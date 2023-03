Encabeza Beatriz Paredes celebración del 94 aniversario del PRI Sonora

En Sonora está el origen del PRI y será piedra angular para el partido en los próximos años, coincidieron en destacar las Senadoras Beatriz Paredes Rangel y Sylvana Beltrones Sánchez al encabezar el encuentro de celebración del 94 aniversario del partido.

Junto al Presidente del Comité Directivo Estatal, Rogelio Díaz Brown, ex presidentes del partido, presidentes municipales, militantes y simpatizantes de los diversos sectores y organizaciones que llenaron el auditorio “Plutarco Elías Calles”, la Senadora tlaxcalteca Beatriz Paredes recordó la importancia de Sonora en la vida del PRI y llamó a los priistas a encabezar una profunda reforma democrática que exija causas y le dé cauce al nuevo sistema político mexicano y viabilidad al país.

“A 94 años de la fundación del PNR, a 77 de su transformación en PRI, vengo aquí a los orígenes con mis compañeros de Sonora, con mis amigos a expresarles con la humildad de militante, pero también con el orgullo a expresarles mi gratitud y reconocimiento “, destacó.

La legisladora federal mencionó parte de los discursos que en su momento pronunciaron Plutarco Elías Calles y Luis Donaldo Colosio Murrieta, reconociendo el primero como quien logró la unificación del México independiente y al segundo como quien tuvo la firme convicción de transformar la política para cumplirle a los mexicanos.

Paredes Rangel consideró que la verdadera crisis del partido se vincula con el deceso del magdalenense quien pretendía hacer del gobierno un sistema de impartición de justicia.

Resaltó que el PRI condujo la transformación y gobernanza del país por más de 50 años consecutivos encabezando un sistema político y haciendo las reformas necesarias.

Hoy, dijo, son tiempos de crisis y está claro que la alternancia no ha sido lo suficiente para el sistema político mexicano y no lo será mientras no haya una verdadera reforma del poder.

Destacó el llamado del exgobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera por los gobiernos de coalición que representa una alternativa de gobierno plural .Paredes Rangel señaló que Sonora y sus instituciones son más grandes que cualquiera de sus individualidades, agregó que son los valores los que los permiten trascender y conminó al priismo sonorense s hacer valer su trabajo y a conquistar el horizonte y afianzar el porvenir.

No dejan de hacer campaña las “corcholatas” de López Obrador por todo el país

Los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República no dejan de hacer campaña y en donde quiera que se presentan dejan muy claro sus deseos de que les gustaría ser el relevo de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que este, no suelta nada, porque todos son sus amigos y gente de su equipo de trabajo. Cada uno de ellos no pierden tiempo y en cada lugar que se presentan expresan su deseo de convertirse en candidato presidencial el próximo año 2024.

Las campañas políticas ya empezaron bajo el cobijo del Presidente López Obrador, en donde sus funcionarios están violando la Ley Electoral. Y, como el presidente anda de pleito con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), le vale. De hecho, al mandatario desde que tomó posesión de la Presidencia a diario viola la Carta Magna, su ley es la única que impera en el país. Afortunadamente ya va de salida, si es que no se le ocurre cambiar la ley para buscar la reelección.

López Obrador tienen un poder absoluto en todo el país, para él no hay imposible, ni partido político de oposición que lo frenen. El PAN y el PRI, que son -supuestamente- la oposición más fuerte la tienen muy bien controlada y solo hablan con relación a sus movimientos internos. Los morenistas no tienen ninguna duda de que van a “barrer” en las próximas elecciones del 2024. Ni el PRI en sus mejores tiempos tenía la seguridad de que ganarían la próxima elección.

Se reactivan las fiestas deportivas del Seminario Mayor de Hermosillo

Después de dos o tres años suspendidos por la pandemia de Covid-19, el Seminario Mayor de Hermosillo, que dirige el Padre Isaac Urías Ibarra, dio a conocer que las tradicionales Fiestas regresan a la ciudad los días 18 y 19 de marzo, donde habrá torneos deportivos, carrera atlética “Color Run 5.4K” y rally juveniles, entre otros.

Los eventos deportivos tendrán el apoyo de la Codeson, que dirige Erubiel Durazo, y del Instituto del Deporte, al mando de Carolina Guerrero, quienes estarán al pendiente de que este regreso a las actividades en el Seminario, tengan el mejor de los éxitos, ya que es una manera de impulsar la activación física entre jóvenes y sus familias.

La carrera Color Run 5.4K, será en categoría abierta y en ambas ramas, con un recorrido por el boulevard Luis Donaldo Colosio en punto de las 7:00 horas, además, se tienen programados torneos de futbol soccer, voleibol y basquetbol, donde uno de los requisitos es pertenecer a una parroquia…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

