Blanquean Guardianes a México en juego de preparación

La Selección Mexicana de Beisbol cayó por seis carreras a cero ante los de Cleveland

La Selección Mexicana de Beisbol tuvo su primer juego de preparación de cara al Clásico Mundial de Beibsol 2023 (WBC) y fue blanqueado 6-0 por la escuadra de los Cleveland Guardians, un resultado que no agrado al staff de coacheo pero del que sí se sacarán cosas buenas.

“Tuvimos buenos turnos al bat y por el lado del pitcheo vi dos entradas complicadas”, explicó el manager de la novena mexicana, Benjamín Gil. “En realidad puedo decir que fue un juego malo, no hay otra manera de decirlo que así. No es el resultado que queríamos y hubo cosas que no nos gustaron pero hay muchas cosas para sacar de aquí”.

La escuadra tricolor comenzó el juego con José Urquidy en el centro del diamante y el lanzador de los Houston Astros trabajó tres entradas en las que admitió tres anotaciones, sin base por bolas y con un ponche. Después entraron al relevo seis lanzadores más.

En cuanto a la ofensiva, la escuadra mexicana solo pegó cinco imparables, yéndose de 7-1 con corredores en posición de anotar. Alan Trejo fue el mejor bat al terminar la tarde con tres imparables.

“Aquí lo importante es que los pitchers tiren, que trabajen para que se conozcan mejor con los catchers, y que los bateadores tengan más turnos para ir agarrando su ritmo”, continuó Gil.

De acuerdo al manejador mexicano, los nueve peloteros que arrancaron este choque serían los que mandará al line up del primer juego del Clásico de Otoño el sábado frente a Colombia.

Ellos son Randy Arozarena, Alex Verdugo, Joey Meneses, Rowdy Tellez, Austin Barnes, Isaac Paredes, Luis Urías, Alek Thomas y Alan Trejo.

“Es muy probable que sea aunque sería un poco distinto en el acomodo porque se vieron cosas muy positivas en los turnos de este juego que son las que vamos a estar analizando para determinar el orden al bat que presentaremos​”, expuso.

Después de este choque, la Selección de México tendrá este jueves su segundo y último juego de preparación al enfrentar a los Colorado Rockies, un choque donde Taijuan Walker será el abridor.