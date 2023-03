Queda en evidencia Canirac

Actúa la Contraloría estatal

“Rola” droga en las escuelas

¡Por fin habrá comisionado!

Queda en evidencia Canirac…Y con razón se había quedado callado y nomás había enviado un escueto comunicado el dirigente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Sonora (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, ya que lo que es la clausurada Cervecería 19 que opera en Plaza Andenes, donde mataron a un cliente a golpes, está afiliada a esa organización como ayer lo reconociera.

Pues a una semana de ocurrida esa tragedia el pasado 21 de febrero, cuando el gerente de ese restaurant bar, José Arnoldo, y su amigo Martín, asesinaron a Carlos Bernardo Betancourt Murillo, de 63 años de edad, al discutir por el cobro de la cuenta, lo que es Lira Valenzuela apenas está ventilando y aceptado que a los operadores de ese negocio la situación se les salió de control, hasta terminar en los “píor”. ¡De ese pelo!

Sin embargo lo que Lira Valenzuela no aclaró, es lo que ya trascendió por parte de la misma Fiscalía de Justicia estatal, de que no era la primera que eso pasaba en ese changarro cervecero, cuyos dueños son originarios de Chihuahua, pero también con socios de Hermosillo, aunque sin que hubiera llegado a tanto, al aflorar que no era el primer parroquiano al que golpeaban por protestar a la hora en que les cobraban de más.

Y sí que el aparente solapador de la Canirac no tienen para donde hacerse, después de que el representante de la Asociación Sonorense de Bares, Cantinas y Centros Nocturnos, César Duarte, ya había destapado que el “chamuscado” establecimiento en cuestión no estaba registrado a su gremio, por no ser un bar, o cantina como tal, sino un restaurante con permiso de venta de alcohol, o séase que usurpaba funciones. ¡Zaz!

No obstante lo que es Manuel no ha dicho nada al respecto, o tocante a esas irregularidades con las que operaban los de La Cervecería 19, obviamente que porque no le conviene, al a todas luces sólo limitarse a cobrarles la respectiva cuota por la susodicha afiliación, con la que en apariencia adquieren inmunidad, o al menos “se hacen de la vista gorda”, hasta ahora que saliera a flote dicha protección por esa sonada tragedia.

Al suponerse que Lira y sus malas compañías deberían de velar porque sus afiliados cumplan con la normatividad que marcan las licencias con las que cuentan, más que el de alguna forma encubrir los excesos en que incurren, al de entrada por no respetar los giros que están estipulados en las anuencias alcoholeras que les autorizan, como lo exhibiera Duarte, por no creerse que no se hayan dado cuenta. ¡Así la evidenciada!

Pero ante esa balconeada los de esa complaciente Cámara simplemente han hecho como que la virgen les habla, por como Lira Valenzuela saliera con puras expresiones evasivas, como la de “tengo entendido”, para hacerse el occiso, durante la entrevista que ayer le hiciera el colega, Juan Carlos Zúñiga, en el noiticiero Reporte 100, cuando es de suponerse que deben saber ¿quién es quién? Entre sus agremiados. ¿Qué no?

Es por eso que más que modificar la Ley de Alcoholes del Estado, lo que más bien urge es garantizar su cumplimiento, porque de nada sirve tener un marco legal más rigorista, si la Dirección de Alcoholes, de la que es titular la pintada de Cristina Caballero de la Rosa, no tiene ni los suficientes inspectores para hacerla valedera, de ahí que “les pasaran de noche” las anomalías con las que regenteaban La Cervecería 19. ¡Ajá!

No obstante lo que es Lira ya le puso peros al anuncio que se hiciera, que de aquí pa´l real la Policía Estatal también se enfocará en realizar labores de inspección en restaurantes, porque a su convenenciero “juicio” debe enfocarse en atender temas relacionados con el combate a la inseguridad, cuando lo cierto que esos comederos ya son un foco de violencia, sobre todo por no respetar los horarios de cierre. ¡De ese tamaño!

Actúa la Contraloría estatal…A querer y no, pero solo siguen dando a conocer el pecado, pero no el nombre de los pecadores, o de los funcionarios y ex vividores públicos que han incurrido en todo tipo de actos de corrupción, segun lo manejado por el secretario de la Contraloría, Guillermo Noriega Esparza, de que hasta la fecha y en lo que va del sexenio estatal, ya han vinculado a 51 personas por corruptelas. ¡Pácatelas!

Toda vez que si bien “El Memo” Noriega aclarara que no harán públicas sus identidades, hasta que finalicen las investigaciones y sean sentenciados, dizque por respeto a los derechos humanos, lo cierto es que a la par destapó que a un oficial del Registro Civil ya lo sentenciaron y dieron de baja, pero sin que en ningún momento exhibieran quién era, y es por eso de los asegunes que hay, o de las dudas que quedan. ¡Vóitelas!

Aun y cuando para el caso Noriega precisara que esos enjuiciamientos los han llevado a cabo sin “shows mediáticos”, al asegurar que más bien han sido con todo sigilo para no afectar el debido proceso, y es por lo que no se ha visto un desfile de posibles ex servidores de todos los niveles por esa instancia contralora, o la Fiscalía Anticorrupción, como antes ocurría, de ahí que así han cambiado las cosas, o formas de proceder.

Con todo y que esta vez Guillermo sí reseñó que han procedido contra cuatro ex alcaldes; diez funcionarios públicos estatales; y 14 municipales; así como un policía estatal y seis agentes de municipios; además de un ex secretario; un Notario público en funciones, y un ex Notario; tres agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General; y siete particulares, y de los que se espera saber quiénes son. ¡Mínimo!

Eso al apuntillar que desde septiembre del 2021 han implementado una política de persecución e inhibición de las prácticas corruptas, a partir de que: “La instrucción del Gobernador es que no vamos a ofender familias, no vamos a ofender a nadie, y vamos a conducir los procesos de manera profesional, y respetando la presunción de inocencia”, y que es por eso que han ido “midiéndole el agua a los camotes”, o los corruptos.

“Rola” droga en las escuelas…La que se continúa confirmando que ya es toda una cruda realidad, que no han atendido a cabalidad, o “al cien” las “autoridades” educativas representadas por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde cobra Aarón Grageda Bustamante, es la invasión de las drogas en las escuelas, lo que de alguna manera podría explicar el porque se han disparado las riñas escolares. ¡Ñácas!

Y para quien dude de lo anterior para prueba está el que ahora detuvieran a una estudiante de 15 años de edad con mariguana en una Secundaria de la colonia Puerta del Rey de esta Capital hermosillense, al ser descubierta por el personal del área administrativa de ese plantel con cuatro envoltorios con hierba verde y seca de esa naturaleza por lo que ante esa conducta ilegal la entregaron a la Policía Municipal. ¡Qué tal!

Si se toma en cuenta que esa clase de hechos, o confiscaciones de estupefacientes entre el alumnado de los diferentes centros escolares ya no son aislados, sino más bien frecuentes, por lo que en esta ocasión se le notificó de esa incautación a la madre de la menor; además de que se le turnó ante el Agente del Ministerio Público especializado para el seguimiento del caso, por la gravedad del mismo. ¡Ni más ni menos!

Ya que a los directivos de esos inmuebles de enseñanza no les está quedando de otra, más que reportar esos casos a las autoridades policiales, porque lo que es Grageda y sus operadores no han puesto en práctica un protocolo para actuar en consecuencia, como tampoco una campaña preventiva, a pesar de que dicen que es una problemática de adicciones, y hasta de distribución, que está muy focalizada en algunos de ellos. ¡Órale!

Tan es así que para quien dude lo anterior, es que hasta mujeres ya están sorprendiendo con la también llamada “mota”, lo que denota que a ese grado ya ha cundido el vicio entre el estudiantado, por ya no únicamente los hombres estarse drogando, sino igual las féminas, y sin que procedan como lo demandan esas circunstancias, porque lo que es a Aarón Aurelio no se la ha visto nada claro en un sentido de prevención.

¡Por fin habrá comisionado!…Una vez más se está haciendo valedero aquello de que ¡Vale más tarde que nunca!, luego de que finalmente anunciaran que el próximo lunes publicarán en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para la designación del nuevo encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a medio año de la renuncia de José Luis González Olivarría. ¿Cómo ven?

En esos términos está esa noticia destapada por el director Jurídico de la Secretaría de Gobierno, un tal Ramón Acosta Cortez, quien adelantó que se hará una selección pública y transparente, en la que los colectivos de búsqueda y la ciudadanía en general podrá hacer propuestas, así como emitir opiniones y posicionamientos a favor y en contra de los aspirantes, o los que se apunten para contender por esa chamba.

Aunado a que se conformará algo así como un comité, u órgano técnico evaluador con representantes de la misma Secretaría de Gobierno, e igualmente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Congreso del Estado, instituciones académicas, Fiscalía de Justicia, y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la intención de calificar los perfiles de los perfilados, para que sean los cuadros más aptos. ¡Así el dato!

Es por lo que Acosta Cortez señalara que: “Esta convocatoria va dirigida a todas aquellas personas que se hayan destacado en actividades profesionales, en el servicio público, en la sociedad civil, o en alguna institución académica, que se haya destacado en actividades de búsqueda de personas, de desaparición forzada, pero que estas actividades las hayan desempeñado por lo menos en los últimos dos años”. ¡Es la idea!

De ahí que una vez concluidas todas las etapas contempladas en esa convocada, proyectan que para el 5 de mayo el “Gober”, Alfonso Durazo Montaño, le estaría tomando protesta al nuevo comisionado de búsqueda, en reemplazo de González Olivarría, para que ahora sí se obtengan los resultados esperados en esa área, y que los diferentes colectivos no sigan careciendo de la ayuda más mínima como hasta ahora. ¿Será?

