecánicos, e impactara a los afectados, como se observa en los videos que hay al respecto, ya que no sólo es de características similares, sino que además presenta abolladuras en la parte frontal, lo que no se cree que sea pura casualidad. ¿Qué no?

Razón por la cual es que ya se lanzara un exhorto para que se entregue el conductor, o más bien el cafre, que “parecía que iba a recibir herencia”, después de haberse dado a la fuga, derivado de que hasta el momento no hay detenidos, por lo que es el delito de tentativa de homicidio en contra de las tres personas, que hasta ahora todavía están hospitalizadas, y con un pronóstico reservado, al estar graves pero estables. ¡Así de delicados!

Más droga en estudiantes…Ahora sí que la que ya está cada vez más descarada, es la existencia de armas y drogas en las escuelas, y para prueba está el que ahora en el Centro de Bachillerato Tecnológio Industrial y de Servicios (Cbtis) No 132 de la colonia Las Quintas, detuvieran a cuatro estudiantes, entre ellos uns mujer, en posesión de tres navajas y una porción de mariguana. ¡Pácatelas!

Eso luego de que al ser descubiertos armados y con esa hierba mala, fueran reportados al 911 por la encargada de Servicios Escolares de esa Preparatoria, por lo que al llegar los agentes de la Policía Municipal procedieron a revisarlos, hallándoles esas “armas blancas” y el mencionado narcótico, de ahí que procedieron a ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras, para que se actúe en consecuencia. ¡A ese grado la exhibida!

Así estuvo ese arresto de esos alumnos descarriados, de entre 16 años y 17 años, el cual tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas -cinco de la tarde- del pasado martes, pero lo más grave del caso es que no es el primero que ocurre en la última quincena, luego de que igual en otra “Prepa” de ese sector ocurriera algo similar, lo que viene a confirmar que no están haciendo nada para prevenir la drogadicción entre el estudiantado. ¡Palos!

Como lo refleja el que ya no estén respetando ni las escuelas, al hora estar acudiendo con esa clase de drogas, es decir, ya se están pasando de la raya al no detenerse ante nada, y lo que es algo que se torna más delicado, por como también las riñas escolares se han disparado, y que no se descarta que sea porque andan “ondeados”, por lo que con eso hay el riesgo de que en cualquier momento puedan terminar en tragedia.

No obstante lo que es el de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Aurelio Grageda Bustamante, ¡bien gracias!, o “pensando en la inmortalidad del cangrejo”; al igual que el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, un tal Rodolfo Basurto Álvarez, por no verse que estén haciendo la tarea preventiva en esa materia, y para evidencia está esa incidencia que ha ido al alza, y con tendencia a empeorar.

Riñeron en Cervecería 19…Y con el que ya están como La Chimoltrufia, porque como dicen una cosa, dicen otra, es con relación al asesinato a golpes del cliente, Carlos Bernardo Betancourt Murillo, ocurrido el 21 de febrero en La Cervecería 19, ubicada en la plaza comercial Andenes, del fraccionamiento Santa Fe, al ahora trascender que en el interior de ese restaurante bar, sí es donde inició esa letal riña. ¡Zaz!

Ante lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que esa versión de la Fiscalía estatal “echa por tierra” lo que habían manejado los operadores de ese negocio cervecero, de que el gerente, José Arnoldo “N.”, de 38 años, y quien es el presunto homicida, junto con su compinche, Martín Ricardo, ese día estaba de descanso, por lo que según esto se encontraba en un establecimiento nocturno contiguo conviviendo con la víctima.

En esos términos está ese dato que arrojara la investigación complementaria que se lleva a cabo, en el plazo de 6 meses que otorgara el Juez para ahondar en indagaciones, después de que a José y Martín los vincularan a proceso por la muerte de Carlos Bernardo, de 63 años de edad, por lo que sí que es un fatídico caso que ha tenido más capítulos que ni una serie televisiva, y de esas de ciencia ficción, por estar de no creerse. ¡Glúp!

Si se toma en cuenta de que igual el vocero de la Mesa de Seguridad, Juan González Alvarado, había dicho que la causa de ese crimen era producto de un altercado por una alegata en el pago de cuenta que estaba alterada, pero igualmente después lo desmintieron, para luego salir con que lo que propició esa golpiza y deceso, es porque dizque no quiso seguir la parranda con quienes finalmente lo mataron por eso. ¿Será?

Luego entonces y por tanto cambio y bandazos que ha habido en las pesquisas realizadas hasta ahora, es por lo que ya no se sabe ni que creerse, por lo que habrá que esperar para checar como termina el desenlace, aunque lo único cierto es que hay un asesinato de por medio, y el que La Cervecería 19 funcionaba con un rosario de irregularidades, al grado de que hacía las veces de antro sin tener permiso para eso. ¡Mínimo!

Correo electrónico: [email protected]