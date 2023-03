Andrés Muñoz aprende de los errores en su estadía en Grandes Ligas

El relevista sinaloense de los Marineros de Seattle, acepta que aún tiene detalles por mejorar a pesar de sus buenos números

Donde muchos vieron su año de despegue, el sinaloense Andrés Muñoz ve en 2022 como la temporada que le enseñó que aún tiene mucho por aprender en las Grandes Ligas.

El relevista de Marineros de Seattle debutó en 2019 con los Padres de San Diego, donde lanzó 22 encuentros y previó a la campaña de 2020 tuvo que recibir una cirugía de reconstrucción de codo y a mitad de la temporada fue cambiado de equipo.

A finales de 2021 regresó a la acción y en la primavera del año pasado hizo el equipo para el Día Inaugural.

Yo creo que más de consolidación fue de aprendizaje”, dijo Muñoz quien trabajó en 64 encuentros la temporada pasada, su mayor cantidad como pelotero profesional.

Yo llegué la temporada pasada sintiendo que estaba listo para trabajar en Grandes Ligas, y aunque en número el año fue bueno, me di cuenta que me hace falta mucho todavía por trabajar. Cometí errores, no uno, ni dos, muy seguido me equivocaba, y espero este año equivocarme menos”.

Para esta temporada los pitchers estarán expuestos a nuevas reglas, entre la que más los afecta, el cronómetro entre lanzamiento y lanzamiento. Muñoz, quien se recupera, de una lesión en su tobillo aún no ha puesto en práctica su mecánica con estas nuevas reglas, pero espera adaptarse pronto.

Al principio me acuerdo que oí muchas quejas, que no era justo para nosotros los pitchers, que nos iba a dejar muy expuestos, pero ahora veo que la gran mayoría se han adaptado, y dicen que al contrario, entras en ritmo, y le quitas tiempo al bateador para pensar”.

En 2017 Muñoz, con 18 años, se preparaba para su segunda temporada como profesional, y se unió de forma provisional a la Selección Mexicana que se preparaba para Clásico Mundial, en Jalisco. Para esta ocasión se volvió a quedar fuera.

Entrené con ellos, y ya poquito antes de que se fueran tuvieron una lesión, y me llegaron a considerar para ir, pero hablaron con la gente de los Padres y me dijeron que era muy arriesgado, porque todavía no me veían bien maduro”, explicó.

Ahora estaba bien emocionado, yo ya me hacía jugando, pero al final no se pudo, la operación en el tobillo vino a complicar”.

Muñoz espera en los próximos días iniciar su preparación y arrancar la temporada 2023 en el roster de activos.