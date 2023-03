Surge otro brote de gripe aviar en el país; el huevo seguirá subiendo

Aunque de acuerdo a las estimaciones de las autoridades se pensaba que a partir de este mes el precio del huevo se estabilizaría, pues ha surgido un nuevo brote de influenza aviar en Aguascalientes por lo que se estima que los productos avícolas seguirán al alza.

Como sabemos la burbuja inflacionaria ha sobrepasado las estimaciones previstas por los expertos y al parecer continuarán haciéndolo en perjuicio de las familias que menos tienen y que lamentablemente, son las que tienen que hacer milagros para sobrevivir.

Por lo pronto en Aguascalientes las autoridades sanitarias determinaron que casi 900 aves serán exterminadas para evitar que el brote continúe creciendo y con ello la capacidad de producción se verá afectada.

Por suerte en Sonora se logró superar la emergencia sanitaria y ya están operando todas las granjas en el sur de la entidad, y esperemos que en breve se estabilice el precio de este alimento que es base en la dieta de los mexicanos.

Por cierto, se avizora que en los próximos días la tortilla de maíz tendrá un nuevo incremento, por lo que, insistimos la burbuja inflacionaria sigue al alza y hay que seguir ajustándose el cinturón.

Que ahora si cumplirá la Secretaría de Salud y operará al 100% el Hospital General

Pues como dicen que no hay plazo que no cumpla y fecha que no se llegue, luego de casi dos años operará al 100 por ciento el nuevo Hospital General de alta especialidad, que se construyó sobre el bulevar Colosio y que para muchos se ha convertido en un elefante blanco.

Pues dicen que ahora si, a partir del 31 de marzo estará funcionando al 100 por ciento y atenderá gratuitamente a la población que carezca de servicios médicos y de recursos.

Según dijeron, en la nueva institución no existe ninguna caja para hacer algún cobro por el servicio que se brinde… Ojalá que así sea, sobre todo en beneficio de la población vulnerable.

Además, según fue el compromiso de las autoridades de Salud, después de esa fecha se empezará a remodelar el Hospital General del Estado, ubicado sobre el bulevar Luis Encinas, que como nos han comentado, está para llorar.

Según personas que han estado hospitalizadas ahí recientemente, los techos están cayéndose, la limpieza es deficiente y se carece de los más elementales servicios.

Lo que no nos queda claro, cómo llegará la gente necesitada a ese lugar en donde hasta lo que sabemos solo hay una ruta de camiones que pasa cada caída de casa…

Ojalá que primero se cumpla con la operación al 100 por ciento del nosocomio en la fecha establecida, porque ya se han puesto varios plazos perentorios que no se cumplen y ojalá que también se garantice el acceso a las familias necesitadas.

Importante vigilar acceso de menores a redes sociales

Es innegable que las redes sociales son un poderoso elemento de información y también de desinformación… todo depende de cómo, quien y con qué intereses se utilicen, así que hay que estar muy al pendiente de las mismas y sobre todo cuando se trata de menores que son presa fácil de delincuentes que los atraen y los hacen sus víctimas.

Recientemente, jóvenes desaparecieron y eran buscados desesperadamente por sus familias mientras eran víctimas de extorsionadores, quienes por suerte no lograron hacerles daño, sin embargo, hay que estar atentos y colocar filtros para estar al pendiente de las páginas que visitan sobre todo los niños y adolescentes, porque insistimos, es un arma de dos filos.

