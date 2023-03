Reitera que sigue clausura la Cervecería 19

Establece que el nuevo establecimiento que se abrirá en la plaza tiene distintos socios y ubicación

La Cervecería 19 sigue clausurada por la Dirección de Alcoholes del gobierno estatal, informó la dependencia.

Como se informó tras el hecho en el que murió una persona en el estacionamiento de la plaza Andenes, el pasado 21 de febrero, presuntamente a manos del gerente del establecimiento y ante el reporte de otros incidentes, se determinó el cierre del lugar.

En torno a los señalamientos de la apertura del local, con el nombre de Destilería 25, aclara que el establecimiento esta en otra ubicación y los dueños son distintos a los del negocio sancionado.

En su cuenta de Twitter la dependencia publicó “Con relación a información que circula por redes sociales, la Dirección General de Bebidas Alcohólicas informa que Cervecería 19 sigue clausurada”

Agrega “El negocio denominado Destilería 25 no está ubicado en el mismo lugar de Cervecería 19, no se encuentra en operaciones. no tiene los mismos socios, ni tiene nada en común con esta última. La Dirección de Alcoholes seguirá actuando de manera responsable con el otorgamiento de cada una de sus licencias”.

Cabe señalar que en redes sociales se informó que en el lugar donde se ubicaba la cervecería sancionada se abriría el sitio bajo nueva razón social, lo que generó inconformidad, ante lo cual la dependencia estatal realizó la mencionada precisión.