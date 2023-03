Álamos no tiene Cruz Roja

Àlamos no tiene Cruz Roja…Y ahora sí que aunque parezca increíble, pero alcaldes han ido y venido en Álamos, como el actual reelegido de Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, pero no han tenido la capacidad para que esa también llamada Ciudad de los Portales vuelva a contar con una delegación de la Cruz Roja, después de que la que había cerrara hace más de 20 años por la falta del respaldo cuidadano. ¡Zaz!

En lo que es un hecho que está de no creerse, porque a pesar de ser un municipio que recibe miles de visitantes cada año por ser un Pueblo Mágico, y el ser la sede de la festividad cultural y operística más importante del Noroeste de México, como es el Festival Ortiz Tirado (FAOT), pero ni así tiene una base de esa institución de auxilio, lo que no habla muy bien de los alamenses, al dejarlos muy mal parados. ¡Palos!

Porque a decir de Raúl García García, el presidente del Patronato de esa benemérita en Navojoa: “La Cruz Roja se mantiene del apoyo económico de la misma ciudadanía, y en ese caso la gente dejó de apoyar y la delegación cerró, lo mismo pasó en la comisaría de Fundición”, perteneciente a la región del Mayo, no obstante y que una pronta atención puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. ¡De ese pelo!

Sin embargo y a pesar de ese latente riesgo, es el único municipio del Sur de Sonora que se mantiene sin ese servicio de rescate médico, así que cuando se presenta alguna emergencia por accidentes, son los socorristas navojoenses quienes acuden, y en el caso de una urgencia prehospitalaria la brindan los bomberos de esa tierra en la que naciera la famosa actriz María Félix, por lo que por así han estado de “atenidos”. ¡Vóitelas!

Más menos así está esa apatía ciudadana, pero sobre todo por la evidente falta de voluntad de las autoridades en turno, como las que por segundo trienio consecutivo encabeza hoy en día Balderrama Cárdenas, como para encauzar una cruzada que los lleve a tener de nuevo una representación de esa institución de socorro, al ser una localidad importante en la que extranjeros llegan a pasar temporadas, pero ni así lo han hecho. ¡Glúp!

Pues de acuerdo a lo ventilado por García García, por parte de la sociedad ha habido intentos para que haya una reapertura después de tantos añales del cierre, pero hasta ahora no se ha logrado, porque para eso mínimo se requiere que se organicen, ya que entre las principales necesidades está el tener un lugar donde esté la sede y el centro de operaciones de las ambulancias, y de entrada una o dos para comenzar. ¡Ese es el reto!

Aunque en el ínter en que ese sueño se hace realidad, o dizque “se le quita lo codo” a los habitantes de ese lugar, ya saben del peligro que corren cuando visten esa localidad, en caso de tener “un apuro” médico.

Da voz de arranque el PRI…El que vaya que acaba de demostrar que es profeta en su tierra, es el presidente del PRI en Sonora, Rogelio Díaz Brown, por la afluencia y el buen ánimo que dan cuenta que hubiera en Obregón el pasado fin de semana, para iniciar con la renovación de los comités municipales, y es por lo que le tomara la protesta a Armando Alcalá Alcaraz como nuevo líder del priísmo en Cajeme. ¡Órale!

Es por lo que el también conocido como “El Roger” Díaz Brown les advirtió y recordó a los nuevos dirigentes del gran reto que tienen como priistas, como es: “el reconstruir el partido, un partido que por mucho fue lastimado, pero es un es un partido presente y fuerte”, y dejando en claro que no es la primera vez que se estarán levantando, como ya lo hicieron en otra ocasión, cuando también perdieron todo. ¡De ese vuelo!

Razón por la cual es que ante Alcalá Alcaraz y Micaela Rodríguez Zamora, que es la Secretaria General, resaltara que es: “Un mensaje que debe retumbar en todo Estado, de que anunciamos que iniciamos la reconstrucción de nuestro partido, iniciamos invitando la sociedad, a las diferentes fuerzas políticas, y con todos los que estén dispuestos a luchar contra todo lo que está pasando”, porque esa es la intención y misión.

No en balde es que Rogelio llamara a la unidad destacando que deben: “Priorizar los intereses del partido, se piense como se piense, haya habido lo que haya habido en el pasado”, para responder a lo que la gente espera, por lo que así estuvo el buen banderazo de salida, con el que se demostró que lo que bien empiza, mejor acaba, por ser un proceso renovador que en las próximas semanas extenderán al resto de la Entidad. ¡Qué tal!

Y por el cajemense ser el primer municipio que se renueva, en cuanto a su dirigencia, es por lo que Armando dijera que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no va a desaparecer, al sostener que: “No hay nada que perder y sí mucho que ganar”, apostándole a que su grandeza está en el diálogo, el debate y la diversidad de opiniones, pero siempre sin dejar de consensar y construir, para no perder el rumbo y la brújula. ¿Qué no?

Por cierto que hoy los “prillístas” estarán de fiesta, con lo que será el evento conmemorativo por el 94 aniversario del PRI, y es que contarán con la presencia de la senadora y precandidata presidencial, Beatriz Paredes Range; así como también la representante senatorial por Sonora, Sylvana Beltrones, en un acto que tendrá lugar a las 16:00 horas -4 de la tarde- en el Auditorio Plutarco Elías Calles. ¡A ese grado el festejo!

Carece de cámaras Obregón…Ahora sí que aunque usted no lo crea, pero resulta y resalta que la tercera ciudad más violenta e insegura del mundo, como es Obregón, hoy en día cuenta con un déficit de alrededor de un 70% en cámaras de videovigilancia, ya que aunque requiere de unas mil, sólo hay entre 250 y 300, como lo reconociera el propio alcalde, Javier Lamarque Cano. ¡Ni más ni menos!

Dicho de otra manera es una deficiencia que lleva a explicar que las “autoridades” de “Seguridad” no han hecho ni lo más mínimo en materia de prevención en Cajeme, ante esa revelación que hiciera Lamarque Cano, porque eso refleja el que para nada “se han puesto muy cámaras”, al promover estrategias para vigilar que son básicas, como es la de tener ese tipo de “ojos” tecnológicos en los principales sectores de esa localidad.

Al resultar por demás inconcebible que a pesar de los pesares, o de que aparezca como uno de los municipios con uno de los índices más altos de homicidios, ni así sea hora de que hayan asegurado la instalación de esos sistemas de monitoreo, como lo destapara el “Presimun” morenista en mención, por lo que ya se imaginará que le podrá esperar a los presidentes municipales que son de otros partidos. ¡Así la impresión!

Por ese motivo es que a Javier ya no le quedara “díotra”, más que públicamente solicitar el apoyo de la iniciativa privada, para que en lo posible colaboren para solucionar esa problemática, luego de que al parecer de la parte oficial de los niveles estatal y federal ya haber perdido las esperanzas, por como siguen sin tener ese equipamiento de rastreo, que es el que permite detectar y perseguir a los delincuentes al momento. ¡Ups!

Y tan ya tuvo eco y una positiva respuesta ese exhorto de Lamarque, para más que de las mismas instancias gubernamentales, que los que ya levantaron la mano son los de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), por voz de su vicepresidente, Gustavo Cárdenas García, al anunciar que los comerciantes afiliados donarán esa clase de aparatos para el sistema de videovigilancia del C2, y que se coloquen estratégicamente. ¿Será?

Que jinetean parquímetro$…Al que consideran que un jinete de rodeo le queda corto, es al Presidente del Patronato Pro Obras del Centro de Hermosillo, Miguel Ángel Figueroa Gallegos, el por algo mal afamado “Magalito”, por de a cómo dicen que ha resultado muy bueno para el jineteo de los millonarios recursos que captan por concepto de los parquímetro$ ubicados en las calles del primer cuadro de la ciudad.

Toda vez que a pesar de que actualmente cuentan con $5 millones de pesos por la recaudación obtenida en el 2022, pero sin reportar a cuánto equivale la suma total por los años anteriores, el mello radica en que Figueroa Gallegos y sus recaudadores apenas están proyectando en qué obras invertir esa millonada, cuya definición adelanta que les llevaría mínimo lo que es el primer trimestre del año que ya está en curso. ¡Así de lentos!

O séase que eso denota que “El Magalito” Figueroa y los regenteadores de esos estacionamientos carecen de un programa de inversión y con más razón de un plan de obras, con todo y las deficiencias que presenta esa zona comercial, lo que deja entrever que el único interés que tienen es el de cobrar, como ya lo ventilara al manejar que ahorita está en el proceso de recaudación, y que será hasta finales del 2023 cuando hagan algo.

Así está esa evidente simulación para seguir acumulando y atesorando ese “lanón” que les ingresa por cobrarle a sus clientes por estacionarse, cuando debería de ser gratuito por lo que les consumen, por no creerse que de antemano no puedan tener proyectado en qué trabajos de infraestructura poder canalizar esos dinerales, lo que refleja que prefieren tenerlos “enguerando” para que les generen intereses. ¡Cuando menos!

Y es que está bien que pudieran ser incapaces, pero no a tal grado, como para que no sepan qué es lo que le falta ese sector, y es por eso de la impresión generalizada que hay, de que más bien “se hacen para pasarla bien”, si se analiza que de aquí a diciembre ya tendrían el doble de la cantidad que ahorita poseen, es decir, más de $10 millones, más lo que ya traían de saldo, porque desde hace rato que no invierten en nada. ¡Ñácas!

