Se sale de control marcha por el Día de la Mujer y vandalizan el Supremo Tribunal

Lo comentábamos en la entrega anterior, los rezagos en el trabajo, la falta de igualdad y de oportunidades, así como la urgencia de seguridad, son las principales demandas y deudas pendientes que existen hacia la mujer.

Incluso, en el caso particular, tenemos un caso pendiente de justicia muy cercano, como es el feminicidio de Myriam Denisse Ramos Delgado, una reportera gráfica de Notimex, a quien conocí desde niña, convivía con ella en casa porque cuidaba de mis hijos y después fue mi colaboradora en la Agencia de Noticias Notimex.

Sin embargo, jamás se ocurriría ir a vandalizar un espacio público en demanda de justicia, como ocurrió anoche en el Supremo Tribunal de Justicia en donde jóvenes se transformaron en generadores de violencia y causaron destrozos e incendio en el interior del recinto de justicia, que si bien no es tan expedita como debería, es patrimonio de los sonorenses.

Si bien entiendo la frustración y desesperación que causa la falta de justicia, más cuando la víctima es alguien cercano, ese tipo de expresiones lo único que generan es más violencia, pero además, quienes terminamos pagando somos los ciudadanos, ya que los daños causados serán cubiertos con nuestros impuestos.

Lo peor es que en muchas ocasiones, quienes provocan esos daños ni siquiera tienen un motivo, sino que en muchos de los casos son utilizadas como carne de cañón con otros intereses.

Como mujer apoyo las manifestaciones y aunque en algunos temas no estoy de acuerdo, es respetable el salir, exigir, gritar, pero de ahí a vandalizar, a destrozar, hay un mar de diferencia y aunque también entiendo que no es lo mismo desquitar el coraje contra un edificio a un ser humano, no encuentro una justificación en ninguno de los casos.

Reconozco la lucha, el esfuerzo de muchísimas mujeres que tienen años alzando la voz, abriendo brecha hacia el resto de sus congéneres, sin necesidad de ir a causar incendios de un edificio público y poner en riesgo a otros.

Resultó de oídos delicados el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte

Pues el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, creo que este miércoles no andaba en sus mejores días y manifestó su inconformidad con el ruido que hacen exconcesionarios que se han manifestado en demanda de que se aumente la rentabilidad que reciben y amenazó con cancelar el convenio que tienen.

Consideró que ellos no han cumplido con no manifestarse, ya que el actual convenio vence hasta mayo, y que el ruido que hacen es muy molesto, dijo.

Recuerdo que otras épocas, como cuando estaba Guillermo Padrés, hasta colocaron una bocina con alto volumen para acallar a los manifestantes, ¡imagínese si le hubiese tocado esa época!

Por lo pronto los exconcesionarios demandan que aumente su rentabilidad y si bien están conscientes de que el convenio vence en mayo, están tratando de negociar desde antes para que no se les vengan los tiempos encima, sin embargo, dijeron no han podido ver a ningúna autoridad… Veremos si lo logran…

