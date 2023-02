Exhiben a restauranteros

¡Grillan marcha pro INE!

¿Avalan cuota$ escolare$?

Es gratis Centro Ecológico

Exhiben a restauranteros…Con el que afloró que se destapó el di$frazado modo de extor$ión que hay en la industria restaurantera, y en especial en los bares y “antros” camuflajeados de restaurantes, es con el asesinato del cliente del bar Cervecería 19, ubicado en Plaza Andenes de Hermosillo, Carlos Betancourt Murillo, de 63 años de edad, a quien los empleados lo golpearon hasta matarlo en el estacionamiento. ¡Zaz!

Y aunque en un principio se manejó que la víctima había muerto en una riña, o de caída, y hasta un infartó, como lo reportó la Policía Municipal, después de que requirieran su presencia la madrugada del pasado martes, finalmente se comprobó que el adulto mayor murió de la golpiza que le propinaron, pero a pesar de eso de inicio las diferentes “autoridades” manejaron con un muy sospechoso hermetismo el caso. ¡Palos!

Si se toma en cuenta que hasta dos días después, o el jueves, es cuando la Fiscalía de Justicia estatal reveló que abrió una carpeta de investigación, pero a partir de la presión que se hiciera a través de las redes sociales, en las que denunciaron que a Carlos Bernardo lo habían matado a golpes, sin embargo la excusa que argumentaron, es que no se había informado al respecto, para no afectar el debido proceso. ¡De ese pelo!

Sin embargo las dudas que surgieron, es que él, o los dueños de esa Cervecería 19, localizada sobre el bulevar Colosio y Paseo de los Ángeles, sí que deben ser muy influyentes, como para que habiendo un muerto de por medio, no informaran nada en un primer momento, hasta que reconocieron que la causa de la muerte fue por traumatismo craneoencefálico por contusión con lesión cerebral, es decir, por ser golpeado. ¡Así el dato!

Casi por nada esa misma noche del “juebebes” aseguraron el lugar para investigar y una día después, o el viernes, detuvieron al gerente, José Arnoldo “N.”, de 38 años, quien sí que tenía maldad, porque lejos de entregarse intentó huir por la parte trasera de la vivienda donde estaba, pero con lo que no contaba, es con que lo tenían rodeado; y posteriormente arrestararon a otro empleado, Martín “N.”, de 26 años. ¡Vóitelas!

Pero antes que esas detenciones tuvieran lugar, cabe aclarar que en cuanto trascendió que se empezó a indagar, los del Grupo Andenes de inmediato “se lavaron las manos”, que ni Poncio Pilatos, al precisar que no se hacían responsables por el actuar de sus arrendatarios, así como del trato que les brindan a sus clientes, como dando a entender que no tenían nada que ver en sucesos como esa sonada tragedia. ¡Pácatelas!

Eso explica porque a los del supuesto Consejo Directivo La Cervecería 19, no les quedara de otra más que también emitir un comunicado virtual para lamentar ese trágico hecho y deslindarse del mismo, al asegurar que: “No tiene vinculación alguna con nuestra empresa”, siendo que el gerente detenido depende de ellos, además de pedir que: “Se aplique la fuerza de la ley en contra de quién, o quienes resulten responsables”.

No obstante y que con esa postura “se dieran un balazo en el pie”, al saberse que la misma Fiscalía del Estado ya investiga otros casos de agresiones que pudieran haberse registrado en el parqueadero de ese mismo changarro, pero que no pasaron a mayores, o más que de los catorrazos y por eso no presentaron denuncia, pero igualmente quedaron grabadas en vídeo y se difundieron virtualmente esos atropellos en que incurrían.

Aun así lo que causa intriga, es que la familia de Betancourt Murillo no se haya manifestado y solo se limitara a sepultarlo; como también el que todavía no determinarán el móvil de ese fatal ataque, que por la fama que tienen esos emborrachaderos, lo más probable es que fuera por el abu$o que cometen en las cuentas de consumo al cobrar de más, o el exigir unas alta$ propina$, cuando no son obligatorias, pero así se las cobran.

Igualmente a quien se vio “muy light” al condenar lo sucedido, es al de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Sonora (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, contrario al perfil inquisidor que se le conoce; a diferencia del representante de la Asociación Sonorense de Bares, Cantinas y Centros Nocturnos, César Duarte, quien apuntilló que el “quemado” negocio en cuestión no está afliado.

Ya que no es un bar, o cantina, sino un restaurante con permiso de venta de alcohol, o séase un usurpador.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Grillan marcha pro INE!…Y la que cumplió con las expectativas de asistencia, pero no con el impacto de la primera, es la marcha nacional ciudadana que ayer realizaran en las principales ciudades del País, para exigir un alto al Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el Gobierno Federal, por considerar que atenta contra la democracia y es anticonstitucional, por lo que gritaran: ¡¡“El INE no se toca”!!

Tan es así que en esta ocasión no sólo llenaron el Zócalo de la Ciudad de México, sino que por el estilo ahora cientos de ciudadanos acudieron por su propio pie a la Plaza Zaragoza de Hermosillo, donde los oradores señalaron que es un movimiento de protesta que no va en contra de un partido, ni está organizada por ladrones, prianistas o “fifis”, si no por “personas preocupadas por el futuro de México y la defensa de su voto.

Así estuvo esa manifestación que de manera simultánea llevaron a cabo en 100 de las municipalidades más importantes de la República Mexicana, haciendo aquí uso de la palabra el abogado, Othoniel Gómez Ayala, y la joven Marcela Armenta, quien señaló que la intención es la de evitar que se pierda el Estado democrático, por ya haberse vivido una dictadura de Partido, y no quiere volverse a lo mismo, ni a nada parecido. ¡Ups!

En tanto que a nivel central, o en el ex D.F., la polémica se centró en que el Zócalo amaneció sin la bandera tricolor, previo a que mercharan en apoyo al Insitituto Nacional Electoral (INE), obviamente que para que en las fotos que circularan a nivel mundial no se identificara de inmediato el que se trataba de México, y es por lo que la inconformidad extra no se hiciera esperar, al tachar esa acción como de un vil sabotaje. ¡Mínimo!

Y para quien dude que así estuvo la grilla de la que los hicieron objeto, es que también antes de esa concentración, en las inmediaciones de esa explanada y de cara a Palacio Nacional, se colocaron carteles y una mega lona gigante del condenado ex narcosecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el lema: “García Luna no se toca”, en referencia al “El INE no se toca”; que tenían el hashtags “Calderón Sí Sabía”.

Prueba de ello es que un día antes declararon que en pleno domingo habría “contingencia ambiental”, para limitar el que la gente asistiera, pero con todo y eso las mayorías hicieron acto de presencia. ¡Así el desafío!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Avalan cuota$ escolare$?…Al que está quedando más que evidenciado, que lo que es Cantinflas en sus buenos tiempos “le daba bola”, es al por algo tildado de chambista de Cecilio Luna Salazar, el de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepf), por de a cómo ahora se pusiera a “cantinflear” para de alguna manera justificar el cobro de las cuota$ escolares en los planteles. ¡A ese grado!

Al por un lado manejar que ningún papá o madre está obligado a hacer alguna aportación económica para que los niños puedan acudir a clases, pero por otro justifica que si todos se ponen “de acuerdo” sí aplican, porque a su “juicio” debe haber una corresponsabilidad social para ser partícipes de ayudar a los planteles, con lo que a querer y no, pero está dando “línea” en ese sentido para que haya esa cobranza. ¡De ese tamaño!

Con todo y que es una leonina actitud que es de esperarse del “Chilo” Luna, si se analiza que la Aepf depende la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que él recibe un sueldazo, de ahí que al final sea Juez y parte, ante lo que se concluye que sólo de los dientes pa´ afuera diga que ninguna autoridad educativa va a obligar a los papás para que apoquinen, dizque porque son los únicos que pueden organizarse para eso. ¡Ajá!

Aun así que con lo que Luna Salazar terminó de en$eñar el cobre, o de estar del lado de la SEC, es a la hora en saliera con que es importante que los tutores acudan a las reuniones donde se toman, o más bien se imponen esas onero$a$ disposiciones, bajo la excusa de que los que no van no se enteran de las decisiones, como dando a entender que si no asistió, pues “ya se fregó”, cuando no es una obligación. ¿Qué no?

Por encima de eso lo que refleja esa política centavera, es que Cecilio de su ronco pecho todavía dijera que: “Lo que no es válido es decir sí puedo, y a la hora de la hora no cumplirlo”, por lo que así “les están cargando la mano” para asegurar el mantenimiento a los centros escolares públicos. ¡Ni más ni menos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es gratis Centro Ecológico…Los que recién acaban de lograr algo que nunca se había conseguido, son los del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna), que encabeza Carmen Lucia Munguía Gallegos, como es el que los menores acompañados de una persona mayor de 12 años que pague su entrada puedan ingresar gratis al Centro Ecológico de Sonora (CES). ¿Cómo ven?

En esos términos está esa promoción para los infantes de 12 años de edad o menos, misma que ya entró en vigor y que estará vigente hasta el 13 de septiembre del 2027, es decir, durante el presente sexenio de gobierno, a partir de un convenio que los de Sipinna firmaron con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), en la que cobra, y muy bien, un tal Armando Barajas Torres.

O séase que así estará ese beneficio para que los chiquillos y chiquillas, como decía el ex “Presichente” Fox, tengan acceso a lugares de esparcimiento y sana diversión donde se fomenten los valores de respeto y cuidado de la naturaleza, por lo que con eso ya podrán recorrer gratuitamente las instalaciones de ese lugar de recreo y cautiverio, encontrando una gran variedad de especies de flora y fauna en una extensión de 2.8 kilómetros.

Aunque para el caso aclaran que el pase al Eco Safari no estará incluido, con lo que se confirma que nunca hay felicidad completa, pero aun así los de Sipinna en contraparte se comprometieron a difundir por sus medios y programas las acciones que se realizan en el Ecológico, como también se le conoce, en aras de despertar el interés en el cuidado del medioambiente y de la conservación ecológica, entre otras cosas.

Y por cierto que en las últimas semanas el CES ha sido la única opción de distracción de los venezolanos y cubanos regresados de los Estados Unidos que están albergados en el gimnasio “Ana Gabriela Guevara”.

