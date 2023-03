Presenta Cocca primera convocatoria

Son 34 jugadores con los que se enfrentará a Surinam y a Jamaica

Diego Cocca, entrenador de la Selección Nacional de México, dio a conocer este jueves su primera convocatoria; con esta lista debutará el jueves 23 de marzo contra Surinam en la Fase de Grupos de la Nations League. Se trata de 34 jugadores y con estos además se enfrentará a Jamaica.

Esta amplia lista de convocados se da debido al trajín que tendrá la plantilla, ya que varios militan en el futbol europeo; sin embargo, en esta primera cita no hay un recambio importante en el equipo, pues repiten 20 de los 25 seleccionados que estuvieron en el Mundial de Qatar 2022.

“Es una lista de 34, porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan”.

El cambio más destacado respecto del Tri de Qatar 2022, es la renovación en los porteros, ya que solo repite Guillermo Ochoa, quien estará acompañado en la Fecha FIFA de marzo por Carlos Acevedo (Santos) y Toño Rodríguez (Xolos de Tijuana); con ello, se reemplazó a Rodolfo Cota y Alfredo Talavera.

Entre los jugadores que no repiten en este primer llamado de Diego Cocca está Andrés Guardado, quien al final de la Copa del Mundo anunció su retiro de la Selección Nacional de México; los otros dos elementos que no aparecieron son Rogelio Funes Mori y Héctor Herrera.

Diego Cocca aprovechó que tiene una lista amplia de convocados para llamar a varios elementos que se le hicieron interesantes durante su visoria por los estadios del futbol mexicano, como Gilberto Sepúlveda, Sebastián Córdova, Marcel Ruiz, Roberto de la Rosa y Poncho Gonzáles, por mencionar a algunos.

Nueva chance para Lainez y Santi Giménez Previo al Mundial de Qatar 2022, el entonces técnico del Tri, Gerardo Martino, hizo un recorte final y dejó fuera de la Copa del Mundo a Diego Lainez y Santiago Giménez, quienes hoy reaparecen en el llamado de Cocca en este inicio de su proceso rumbo a la justa mundialista de 2026.

Como Porteros quedaron: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Antonio Rodríguez Defensas: Israel Reyes, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, César Montes, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, Jesús Angulo, Julián Araujo.

Mediocampistas: Luis Romo, Arturo González, Carlos Rodríguez, Marcel Ruíz, Diego Lainez, Sebastián Córdova, Edson Álvarez, Erik Sánchez, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Erick Gutiérrez, Uriel Antuna y Roberto Alvarado; Delanteros: Henry Martin, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Roberto De la Rosa y Raúl Jiménez, Orbelín Pineda