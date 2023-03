Cumplirá Julio Urías un sueño al representar a México

Espera hacer un buen papel; El sinaloense está emocionado con portar por primera ve el uniforme de México como pelotero profesional

Julio Urías, el primer mexicano en ser campeón de efectividad, el primero ganar un juego definitivo en postemporada y el primero con al menos seis triunfos en playoffs, buscará hoy convertirse también en el primero en ganar en el juego inicial para México en un Clásico Mundial de Beisbol.

Urías subirá a la loma en lo que será su primera aparición con el uniforme de México como pelotero profesional, tras hacerlo en múltiples ocasiones en categorías infantiles y juveniles.

“Voy a cumplir un sueño”, dijo Urías, en rueda de prensa previo al inicio de actividad Grupo C, donde enfrentarán, además a Colombia, el domingo a Estados Unidos, el martes a Gran Bretaña y el miércoles a Canadá.

Jugar en Grandes Ligas, ganar una Serie Mundial, eran cosas que soñaba de niño. Jugar con la selección de mi país, era otra de mis grandes aspiraciones, algo que quería hacer”.

Urías debutó en Grandes Ligas en 2016 y, con 20 años de edad, era elegible por México para jugar en la edición de este torneo en 2017, pero los Dodgers, su organización en Grandes Ligas, no le concedió el permiso en esa ocasión.

“Estoy emocionado, por subir a la loma, por hacer las cosas bien”, dijo Julio. “A lo largo de mi carrera siempre me he dado cuenta del apoyo que mi gente de México tiene para mí, ahora yo espero poderles regresar un poquito de todo lo que ellos me dan con su apoyo”.

Colombia tuvo un buen debut en el Clásico Mundial hace seis años cuando le ganó a Canadá, perdió ante República Dominicana, y en un juego dramático que se definió en 10 entradas cayeron ante Estados Unidos, a la postre campeón de ese evento.

“Yo creo que no nos podemos confiar de nadie”, explicó Julio. “Yo agradezco que me den la pelota para este primer partido, y no importa quien es el rival, porque a final de cuentas si queremos ser campeones le tenemos que ganar a todos, y ojalá empecemos con el pie derecho”.

Urías, por la regla del torneo, sólo tendrá 65 pitcheos para sacar el mayor número de outs posibles.

Espero poder llegar lo más lejos posible con esos lanzamientos, pero no me voy concentrar en eso”, explicó Urías. “Me voy concentrar en cada bateador, en sacar ese out, sin fijarme en cuantos lanzamientos tengo. Tenemos tremenda defensiva, y tremendo bullpen, no creo que sea necesario pensar en cuantos pitcheos llevo”.