Se preparan los partidos para elecciones estatales en Sonora

Los partidos políticos en Sonora ya se están preparando para las próximas elecciones buscando la unidad de la militancia, en el caso del PRI, que es el único que tienen un registro de priistas. El PAN también haciéndole un llamado a sus seguidores y, Morena, sus dirigentes están muy seguros de ganar la mayoría de los puestos de elección popular. Los otros partidos, conocidos en el ambiente políticos como la “chiquillada”, también se prepara para saber a qué partido unirse.

Solo el partido Movimiento Ciudadano (MC), sus líderes aseguran, hasta ahora, que irán solos y que ganarán algunos distritos locales y presidencias municipales. Este partido es nuevo, que está crecimiento, sin embargo, dice que cuenta con material humano como para ganar. La competencia será entre una posible alianza entre PAN, PRI y PRD contra MC, podría ser, pero yo no lo creo. El reto es ganarles a los candidatos que postule Morena, porque traerán la fuerza de López Obrador.

Qué bueno que se preparen con tiempo, para que no anden buscando candidatos en pleno proceso electoral. Ojalá todos postulen candidatos a las presidencias municipales para que no dejen solo a Morena. Los partidos prefieran nombrar primero a los candidatos a diputados locales. En las próximas elecciones de 2024 habrá candidatos a la Presidencia de la República, se va Andrés Manuel López Obrador y entra otro que podría ser de la alianza PAN, PRI, PRD, o repetir Morena.

También se elegirán a Senadores, Diputados Federales y locales y, los 72 presidencia municipales de Sonora, entre otros puestos. Habrá candidatos “hasta para tirar pa´arriba”. Hasta ahora no sabe quiénes serán los próximos candidatos, no se han movido, siguiendo los consejos del gran líder de la CTM, don Fidel Velázquez, de que “el que se mueve no sale en la foto”. En Hermosillo lo más posible es que se reelija en la Presidencia Municipal Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez.

El Toño también podría aspirar al Senado de la República, en donde hay muchos “tiradores”, por lo que es más conveniente la alcaldía, en donde a la mitad de su mandato hay la lleva.

Si las elecciones fueran en estos momentos, el Toño ganaría, pero todavía falta la mitad del camino y la decisión de los dirigentes de los partidos que lo postulen. A lo mejor vuelve a ser candidato de la alianza PAN, PRI y PRD, o solamente por el PAN, es cuestión de acuerdos entre partidos.

Debe de intervenir López Obrador para abaratar los productos de la canasta básica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de intervenir para que los productos de consumo básico no incrementen sus precios a diario, como está ocurriendo actualmente. Que no “patee el bote” y tome el asunto como algo personal, si es que no quiere llegar al día de las elecciones sin votos de la gente más necesitada.

Los precios de los básicos andan por las nubes, tanto en los grandes supermercados, como en el abarrote de la esquina. Esto no debe seguir.

Las personas de escasos recursos económicos no hallan qué hacer, porque el salario que perciben semanal o quincenal no les alcanza para comprar ni los más indispensable. Es urgente que López Obrador voltee a ver a las familias más pobre y deje de pelearse con “fantasmas”, porque a estas alturas del juego ya nadie lo toma en cuenta. Los empresarios están dedicados a lo suyo, que es producir para que cada mes tengamos un México mejor, y brindar empleos a los trabajadores.

El presidente sigue en campaña desde el gobierno, inventándose enemigos, cuando el país se encuentra en calma. Los mexicanos cada quién haciendo lo suyo, menos López Obrador que después de cuatro años de gobierno todavía no se ubica…

Por cerrado de cabeza que sea, creo que ya es tiempo de que haya llegado un acuerdo con sus supuestos enemigos, los empresarios que no están de acuerdo con sus políticas de gobierno. No todos los mexicanos somos iguales.

Ni siquiera hablamos igual, en los estados del Sur del país hablan de una forma y los del Norte de otra, solo por citar un ejemplo. También nos alimentamos con comida diferente…Asimismo, entre hermanos no somos igual y pensamos diferentes. Por eso, para toda acción gubernamental tenemos que llegar a un acuerdo y el Presidente no quiere entender y sigue “montado en su macho”…Que se acuerde que vienen las próximas elecciones y estas le podrían “cobrar factura”.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]