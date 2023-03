Recomiendan desinfectar frutas y verduras para evitar problemas gastrointestinales

Advierte que un lavado rápido no es suficiente y se deben de sumergir en agua junto con algún microbicida

Un adecuado manejo de los alimentos es indispensable para mantener el cuerpo sano, por lo que el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud, recomendó la desinfección de frutas y verduras.

La dependencia estatal explicó que las frutas y verduras que se consumen en crudo, al no ser cocinadas a una temperatura superior a los 70 grados, conservan posibles virus y bacterias en ellas.

Además, en la superficie de estos alimentos también puede haber restos de productos químicos utilizados por agricultores para prevenir y evitar las plagas, de forma que hay que desinfectarlos para consumirlos con seguridad.

Ante ello, recomendó lavarse las manos antes de manipular estos alimentos para evitar que se contamine con gérmenes.

Asimismo, no consumir frutas o verduras con moho, porque aún y cuando se retire la parte afectada, las hilachas de las raíces ya han invadido el alimento profundamente.

Además, no esperar a partir o pelar la fruta o la verdura para lavarla, sino que se debe hacerlo con la pieza entera, de esta forma se evita que los patógenos que se encuentren en la superficie lleguen hasta el interior del alimento.

Advierte que un lavado rápido y superficial no es suficiente para desinfectar adecuadamente las frutas y verduras, por lo que lo ideal es utilizar un recipiente limpio y llenarlo de agua para sumergirlas y aplicar gotas de microbicida.

Por último, la institución de salud recomendó utilizar una tabla exclusiva para picar frutas y verduras y otra distinta para productos de origen animal con el fin de evitar la contaminación cruzada.