Amagan a gente de Ebrad…Los que vaya que dieron la nota política del fin de semana son los marcelistas, por voz de su enlace en Sonora, Alfredo Porras, en lo que fuera su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún, al revelar las amenazas de las que han sido objeto los partidarios del precandidato presidencial, Marcelo Ebrad, por parte de funcionarios estatales. ¡De ese pelo!

A ese grado el actual diputado federal y político originario de Baja California Sur “le puso al cascabel al gato”, en el marco de ese encuentro que fuera presidido por el presidente y fundador de ese colectivo periodístico, Carlos “El Kaly” Rodríguez, quien por cierto reapareció después de una ausencia por causa médica, al confirmar lo que un día antes había revelado respecto a esa persecución de la que han sido blanco.

Al Porras Domínguez apuntillar que hay algunos colaboradores del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, que se han estado “portando mal”, al no respetar y pasar por alto la postura neutral que ha asumido el Mandatario Estatal, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, con todo y que reconociera que se vale tener preferencias, pero no el tratar de coaccionar al empleado del Gobierno del Estado. ¡Zaz!

Tan es así que el también ex alcalde de La Paz ventiló que para no molestar a Durazo Montaño ya le solicitó una audiencia al Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, pero hasta el momento no habían tenido respuesta, en aras de plantearle que debe haber “piso parejo” para todas las “corcholatas”, o aspirantes morenistas a la Presidencia de la República, entre las que está la “favorita” a fuerzas de Claudia Sheinbaum.

A partir de que bajacaliforniano de Alfredo dejara muy en claro, que en el acercamiento que tuviera con Durazo recién llegado a la Entidad, el compromiso fue que se le daría el mismo trato a todos los “suspirantes” a “la grande”, derivado de la recepción que ya le organizaron a la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, o Sheinbaum; así como al secretario del manejo de la política nacional, Adán Augusto López. ¡Órale!

Si se toma en cuenta que hasta al protagónico de Gerardo Fernández Noroña ya le dieron “su apapachada” en su venida por estos lares, de ahí que de acuerdo a lo platicado manejan que tratarán igual al Secretario de Relaciones Exteriores, o Ebrad Casaubón, con todo y que Porras aceptara que no tienen de su lado a ningún “Gober” moreno; como tampoco a los comités estatales de ese partido, pero esa es la expectativa que hay.

Sin embargo lo que precisa el representante de Marcelo, es que independientemente de ese nulo apoyo oficial, lo que los motiva y alienta es que en base a las últimas encuestas “de a devis”, no de las pagadas, entre la militancia ya les sacaban tres puntos de ventaja al resto de los contendientes, ante lo que confían que al final “su gallo” será el ganador, por estar catalogado como el mejor perfil, y de los que brilla con luz propia.

Y precisamente para darle forma a lo que sería el proyecto de su futura candidatura, de cara a los comicios del 2024, éste “San Lunes” estarán conformando lo que serán los comités municipales de promoción proselitista; a la vez que anunciara que desde éste mismo mes deberán de “salir del closet” todos aquellos que quieran jugársela con Ebrad, con el fin de poder contender por alguna candidatura a un puesto de elección popular.

Más menos así está el mensaje que mandara el operador de Ebrad, quien acudió escoltado y acuerpado por el ex secretario de Turismo y experto en economía, Luis Núñez Noriega; así como Julio César Benavidez, al que ubican como el mejor amigo de Marcelo en tierras sonorenses, y dejando en claro que ni siquiera están pensando en un Plan B, derivado de la confianza que tienen de triunfar. ¡Qué tal!

En duda La Cervecería 19…Y la que tuvo que aclarar el dato, es la Dirección de Alcoholes del Estado, de la que es encargada una tal Cristina Caballero, ante la versión que aflorara a través de las redes sociales, de que a La Cervecería 19 donde mataron a un cliente a manos del Gerente en el estacionamiento de Plaza Andenes, sólo le estarían cambiado de nombre a Destilería 25 para que “siga la fiesta” y el riesgo.

Por esa razón tal dependencia se vio obligada a emitir un comunicado por medio de su cuenta de Twitter, en el que casi juran y perjuran que la “quemada” Cervecería 19 continúa clausurada; en tanto que aseguran que el nuevo negocio al que se hace alusión nada tiene que ver con ese changarro cervecero, por no estar localizado en el mismo lugar; y ademas no ser de los mismos socios, o al menos eso es lo que dicen. ¿Será?

Aun así y por encima de lo que mande a decir Caballero de la Rosa, lo cierto es que conociendo a ese tipo de explotadores del vicio, nada les costaría abrir un congal contiguo para no seguir perdiendo, pero con otra identidad, por ser un punto que ya está aclientado; sumado a que con eso acabarían con el descrédito que les provocó que el pasado 21 de febrero mataran a golpes a Carlos Bernardo Betancourt, de 63 años de edad.

Y es que a como han estado justificándose los directivos de ese restaurante con permiso de venta de alcohol, pero que irregularmente operaban como “antro”, eso para tratar de “lavarse las manos”, en torno a ese comentado asesinato, que incluso hora salieron con que el encargado de la gerencia, José Arnoldo, según esto estaba de descanso el día en que cometiera ese crimen, en compañía de su amigo Martín Ricardo. ¡Ajá!

Mientras que por el estilo cambiaron la versión del supuesto móvil de ese homicidio, al primero manejar que se debió a una discusión por el cobro de una cuenta alterada; y luego ventilaron que fue porque Betancourt Murillo no quiso seguir “tomando” con sus victimarios, de ahí que ante tantos cambios que ha habido sobre esa muerte, es que ya todo puede esperarse, como el que a La Cervecería 19 nomás la reabran enseguidita.

¡Exhiben a ex funcionario!…De buena fuente hacen saber que al que sí que le queda aquello del ¡dime con quién andas, y te diré quién eres!, es al por algo tan llevado y traído secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, al trascender que se ha estado rodeando de gente que no es lo que se dice la más apta, por los malos antecedentes que se machucan, al en su momento salir reprobado$. ¡Palos!

Para el caso dan cuenta que un mal ejemplo de eso es el mal afamado ex Secretario Particular de Jorge Luis Ibarra Mendívil, el también ex titular de la misma SEC en el sexenio de Guillermo Padrés, como es Cristian Félix Valdez, quien no obstante y quedar sumamente “ra$pado”, al relacionársele con la venta de plazas en esa dependencia, resulta y resalta que a pesar de los pesares hoy firma como asesor de Grageda Bustamante.

Al filtrarse que Cristian logró “meterse como la humedad” en el actual gobierno estatal de la 4T, y es por lo que hoy en día está como consejero de Aarón Aurelio, y es por eso de los asegunes que hay en torno a su actuar, a raíz de que tiene una percepción muy bien ganada, de que se le conoce más por sus malas mañas, que por lo que ha sido su eficiencia en el servicio público, pero aun así se supo “colar”. ¡De ese vuelo!

De tal forma que eso pudiera llevar a entender el por qué la SEC ha seguido siendo más de lo mismo, y en algunos casos hasta retrocediendo, y no es para menos, por como están reciclando a esos cuadros que en su momento “no ha dado el ancho”, sino todo lo contrario, pero con todo y eso están volviendo por sus fueros, aun y cuando dejaron mucho que desear, y más con relación a lo que les tocó admini$trar. ¡Tómala!

O séase que eso se podría significar que en ese sector educativo de todos no se hace uno, como para que estén recurriendo a esa clase de “cartuchos quemados”, por los actuales funcionarios ser unos improvisados en esa materia, como lo refleja el que ya esté pasando cada cosa, como la alta incidencia de riñas en las escuelas; así como el cada vez más estudiantes en posesión de drogas, y puros de esos taches que han ido al alza. ¡Ñácas!

En pocas palabras eso también lleva a hacer realidad el que Dios los hace y ellos se juntan, por como está coincidiendo “de todo” esa institución educativa, sin importar “de que pata cojean”, o que mala fama tengan.

Que “sí trabajan” en el IEE…A quien consideran que mínimo le van a decir: ¡El que no lo conozca que le compre!, es al cabecilla del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), Nery Ruiz Arvizu, por tratar de convencer de que tienen una serie de funciones y responsabilidades que desarrollan dentro y fuera de un año electoral, con todo y que nomás no se le ve moverse por ningún lado. ¡Vóitelas!

Ya que lo que es a Ruiz Arvizu y sus malas compañías sí que les queda como anillo al dedo el ¡Cría fama y acuéstate a dormir!, por existir el sentir de que sólo cada tres y seis años talachan, con lo que es la organización y desarrollo de los procesos electorales, porque lo que es la mayor parte del tiempo “se la pasan en la hamaca” y sin desquitar sus in$ultante$ $ueldazo$, y que es lo que siempre les han echado en cara.

Al intuirse que eso de que promueven la capacitación electoral permanente, la equidad de género y el invento de los parlamentos juveniles, no es más que puro pretexto para dar la impresión de que están haciendo algo, cuando más bien son acciones que caen en lo irrelevante, y de las que además poco se sabe, al grado de que salen por demás costosas, por ser demasiado aparato operativo para eso. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es por lo que están en peligro de desaparecer, con lo que es la reforma a la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE) impulsada por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, conocida como Plan B, por ser lo que más cuestiona, o en lo que se basa, bajo el señalamiento de que es una estructura demasiado onero$a para lo que hacen, y solamente de manera temporal, y no es para menos. ¡Pácatelas!

Eso explica porque el Consejero Presidente del IEE, o Nery, ahora sí está saliendo de sus aposentos a tratar de “dorar la píldora”, en cuanto a que sí chambean, y no es para menos, al estar “sintiendo pasos en la azotea”.

