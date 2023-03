+ Siguen cafres del volante

+ Atacan a camión urbano

+ Sí $uben casetas de cobro

+ Legalizarán “a domicilio”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Siguen cafres del volante…Y las trágicas historias de los cafres del volante y “autos fantasmas” se sigue repitiendo, como lo exhibe el que ahora un carro sedán blanco arrollara en la colonia Cuauhtémoc a una mujer de 31 años de edad, identificada como Brenda; y a Ximena de 5 años, y Fabret de 2 años y medio que la acompañaban, en hechos ocurridos la tarde del domingo sobre el bulevar Libertad y calle Mecánicos. ¡Zaz!

Ya que como suele suceder, ahora dan cuenta que fue un Volkswagen Derby blanco, de modelo atrasado, el que provocó ese atropellamiento, por su conductor ir como “alma que lleva el diablo”, o a exceso de velocidad, como se observa en un video que circula en redes sociales, en el que se ve como las víctimas, la fémina y los dos niños, no alcanzan a cruzar la avenida, como sí lo hace un hombre, y son impactados. ¡Ups!

Casi por nada es que la pequeña resultara con traumatismo craneoencefálico severo; mientras que el menor presentó fracturas de huesos nasales y maxilar de cara, así como hemorragia, que ponen en riesgo sus vidas, de ahí que ayer estaban en terapia intensiva; en tanto que quien los llevaba tiene fracturadas ambas piernas y la parte frontal del cráneo, pero aun así estaba consciente. ¡De ese pelo!

Razón por la cual el personal del Departamento de Investigación de Accidentes de la Policía Municipal de Hermosillo ya rastrea al tripulante del citado vehículo, que como era de suponerse “se tiró a perder”, en tanto que los infantes están en peligro de muerte, al grado de que el padre de Fabret, Juan Pablo López Provincia, revelara que están requiriendo donadores de sangre de emergencia, ya que serían sometidos a cirugías. ¡Glúp!

En esos términos continúan ocurriendo esos accidentes, que son producto de la imprudencia, pero sin que se siente un precedente al respecto, como lo demuestra que el pasado 1 de enero también arrollaran y mataran al Jefe de enfermería del “Hospital Ignacio Chávez” del Isssteson, Raúl Alberto Pacheco Coronado, pero sin que se volviera a saber nada, a pesar de que encontraran el pick up que “se lo llevó de corbata”. ¡Pácatelas!

Es por lo que López Provincia advirtiera que espera que haya justicia para su hijo, hermana y sobrina, que estaban hospitalizados en el HIES y la Clínica 14 del IMSS, porque lo que es hasta ayer las instancias de “Seguridad” no habían tenido un acercamiento con él, con todo y la gravedad del percance, por lo que no se descarte y que pase lo mismo que en el caso de Pacheco Coronado, al haber quedo en el mero escándalo.

Al resultar por demás inexplicable, el que aun y cuando por medio de una denuncia ciudadana localizaran una unidad Ford Ranger y determinaran que es la que atropellara al médico Raúl Alberto, cuando practicaba ciclismo la noche del 31 de diciembre, pero ni así se supo que actuaran contra el responsable, no obstante y que ubicaron al que la conducía, porque hasta hoy la Fiscalía estatal no ha vuelto a ventilar ninguna novedad.

No en balde de la pregunta que se hacen, de que si qué caso tiene el que den con el paradero de esos salvajes al volante, si al final pareciera que terminan encubriéndolos, a pesar de que hasta hay muertos de por medio, pero lo más probable es que lleguen a un arreglo en lo oscurito con los deudos y afectados, como para que no se haga públicas sus identidades, cuando hasta las licencias deberían cancelarles por ser unas amenazas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atacan a camión urbano… Pa´ que vean el como ya está pasando de todo en la Capital hermosillense, ahí tienen lo que ayer aconteciera a las 9:45 horas de la mañana en la colonia La Choya, cuando un hombre le arrojó una sustancia a un chofer del transporte urbano y a los pasajeros, provocando el vómito de varias personas que fueron trasladadas a un hospital, entre ellas dos mujeres y un menor de 4 años de edad. ¡Palos!

En lo que es un atentado que fuera reportado por una mujer, después de que ocurriera al transitar el camión por el bulevar Chanate, y a la altura de la calle Yuste, en el citado barrio popular localizado al Poniente de la Ciudad del Sol, donde se señalaba que había varios de los abordantes con un aparente cuadro de intoxicación, y es por lo que hicieran acto de presencia los agentes municipales para atender esa urgencia. ¡De ese vuelo!

Por lo que al llegar al lugar se entrevistaron con el operador, quien les narró que al ir circulando se le emparejó un vehículo de color blanco, tipo sedán, ignorando las características y placas, del que bajó un individuo molesto y lo agredió verbalmente, para posteriormente lanzarle un producto desconocido y luego retirarse, y es cuando empezaron a experimentar los efectos por ese elemento tóxico. ¡Ni más ni menos!

Como resultado de eso varias gentes empezaron a vomitar y tener dificultades para respirar, por lo que los agentes policiales hablaron al C5i y requirieron el auxilio de la Cruz Roja, pero como suele suceder, en ese momento no contaban con unidades disponibles, y es por lo que a los más afectados optaron por trasladarlos en patrullas al hospital más cercano, donde intuyeron que podría tratarse de la reacción a un gas. ¡Ajá!

Pero cualquiera que sea el caso, es algo que sale de lo normal y que debe investigarse a fondo, en primer lugar para esclarecer si es un ataque por cuentas pendientes que pudiera tener el conductor; o a que en ese instante “le echó” el ruletero encima, porque no a cualquiera lo agreden nomás porque sí, aunque sin descartar que hay cada loco; aunado al peligro que significa el que anden rolando esa clase de substancias peligrosas. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sí $uben casetas de cobro…Cambiando el dicho, la que finalmente metió reversa e hizo valedero aquello de que ¡Dijo mi mamá que siempre sí! Es la Federación, al aplicarle un alza del 7.82% a las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y las casetas de Caminos y Puentes Federales (Capufe), lo que propiciará más inflación, ya que con eso se encarecerá todo. ¡Mínimo!

Si se toma en cuenta que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes había anunciado que el aludido aumento entraría en vigor a partir del 1 del presente marzo, pero a la hora de la hora se frenó por las criticas que afloraron ante ese anuncio, incluso de las mismas autoridades emanadas de Morena, y es por lo que se había dejando en estambay, por “el horno no estar para bollos” ni esos incrementos. ¡Tómala!

No obstante y por lo que se ve esa cancelación duró poco tiempo, por de a cómo se decidieron a hacer efectiva esa aumentada por usar las carreteras federales, pero bajo el pretexto de que hacía dos años que no se autorizaba una $ubida, es decir, durante el 2021 y 2022, y que aunque el Fonadin había propuesto que fuera del 15% para equilibrar el nivel inflacionario, la dejaron en ese casi 8%. ¡Así el dato!

De ahí que aunque intenten “dorar la píldora”, pero ciertamente que esa aumentitis impactará negativamente a todos los sectores económicos, sobre todo el de los alimentos, que de por sí en el último tiempo “andan por las nube$”, y para quien dude de lo anterior ahí está lo ventilado por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora, Jorge Aguirre Robles. ¡Cómo ven!

Al Aguirre Robles manejar que si bien por el momento todavía no pueden calcular el como les afectará en ese rubro, pero que es un hecho que en el corto plazo eso propiciará que esa incrementada se vaya transfiriendo desde el flete, hasta llegar al cliente, al encarecerse el costo de los materiales y edificaciones, entre otros.

A partir de que ahora el pago para los autos pasó de $93 a $100 pesos, lo que “ya marca”; en tanto que la más “cariño$a” para los camiones de carga de más de 9 ejes puede llegar a rebasar los $360 pesos. ¡A ese punto!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Legalizarán “a domicilio”… Y como el plazo para la regularización de autos extranjeros ya está por terminarse, es por lo que “están echando a volar” la imaginación para facilitarle a la ciudadanía ese proceso, como lo pone de manifiesto que el Gobierno del Estado ahora instalara un módulo móvil del Registro Público Vehicular (Repuve) en Puerto Peñasco, que permanecerá del 6 al 11 del marzo. ¡Órale!

Así están intentando aprovechar al máximo el poco tiempo que ya queda para llevar a cabo esa legalizada, de los también llamados “carros chocolates”, por concluir el próximo 31 del mes en curso, y es por lo que a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se acercó a Peñasco ese servicio itinerante, que si lo hubieran hecho antes “otro gallo les hubiera cantado”, como dice la popular expresión. ¡Así la impresión!

Pues Sonora dejó de ser de los Estados punteros en cuanto al “enderezamiento” de esos vehículos “chuecos”, entre las once Entidades en las que está operando esa mexicanización a partir del decreto federal, y es que hasta ahora no habían hecho nada diferente para acercar y agilizar ese trámite entre los que poseen uno y aun no han aprovechado esa oportunidad para tener una certeza jurídica sobre su propiedad. ¡Es la intención!

Luego entonces así se la están poniendo más fácil a los que faltan por hacer realidad esa nacionalización de su carruaje, como desde ya lo están haciendo en Rocky Point, vía ese punto de operación provisional localizado en el Centro Comunitario, en Plan de Iguala y Callejón No 30, de la colonia Obrera, en un horario de atención de 8:00 a 18:00 horas, así que de aquí pa´l real por opciones no se podrán quejar. ¡Qué tal!

Porque con esa estrategia ya no tendrán que desplazarse hacia las ciudades más cercanas donde está teniendo lugar esa legalizada, y que es por lo que quiere suponerse que muchos no la han concretado, si se parte de que el costo de la misma es mínimo, al ser de lo más accesible, a razón de $2 mil 500 por unidad, al deducirse que gastan más en gasolina al mes, por lo que habrá que ver cuál es la respuesta en los 24 días restantes. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]