Reiteran exconcecionarios llamado a renovar convenio

Se manifiestan en Palacio de Gobierno; Se mantiene la solicitud de aumentar el monto que reciben mensualmente

De nueva cuenta, ex concesionarios del transporte público que fueron requisados en 2018, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir la renovación del convenio para recibir un apoyo social mensual por la rentabilidad de sus camiones.

Además, se solicitar un incremento de 15 mil a 26 mil pesos mensuales el pago por la rentabilidad de las unidades o la actualización correspondiente a la inflación.

Guillermo Morales, ex concesionario señalo que desde hace poco más de dos semanas entregaron un escrito en la oficina del Gobernador solicitando dicho aumento de la mensualidad del apoyo y quitarle la vigencia al convenio firmado, pero no han tenido respuesta.

“En mayo vence el plazo del acuerdo firmado en 2022, el cual nosotros no estuvimos de acuerdo y viendo también la inflación, somos adultos mayores, necesitamos certeza, entonces planteamos a las autoridades reunirnos para ver el tema y nos han traído en vueltas nada más y el día viernes empezamos a protestar, luego salió una persona y nos dijo que no había nada y no iba a haber nada”.

“Si nosotros estamos cumpliendo cabalmente, pero ellos modificaron el acuerdo y eso es lo que nosotros les dijimos, que modificaron el documento sin habernos tomado en cuenta. Si nos dan el apoyo mensualmente pero ya está por vencer el convenio y queremos que se renueve porque somos adultos mayores y necesitamos certeza”, manifestó.

El ex concesionario de la Línea 18, dijo que el aumento que están solicitando al apoyo que reciben es negociable, pero insistió que lo principal es renovar el convenio sin fecha de vencimiento.