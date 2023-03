Interpone Steus demanda contra Junta de Conciliación

Ante la Secretaría de la Contraloría; Considera la dirigente, Lourdes Rojas Armenta, que aceptaron una denuncia en contra por parte de un sindicato blanco que encabeza Dorotea Rascón, la cual tiene varias irregularidades

El Sindicato de Trabajadores y Empleado de la Universidad de Sonora (Steus), interpuso una demanda ante la Contraloría General del Estado contra la Junta Local de Conciliación y quien resulte responsable, por no reconocer la legitimidad del gremio en las pasadas elecciones para elegir la nueva dirigencia.

Lourdes Esperanza Rojas Armenta, secretaria general del Steus, señaló que en días pasados se les interpuso una demanda ante la Junta Local por parte de un sindicato blanco de la universidad liderado por Dorothea Rascón Gámez, quien no reconoce su triunfo en las pasadas elecciones registradas en febrero, sin embargo, cuando asistieron a la audiencia, detectaron varias irregularidades.

Señaló que la demanda presentada por parte del sindicato de Dorothea Rascón no cuenta con número de expediente y se llevó a cabo en otra sección que no es la universitaria, sino de colectivos, y establece que no está acreditada su personalidad sindical, la cual de tener validez no se las pediría el Centro Federal de Conciliación, y tampoco tendrían acceso a los bancos.

Sin embargo, aun cuando presentaron el acta de asamblea donde se les tomó protesta, el acta de escrutinio y una fe notarial donde se les ratifica como la planilla electa, la Junta Local no reconoce la personalidad del sindicato.

“Nosotros acreditamos todos estos argumentos ante la Junta de Conciliación, ante el Presidente, pero hizo caso omiso, enmarcando los artículos 692, 694 y 695 de la Ley Federal del Trabajo, omitiendo el 693 donde se establece que el sindicato puede acreditar su personalidad con la documentación presentada, entonces no acredita nuestra personalidad y manda nuestro asunto a rebeldía”, dijo Rojas Armenta.

Es por ello, que el día viernes interpusieron una demanda ante la Contraloría General porque consideran injusto que se le esté dando prioridad a un sindicato minoritario integrado por 150 agremiados por encima del titular con dos mil 31 trabajadores y que cuenta con 47 años de fundado.

Asimismo, la líder sindical agregó que interpondrán un amparo contra la decisión de la Junta de desconocerlos como gremio.