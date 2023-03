Exhiben a Guardia Nacional

Por fin actúa la de Alcoholes

Resurge caso de ex diputado

¡Van por rescate de parques!

Exhiben a Guardia Nacional…Y si eso hacen los elementos de la Guardia Nacional (GN), ahora sí que todo se puede esperar en lo que es su actuar, después de que dos efectivos fueran exhibidos en un video difundido a través de la redes sociales, en el que se les observa inhalando una sustancia prohibida, que intuyen que es cocaína, en una acción que manejan que sucedió en Caborca. ¡De ese pelo el mal ejemplo!

Es por lo que derivado de esa ventaneada, que es de las que “encabr…itan” a la ciudadanía, por ser una corporación de nueva creación, y es por lo que hasta cierto punto aún confían en ella, de ahí que después de que eso pasara, a esa institución no le quedó “díotra” más que aceptar lo ocurrido, para canalizar el caso a la Unidad de Asuntos Internos, y que hagan las investigaciones de rigor y apliquen la consabida sanción. ¡Ups!

Pues no tuvieron que investigarle mucho para luego luego identificar a los involucrados en esos “narizazos”, muy seguramente que para “probar” la calidad de “la mercancía”, que no se sabe si decomisaron, o dejaron pasar, con todo y que todavía les harían las evaluaciones toxicológicas correspondientes, para confirmar que “le ponen” a las drogas”, como una forma de cumplir con los procedimientos y proceder en su contra. ¿Será?

Más menos así está la vergüenza y pena ajena para los de la GN, por esa balconeada que en esta ocasión les pegaran, con todo y que mediante un comunicado se rasgaran las vestiduras, o el uniforme, al “de los dientes para afuera” asegurar que ese tipo de conductas son reprobables y que no las permitirán, cuando lo cierto es que en la práctica ni siquiera tienen los sistemas de supervisión adecuados para evitarlas. ¡Pácatelas!

De ahí que suene a pura demagogia eso de que son un ente de seguridad que basa su accionar en la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, siendo que en la realidad ha ocurrido todo lo contrario, por no ser la primera vez que en Sonora se ven inmiscuidos en prácticas que dejan mucho que desear, como tiempo atrás en Nogales, donde varios de ellos huyeron después de presuntamente ser sobornados. ¡Palos!

Luego entonces así esa enésima “quemada”, y sin que pase nada, porque a la clásica llevarán sus supuestas indagaciones internas “en lo oscurito”, pero sin que nunca de los nuncas hagan públicos los dizque castigos que les imponen, por no convenirles el “escupir pa´rriba”, para no descreditarse ellos mismos, y es por lo que terminan por “taparse con la misma cobija”, por al final ignorarse si los despiden, o nomás los reubican.

Como lo prueba el que los responsables de esas instituciones de “Inseguridad” jamás dan la cara, que en lo que corresponde a la GN a nivel País la representa, Luis Rodríguez Buccio; y en lo que es en el ámbito regional un tal Benedicto Santamaría González, como lo denota el que sólo se limitan a emitir un escueto boletín, a pesar de la gravedad del hecho, como lo es el que los hayan sorprendido drogándose. ¿Qué no?

Lo que lleva a explicar el porque cometen cada atrocidad, como la perpetrada el pasado domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando militares le dispararon una camioneta en la que viajaban 6 jóvenes, con un saldo de 5 muertos y un herido, por lo que ya investiga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y es que con eso queda la duda de que en muchas de las veces “no andan en sus cinco sentidos”. ¡Mínimo!

Por fin actúa la de Alcoholes…Ahora sí que tuvo que pasar lo “píor” para que la directora de Bebidas Alcohólicas del Estado, Cristina Caballero de la Rosa, procediera a clausurar temporlamente La Cervecería 19, ubicada en la Plaza Andenes del bulevar Colosio y Paseo de Los Ángeles, al hasta ahora haberse dado cuenta que alteraba el orden público y cometían abusos que ya caían en lo que son delitos de todo tipo.

O séase que tuvieron que matar a un parroquiano a golpes, como es a Carlos Bernardo Betancourt Murillo, de 63 años de edad; por lo que hoy están encarcelados y procesados el gerente de ese restaurante bar, José Arnoldo “N.”, de 38 años; y Martín Ricardo “N.”, de 26 años, para que por fin actuara en consecuencia y lo cerraran para garantizar la seguridad de los clientes, cuando es algo que les habían venido solapando.

Y para evidencia está el que una y otra vez ignoraran los reportes de los vecinos del fraccionamiento colindante con ese congal, como es Residencial Terra Blanca, que se compone de tres privadas: Natura, Deserta y Ventus, al no atender las reiteradas llamadas que hacían al 911 por la música a alto volúmen, las constantes riñas y los carros que “salían patinando”, y de lo cual Caballero de la Rosa nunca se percató. ¡Ajá!

Para el caso los habitantes de ese sector aseguran que tienen un grupo de WhatsApp donde están documentadas todas las quejas que denunciaron, y sin recibir respuesta, porque hasta los administradores de Plaza Andenes “los batearon”, al no hacerles caso y responderles que el área donde se encuentran los bares legalmente está destinada para eso, como dandoles a entender “que le hicieran como quisieran”. ¡Vóitelas!

Ante lo que se concluye que de esa forma tardía está actuando Cristina con esa clausurada, después de que transcurriera el plazo de tres días de aseguramiento que dictara el Juez que lleva la causa penal por ese comentado asesinato, al parecer por el alegato en el cobro de la cuenta de consumo, para que la Fiscalía General de Justicia del Estado realizara un cateo y el levantamiento de indicios de prueba para ese efecto.

A tal punto los dejaban hacer y deshacer a los regenteadores de ese changarro cervecero, que son originarios de Chihuahua, que el día que tuviera lugar ese crimen, el pasado lunes 21 de febrero, todavía estaba abierto a los 3:00 horas de la madrugada, cuando el horario permitido es hasta a las 2:00 horas, de ahí que ahora hasta van a modificar la Ley de Alcoholes para exigirles cartas de antecedentes penales a los propietarios. ¡Tómala!

Resurge caso de ex diputado…Después del mayúsculo escándalo y tras permanecer un año en prisión, trascendió la liberación de uno de los implicados en el robo a la casa del ex diputado local y ex candidato a la alcaldía de Guaymas por el Partido del Trabajo (PT), el polémico de Rodolfo Lizárraga, cual es el caso de Brayan Alberto “N”, de 22 años de edad, y quien era su pareja sentimental. ¡Así la novedad!

Eso luego de que Brayan Alberto, quien es uno de los cuatro procesados por ese sonado atraco que tuviera lugar en el 2022, tramitara y obtuviera el beneficio de un amparo de la justicia federal, y es por lo que salió del Centro de Reinserción Social (Cereso) No 1 de Hermosillo, de ahí que ahora llevará el proceso judicial en libertad condicionada, a diferencia de sus compinches que todavía continúan tras las rejas. ¡Ñácas!

Lo anterior por los “embotellados” y enjuiciados enfrentar cargos por asalto agravado y asociación delictuosa, entre otras acusaciones, luego de que irrumpieron en la vivienda de Lizárraga Arellano, para apropiarse de $7 millones de pesos que al parecer guardaba en el inmueble para la campaña política, y de cuyo monto por cierto no se volvió a saber nada, al no esclarecerse sí realmente existía. ¡Es la interrogante!

De tal forma que así está ese nuevo capítulo de esa historia de drama y con un toque pasional, que parece sacada de una telenovela de la vida real, al aflorar que los otros tres imputados que aun están en la cárcel, como son Roberto, Iván y José Luis, ya tuvieron audiencia el pasado febrero, y se presumía que alguno de ellos sería absuelto, pero no fue así, por lo que ahora la siguiente comparecencia será en el presente marzo.

En tanto que lo que es “El Bofo” Lizárraga, como también se le conoce, simplemente desapareció del mapa, con todo y lo controvertido que es, por lo que se desconoce sí todavía esta en el puerto guaymense, después de que en su momento hasta pidiera la protección de la Fiscalía de Justicia estatal, a raíz de que uno de los autores intelectuales de ese atentado en su contra fuera ejecutado. ¡De ese tamaño!

¡Van por rescate de parques!…Quien sí que está agarrando corte parejo, a la hora de seguir rescatando a Hermosillo, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para muestra está el que ahora anunciara que un total de 23 parques localizados en todos los sectores de la Ciudad del Sol serán rehabilitados este año, con una inversión de $25 millones de pesos, después que fueran vandalizados y nunca los repararan. ¡Qué tal!

Con ese fin es que Astiazarán Gutiérrez adelantara que esperan que esta semana ya se lance la respectiva licitación para elegir a las empresas que llevarán a cabo esas obras, porque: “Va contemplado desde rehabilitación de infraestructura, pintura, equipamiento urbano, señalamientos, habilitación de vegetación desértica; queremos adecuarlos bien para que la gente tenga espacios dignos para poder disfrutar en familia”.

No en balde es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara que: “Son parques que ya existen y que requerían de un mantenimiento especial. Los estamos rehabilitando, rehaciendo, prácticamente, por eso es una inversión muy importante, porque estamos promediando un millón de pesos por cada parque”, por lo que así está esa transformación de la Capital hermosillense en todas sus áreas. ¡Ni más ni menos!

Tan es así que también hoy miércoles iniciarán los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en los cruceros viales de Reforma con Colosio, y en Reforma con Doctor Pesqueira, con una inversión de $3 millones 100 mil pesos, por lo que que cerrarán parcialmente la circulación vehicular, por ser son zonas que se inundan cada vez que llueve, y eso propiciaba que se deteriorara la carpeta asfáltica, lo que ya no sucederá.

En lo que son unas obras que proyectan terminar para antes de que inicien las Fiestas del Pitic, que es a mediados del venidero mes de mayo, por la gran afluencia de carros que hay en ese sector, porque la idea es evitar que haya embotellamientos, si se analiza que ya también están otras en curso, y es por lo que quieren reducir los trastonos en el tránsito, aun y cuando es el precio que tiene que pagarse por el progreso. ¡Órale!

