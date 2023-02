Sale a flote la de Alcoholes

Cumple su palabra Alcalde

Marcharán policías locales

¡Van a rescatar camellones!

Sale a flote la de Alcoholes…Y como una cosa lleva a otra, a partir de la tragedia ocurrida el pasado martes en el restaurant-bar Cervecería 19, ubicado en Plaza Andenes de Hermosillo, cuando el Gerente mató a un cliente, a la que también pusieron en evidencia es a la directora de Alcoholes del Estado, Cristina Caballero de la Rosa, y no precisamente por hacer bien las cosas, sino todo lo contrario. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a lo revelado por el representante de la Asociación Sonorense de Bares, Cantinas y Centros Nocturnos, César Duarte, el mencionado y exhibido negocio no está afiliado a ese gremio por no ser un bar, o cantina como tal, sino que más bien tiene un giro restaurantero con permiso de venta de alcohol, de ahí que esté usurpando funciones que no le correponden, y es por lo que se corren ese tipo de riesgos. ¡Tómala!

Toda vez que para operar en esa modalidad de “antros”, como también se les conoce, ya se requiere de protocolos de seguridad distintos, así como otras restricciones y una capacitación especializada, con la que a todas luces no contaban en Cervecería 19, ante la obvia complacencia de Caballero de la Rosa y sus inspectores, si es que aún está en ese puesto, por como hasta ahora “ha pasado de noche” su desempeño.

Si se toma en cuenta que hasta el momento dicha funcionaria no ha dicho “está boca es mía”, a pesar de la vela que tiene en ese entierro, después de que el administrador de ese changarro, un tal José Arnoldo “N.”, de 38 años de edad, y Martín Ricardo “N.”, de 26, asesinaron a golpes a Carlos Bernardo Betancourt Murillo, de 63 años, por las anomalías que ya señalaran con las que funcionaba ese establecimiento. ¡Ni más ni menos!

Así está la evidente falta de regulación que hay en ese ámbito, porque si realmente velaran porque esos resturantes trabajaran como lo marca la licencia que les expiden, muy seguramente que no tuvieran lugar esos excesos, debido a que el principal consumo ya no es de alimentos, sino de bebidas alcoholicas, y hasta permitiendoles bailar alrededor de las mesas, por lo que a ese punto violan la normatividad. ¿Qué no?

Y es ahí donde ya radica el señalamiento que hace Duarte Saavedra, tocante a que para un ambiente alterado como ese, donde llega la hora en que ya “rola de todo”, es que en lugares como el de La Cervecería 19 no tienen los esquemas de atención requeridos, por emplear “gorilas” como meseros, empezando por la cabeza, que era la Gerencia, de ahí que trascendiera que no era la primera vez que pasaba algo parecido. ¡Palos!

Es por eso que a los de ese congal cervecero no les quede el salir a decir que ese trágico hecho no tiene relación con esa empresa, a la par de que piden aplicar todo el peso de la ley, cuando José Arnoldo dependía de ellos, al ser el empleado de mayor nivel y de todas sus confianza, y a quien por cierto ya le dictaron prisión preventiva, junto a su compinche Martín Ricardo, por lo que así está “la escupida para arriba”. ¡Vóitelas!

Al respecto y después de una semana en que encontraron el cuerpo en el estacionamiento, finalmente por medio del vocero de la Mesa por la “Inseguridad”, Juan González Alvarado, afloró que el móvil del asesinato fue por el alegato en el monto de la cuenta, lo que ya no es de extrañar, por como cargan de más, y exigen propinas, pero aun así, y tras tres días de suspensión, ya les permitirán abrir como si nada hubiera pasado.

Pues por lo que se ve, lo que es Caballero de la Rosa les estará pasando por alto todos los peros que les pusiera Duarte, con todo y que aseguraran que ahora serán más estrictos. ¡Ajá!

Cumple su palabra Alcalde…Quien vaya que está haciendo valedero aquello de que, ¡lo prometido es deuda!, es el Presidente Municipal Antonio Astiazarán, luego de que ayer iniciaran los trabajos de demolición del paso a desnivel del bulevar Luis Encinas y calle De las Américas, como parte de una obra de ampliación a tres carriles, cuyos trabajos tendrán una duración de más menos unos 10 meses. ¡De ese vuelo!

Eso porque a raíz de lo adelantado por Astiazarán Gutiérrez, de esa forma estarán transformando un puente vial que ya contaba con 60 años de antigüedad, por lo que no se daba abasto ante el aumento del tránsito vehicular que circula por ese lugar, y que era lo que hacía necesario el que ya lo modernizaran, por lo que en esa remodelación invertirán más de $64 millones de pesos de recursos municipales. ¡Así el dato!

Es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara que: “En lugar de dos carriles, va a tener tres carriles, va a haber un área para poder andar en bicicleta, aquí vamos a tener una ciclovía y vamos a mejorar también las banquetas para poder tener también un mejor cruce peatonal”; aunado a que tenía una altura de 2.8 metros y se aumentará a 4.5 metros; además de que se colocarán 873 metros cuadrados de losa de concreto. ¡Qué tal!

Casi por nada así está el cambiazo que le están dando a Hermosillo, en cuanto a ese clase de obras, porque igual le acaba de dar el banderazo de arranque a lo que es programa emergente de rehabilitación de 42 vialidades primarias que empezaron el pasado sábado, para terminarlo antes del verano del presente año, es decir, previo a que se presenten las lluvias y así impedir el que se sigan deteriorando. ¡De ese tamaño!

Con ese fin desde esta semana pondrán en práctica una jornada de trabajos noctrunos, lo que significa que laborarán de día y de “nochí” para poder cumplir con esa meta de rehabilitación de vialidades, entre las que están los bulevares Vildósola, Navarrete, Luis Encinas, y Morelos, entre otros, con lo que se está confirmando que en el actual trienio están haciendo más obra pública que en ningún otro. ¡Órale!

Marcharán policías locales…Ahora sí que es una ironía lo que sucede con la Policía Municipal de Obregón, porque cuando deberían de estar abocados a la vigilancia, por estar catalogada como la tercer ciudad más violenta e insegura del mundo, tienen que estar “gastando pólvora en infiernitos” al protestar por lo más mínimo, como es un alza salarial y mejores condiciones laborales por la falta de equipo. ¡Pácatelas!

Y una muestra de ello es que hoy estarán llegando al extremo de hacer una manifestación para hacer públicas esas demandas, según lo ventilado por el líder de la Unión de Gendarmes de Cajeme, Trinidad Gil Salazar, así que si otra cosa no pasa, o no les hacen una oferta de última hora, hoy harán una marcha desde la Comandancia de Seguridad Pública, localizada en la calle Jalisco y 300, hasta el Palacio Municipal. ¡Zaz!

Por lo que así estará esa enésima ventaneada que le darán al alcalde obregonense, Javier Lamarque Cano, por ya ser varias las veces que han protestado los agentes enlistados en esa organización, como consecuencia de las deficiencias que viene arrastrando esa corporación desde hace décadas, lo que pone de manifiesto que para nada están entre los mejor pagados del Estado, por como los traen “en la cuarta pregunta”. ¿Cómo ven?

Tan es así que Gil dijera que: “Estamos en crisis, necesitamos que se nos dote de equipamiento nuevo, unidades nuevas, ya que desde hace tiempo estamos batallando con ellas, por neumáticos, refacciones que si se descomponen nosotros tenemos que poner de nuestra bolsa para reparar, para seguir usándolas, además de que hace más de 10 años no se nos da papelería y también es gasto, porque diariamente se hacen IPH”.

De ahí que ante esa falta de respuesta por parte de Lamarque Cano y todos los niveles gubernamentales, es por lo que incluso invitaran a la ciudadanía a apoyarlos y unirse a su movimiento, ya que desde su visión al mejorar la precaria situación en la que están, eso influirá para que haya más garantías de seguridad para la ciudadanía, que por algo está como está entre tanta matazón, el Municipio no prevenir ni lo más mínimo.

¡Van a rescatar camellones!…Aunque usted no lo crea, pero resulta y resalta que hay empresas que sólo participan en la campaña “Adopta un Camellón” para salir en la foto, por la placa que les otorgan, porque ya después no se hacen responsables del mantenimiento, y es por lo que el Ayuntamiento hermosillense estará poniendo más exigencias en lo referente a las condiciones que deben cumplir. ¡Cuando menos!

En esos términos está la advertencia que está haciendo la titular de la Dirección de Parques y Jardines, María Amparo Fontanot Ochoa, al menejar que si bien hasta hoy en día, de un total de 210 de esos espacios que han sido adoptados, no son tantos los que han tenido que retirar por la falta de compromiso de cuidarlos, lo que quiere evitarse es que esa tendencia vaya al alza, y es por lo que ya estarán poniendo “candados”. ¡Glúp!

No en balde es por lo que Fontanot Ochoa apuntillara que: “Ahora nos pusimos un poquito más exigentes para que este programa tenga un poquito más de orden en qué es lo que se puede poner en los camellones, qué plantas, nos los llevamos más de la mano, son menos camellones adoptados, pero con constante seguimiento de los adoptantes”, por lo que así está el coucheo que les estarán dando, para tenerlos más controlados. ¿Será?

Para el caso es que dejara muy en claro que a los interesados en esa adopción de esas áreas públicas se les pondrá a prueba durante seis meses, para que la autoridad correspondiente evalúe el cuidado que le dan, y solamente así les extenderán el permiso para coloquen la respectiva plaquita que avalará que sí cumplen con las responsabilidad que asumen, con la finalidad de que después “no se hagan patos”. ¡A ese grado!

En pocas palabras y derivado de lo manejado por María Amparo, a los que han “jalado” con esa estrategia de cuidado los han respaldado, incluso hasta regalándoles especies del vivero, pero a los que no ya les han retirado esas asignaciones, para que no nomás se estén “adornando”, y para lo cual mensualmente les entregan un reporte para precisarles que los tienen muy bien checados, y que no les caiga de sorpresa si los descartan.

Correo electrónico: [email protected]