Podría el partido Morena llevarse una sorpresa en Sonora

El partido Morena podría llevarse una sorpresa en Sonora en las elecciones del próximo año, porque la dirigencia nacional tiene enfocado sus reflectores en los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República.

Además, tanto precandidato provocará división al interior de ese partido. Me tocó presenciar una discusión entre dos simpatizantes de Morena y, uno de ellos, decía que votará por el candidato que diga AMLO y, el otro, por Marcelo Ebrard…Esto es en Hermosillo, ¿imagínese usted cómo andará la cosa a nivel nacional?

Los aspirantes, entre otros, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Adán López, secretario de Gobernación, andan en campaña abierta por todo el país. Además, ya están nombrando representante en los estados de la república…

En Sonora no repetirá Morena, porque los alcaldes morenista no han hecho un buen papel, ellos dicen que no han recibido apoyos del Estado, ni de la Federación. Todavía el Gobernador Alfonso Durazo y el presidente Andrés López Obrador están a tiempo.

En todos los gobiernos pasa lo mismo, los gobiernos apoyan a los municipios en lo que ellos quieren, o tienen contemplado, pero no en lo que la ciudadanía quiere o necesita.

No toman en cuenta a los habitantes de los municipios y los supuestos apoyos no son aprovechados por la gente.

Esto se ve en todos los gobiernos, uno como reportero le pregunta a la gente y muestran su inconformidad. Creo que hace falta más comunicación entre gobernantes y ciudadanía. A los mejor las obras del Gobierno benefician a un sector de la comunidad, al alcalde o a una familia.

Por eso, en los municipios se ven tantas obras que no son aprovechas por sus habitantes, esto lo sabe el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, también el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente conoce muy bien los municipios de Sonora, creo que mejor que el gobernador. Supuestamente dice tener una comunicación directa con la gente, pues que les pregunte cuáles son sus urgencias más apremiantes. Una vez visité el Municipio de Benjamín Hill y me dijeron que nunca los visitaban los gobernadores… Así hay muchos lugares de Sonora.

Suspende Protección Civil Sonora guardería en Hermosillo

Elementos de la Dirección de Inspección y Vigilancia suspendieron la guardería “Champ Kids” ubicada en Alegranza Residencial, debido a que no contaba con las medidas preventivas para garantizar la integridad de las y los menores que atendía.

A raíz de un reporte ciudadano, se llevó a cabo una inspección en donde se confirmó que el inmueble no tenía las medidas de seguridad básicas para salvaguardar la integridad de las y los menores, como extintores, salidas de emergencia, detectores de humo, además de no tener personal capacitado en temas de protección civil.

Este es el segundo inmueble de este tipo en lo que va del año 2023 que enfrenta esta medida.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrá un intenso operativo basado en el Programa Anual de Inspecciones 2023 para identificar los inmuebles sin regulación y salvaguardar la integridad de las y los niños sonorenses.

Confusión, principal línea de investigación en secuestro de estadunidenses en Matamoros

La principal línea de investigación en el secuestro de los cuatro estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, dos de los cuales murieron, es que fueron confundidos y no se trató de una agresión directa por parte del grupo criminal que se los llevó el pasado viernes 3 de marzo, reveló el fiscal del estado, Irving Barrios Mojica.

“Se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión no una agresión directa, es la que tenemos más viable y seguramente la más correcta”, dijo el funcionario en conferencia de prensa para dar a conocer los detalles sobre el hallazgo de los cuatro ciudadanos de Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que no se ha descartado hasta el momento ninguna línea de investigación por el secuestro y asesinato de dos de los cuatro ciudadanos estadunidenses que el viernes pasado cruzaron la frontera para una cirugía estética de una de las víctimas… Lo raro es que dieron muerte a dos, hirieron a un tercero y solo una persona resultó ilesa…Hasta aquí el comentario de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.