“Hace corte de caja” CTM…El que se abrió de capa al hacer “un corte de caja”, en torno al de a cómo está el sector laboral, es el dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Javier Villarreal, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, en la que por cierto volvió hacer presencia su presidente y fundador, Carlos “El Kaly” Rodríguez. ¡De ese pelo!

Toda vez que Villarreal Gámez no se anduvo por las ramas, para apuntillar qué con la actual administración del Gobierno del Estado, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, sí bien ha habido coincidencias, pero también turbulencias, pero siempre con el ánimo y la buena voluntad de sumar esfuerzos, como lo muestra el que ya han sostenido tres encuentros, el último apenas el pasado fin de semana. ¡Órale!

Para el caso precisó que se ha fomentado una política de colaboración, en lugar de confrontación, basada en una estrategia de ganar ganar, por lo que así ha estado esa relación que han ido construyendo, pero con un enfoque propositivo, al punto de que sobre la marcha se han hecho los ajustes, entre los que están las salidas de los secretarios del Trabajo y Economía, Olga Armida Grijalva Otero y Armando Villa Orduño. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a Javier la misión es la de apostarle a una estabilidad y paz en ese ámbito, en beneficio de los trabajadores y el empresariado, pero privilegiando la conciliación; y además con un sentido de justicia social, en aras de abonarle a la productividad y competitividad, en un tiempo en que ya todo está cambiando, y es por lo que consideran que debe concretarse ese proceso de adaptación a un modelo de participación.

En ese aspecto puso como ejemplo que en la CTM no hay división, y es por eso que la intención es la de construir, más no destruir, como algunos nuevos sindicatos surgidos al vapor sí lo han intentado hacer, como los es una tal Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), del senador Pedro Hace, o más bien “Deshace”, y que aquí tiene como su títere a la ex diputada local, Carolina Lara Moreno.

Y por el estilo ha querido a volver por sus fueros el cabecilla sindical acusado de lo “píor”, como es Napoleón Gómez Urrutia, alías “El Napito”, y que al final se han quedado en el limbo, o ya no han trascendido, al ya no poder “echar mano” de las viejas prácticas que antes se usaban para apropiarse de los contratos colectivos de trabajo, derivado de que se han topado con pared con lo que es la nueva ley laboral que se está “aterrizando”.

Al Villarreal aceptar que todavía están en la fase de prueba y error con lo que es la aplicación de ese nuevo marco laboraloide, y con el que desaparecieron las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para dar paso a lo que son los Centros de Conciliación, en los que a partir del próximo 3 de noviembre se interpondrán las demandas en ese ramo, y de no resolverse en 45 días pasarían al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Es ahí donde tuvo un reconocimiento especial para el presidente y magistrado del STJE, Rafael Acuña Griego, al señalar que es mucho lo que puede ayudar en esa nueva realidad legal y operativa que tiene que ver con los conflictos sindicales, por lo avezado y ducho que es en esa materia, a partir de la experiencia que tiene por ya haber estado del otro lado de la mesa, como es en la delegación del Infonavit, entre otros cargos.

Así que partiendo de lo expuesto por el líder de la CTM, las condiciones están dadas para que vengan tiempos mejores en ese rubro, como dijera La Yuri, por el impulso que valorara que le está dando el “Gober” al desarrollo de la infraestructura con el apoyo de la Federación, como es con el Plan Sonora, la carretera Guaymas-Chihuahua, y puras de esas trascendentes obras que ya están en curso, y que atraerán inversiones.

Mientras que en lo general dio la buena nueva de que en el IMSS les asignarán un bono de sueldo del 50% a los médicos especialistas, así como una doble plaza para que no se vayan; y tocante a la polaca aseguró que están “en pausa” con respecto a su militancia en el PRI, por haberse alejado de las causas populares. ¡Qué tal!

Evalúan homicidio de doctor…Quien volvió a dar color con relación al caso del ciclista y doctor enfermero del Isssteson que fuera arrollado en la prolongación del bulevar Morelos el 31 de diciembre del 2022 y muriera un día después, como es Francisco Raúl Pacheco Coronado, es la Fiscal de Justicia estatal, Claudia Contreras, al revelar que ese fatídico hecho pudiera cambiar de homicidio culposo a doloso. ¡Ouch!

Es por lo que Contreras Córdova aclara que por esa razón las indagaciones se han prolongado, a raíz de que han ampliado las pesquisas, y es por lo que dejara asentado que: “Ahí había un debate si había un delito culposo, un accidente o si había una intencionalidad, lo cual ha conllevado a que nosotros realicemos mayores actos de investigación para poder tener la certeza y la verdad jurídica”. ¿Cómo ven?

Y más porque se determinó que quien lo atropellara era un compañero de trabajo en el “Hospital Ignacio Chávez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), de ahí que Claudia Indira precisara que han tenido que llevar a cabo: “Mayores entrevistas, pero ha ido caminando bien el asunto, yo creo que en breve también podré comentar algún otro avance”. ¡Así el dato!

Con todo y que ventilara que aún no hay personas detenidas por esa comentada muerte, a pesar de que el pasado 4 de enero del 2023 en la colonia Modelo ubicaron y aseguraron un vehículo pick up blanco, modelo Ranger, y que es el que se comprobó que impactó fatalmente a Pacheco Coronado, como lo demostraron las pruebas que se le hicieron, porque todavía tenía rastros de sangre y cabello de la víctima. ¡De ese vuelo!

Pero lo que sí ya confirmaron, es que el dueño de ese carro incautado no era quien conducía en el momento del percance, sino otro individuo que ya es buscado, pero sin que dieran a conocer su identidad, aun y cuando se deduce que ya lo deben tener identificado, pero al parecer a lo mejor no lo quieren alertar, aun y cuando ya debe saber que lo andan rastreando, pero la pregunta es el ¿por qué no dar a conocer esas novedades?

Sacan a flote otra guardería… Ahora sí que a cuentas gotas, pero a las que han seguido sacando a flote es a las estancias infantiles que no cuentan con las más elementales medidas preventivas para operar y garantizar la seguridad de los menores, y para prueba está el que ahora la Coordinación Estatal de Protección Civil clausurara la guardería “Champ Kids”, localizada en Alegranza Residencial. ¡Pácatelas!

Al ser que es el segundo inmueble de ese tipo que es cerrado en lo que va del 2023 por los de la Dirección de Inspección y Vigilancia de esa paraestatal, cuyo titular es Juan González Alvarado, y otra vez como consecuencia de una denuncia ciudadana, y no por un acierto de sus inspectores, que ni siquiera “se las olían”, respecto a que ese albergue infantil estaba operando con esas anomalías. ¡Así la falla!

Ya que al igual que la vez anterior, tuvieron que recibir un reporte para “caerles” a los operadores de una casa que era utilizada como estancia, pero sin el accionar más básico para salvaguardar a los niños, al carecer de lo más mínimo como extintores, salidas de emergencia, detectores de humo, además de no tener personal capacitado en temas de protección civil, de lo que se deduce que “estaban a la buena de dios”. ¡Vóitelas!

Pues lo mismo sucedió hace unas semanas, cuando igualmente cancelaron un negocio de esos denominado Risas y Pasitos, que casi en la clandestinidad operaba en el fraccionamiento Misión Los Lirios, al por el estilo no contar con un programa interno de protección, así como tampoco un seguro de responsabilidad civil, ni puertas para en caso de una urgencia, o simulacros preventivos, botiquín de primeros auxilios y señalización.

Casi por nada es que partir de ese cúmulo de irregularidades detectadas en esas guarderías, es por lo que queda en entredicho el Programa Anual de Inspecciones que según esto promueve González Alvarado, si se analiza que las dos que han descubierto no ha sido por las labores de monitoreo que en teoría deberían de realizar, lo que lleva a pensar el cuántas más no habrá en esas condiciones no aptas para funcionar. ¡Ajá!

¡En evidencia a funcionaria!… Y a partir del atentado registrado en un camión urbano de Hermosillo el pasado lunes, cuando en un bulevar de la colonia La Cholla un hombre le arrojó una sustancia al chofer, lo que también afectó a los pasajeros, dan cuenta que se hace más notorio el que la del Instituto de Movilidad estatal, Lirio del Castillo Salazar, haya cancelado el programa Policía Abordo. ¡Tómala!

En lo que es una suspensión catalogada como de lo más incongruente, si se toma en cuenta el como está la inseguridad hoy en día, después de que precisamente se implementara para proteger al pasaje de los asaltos y actos vandálicos que se cometen contra los ruleteros, y que es algo que hiciera crisis hace unos años atrás, cuando se pusieron de moda y proliferaron los mal afamados macheteros, que perpetraban esos atracos.

No obstante lo que es la inexperta de Lirio Anahí llegó con otras ideas muy fuera la insegura realidad que priva hoy por hoy, y es por lo que ahora sí que literal procedió a bajar a los policías de esos camiones, para en su lugar salir con la ocurrencia de instalarles los famosos botones de pánico, que hasta ahora no se ha sabido que hayan sido muy efectivos que digamos, dejando de lado que lo que sí estaba funcionado. ¿Qué no?

Más menos está la improvisación en ese tenor de del Castillo Salazar, y es que en su momento ni siquiera se dignó a atender al Comisario General de la Policía Municipal, Manuel Emilio Hoyo Díaz, quien afloró que acudió a ofrecerle el ampliar esa táctica de prevención, pero simplemente no lo recibió, con lo que se evidenció la fama de arrogante y prepotente que dicen que tiene, y con la que se conduce. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo los que al final están “pagando el pato”, a la hora de correr el riesgo, por dicha funcionaria ser de las que no hacen ni dejan hacer, son los usuarios de ese servicio, como lo exhibe esa agresión con la que se atentó contra ellos, al provocarles vómito y dificultad para respirar, después de que un carro se le emparejara a la unidad, descendiendo un sujeto molesto contra el operador, para lanzarle un producto desconocido.

