No tiene fin la legalizada

Vuelve a las grillas Staus

¡Genera dudas guardería!

Renovarán paso desnivel

No tiene fin la legalizada…El que sí que se ha convertido en un cuento de nunca acabar, es el problema de los autos ilegales, por como en su gran mayoría no los han querido regularizar, a pesar de las prórrogas que ha dado el gobierno federal para hacerlo, lo que habla de que ya es una auténtica vaquetonada de quienes usan ese tipo de vehículos para sacarle la vuelta al pago de los impuestos por ese concepto. ¡De ese pelo!

Y para quien dude de lo anterior ahí está la declaración que hiciera el secretario de Hacienda estatal, Omar del Valle Colosio, de que están a la espera de que la Federación pudiera ampliar por tercera ocasión ese proceso de mexicanización que termina el próximo 31 de marzo, después de que el plazo inicial era del 15 de marzo al 20 de septiembre del 2022, pero se otorgó una primera prórroga al 31 de diciembre de ese año. ¿Cómo ven?

Sin embargo al concluir ese nuevo período autorizado volvieron “hacer la llorona” para que una vez más lo prorrogaran, que es la fecha actual que está por vencerse el mes próximo, y es por lo que del Valle Colosio ya está “cruzando los dedos” para que aprueben otra extensión, que podría ser por lo que resta del 2023, de ahí que así está ya ese círculo vicioso, en el que ya están ganado todos, como en el juego del Toma Todo. ¡Zaz!

Si parte de que por un lado los once Estados en los que está operando ese programa están captando sus buenas millonada, en primer lugar por esas regularizadas de $2 mil 500 pesos por carro; y en segundo por lo que ya es el emplacamiento, porque nomás lo que es a Sonora hasta el momento por esa “enderezada” le ingresarán $340 millones de pesos; en tanto que a nivel nacional ya sumaban los de $3 mil 54 millones. ¡Así el dato!

O séase que así está esa “mina de oro” y negocio redondo, tanto para esas Entidades donde están regularizando por medio del Registro Público Vehicular (Repuve); como para los loteros que siguen contrabandeando esos “chocolates rodantes”; e igual para las diferentes organizaciones “Onachafa$”, porque nomás lo que es en región sonorense se calcula que hay más de $350 mil. ¡De ese tamaño!

Así que como Pitágoras no miente, tan sólo por estos lares faltan un resto de esos “carruajes que se hagan legales, porque de acuerdo al más reciente saldo reportado por Omar, se llevaba un acumulado de 138 mil, por lo que todavía circulan “chuecos” más de 200 mil; y ya en general son un millón 221 mil 838 los que ya han hecho mexicanos, pero igualmente todavía quedando pendiente la mayor parte. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es por lo cual el funcionario hacendario adelantara que le está apostando a que les sigan entrando esos recursos extras, vía ese esquema de legalización que ha tenido buenos resultados, a pesar de que todavía son muchos los que “la están pensando”, a la hora de llevar a cabo ese trámite, toda vez que esa “lana” se ha destinado para la pavimentación de calles, que es una de las principales demandas, entre otras.

Aunque todo hace indicar que quien no ha aprovechado esa oportunidad de traer su “carracter” derecho, pues al parecer ya no lo va hacer, por una evidente falta de interés, porque tiempo han tenido de más, así como dinero, por aquello de que hasta los aguinaldos se atravesaron, lo que deja entrever que ya les gusto andar en la ilegalidad, aun y cuando antes el pretexto era el que no autorizaban una legalizada. ¡Ajá!

Vuelve a las grillas Staus…Y resulta y resalta que ayer todavía no aprobaban la reforma a la Ley 4 de la Unison, que más bien ahora será la Ley 5, por como la cambiaron “de pe a pa”, cuando los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), cuyo cabecilla es Juan Díaz Hilton, ya dejaron las clases “tiradas” para hacer una marcha de apoyo ante el Congreso del Estado. ¡Palos!

Toda vez que el por algo tachado de grillo de Díaz Hilton no tuvo empacho en cínicamente reconocer que le habían solicitado al área de Recursos “Inhumanos” de la Universidad de Sonora (Unison), el que les otorgaran un permiso de las 10:00 a las 14:00 horas para ausentarse de los salones, para que los profesores acudieran a “hacer bola”, a costa de sacrificar el aprendizaje de los alumnos por andar en esos borlotes. ¡Vóitelas!

Con lo que una vez más se comprueba que para los del Staus la prioridad es la de fomentar esas politiquerías, de ahí el porque se diga que con esa adecuación al marco legal del Alma Mater el gran reto será el que no se ponga en riesgo el nivel acádemico hasta hoy ha alcanzado, así como la estabilización lograda, precisamente evitando esas manifestaciones con las que sólo buscan “llevar agua para sus molinos”. ¡Mínimo!

Al considerarse que ya estaba de más el que Juan y su camarilla fueran “adornarse” ante el Poder Legislativo, para ponderar los cambios aprobados en comisiones a la iniciativa original para reformar el marco jurídico de la Máxima Casa de Estudios, principalmente en lo que es la eliminación de la figura del Consejo de Gobierno, que es la que iba a designar al Rector, por lo que ahora será el Consejo Universitario. ¡Así “la pichada”!

Y por el estilo en pleno “juebebes” quedó definida lo que será una la reestructuración administrativa de la “Uni”, pero además que el Congreso del Estado no participe en su vida interna, como se proponía en un inicio, aunque sólo fuera en el arranque de su implementación, por lo que ojalá y que ese exceso de Díaz Hilton y sus huestes no se vuelva una constante, amparándose en que son de los que promovieron ese cambio.

¡Genera dudas guardería!…La que a todas luces sólo podría representar la punta del iceberg, es la suspensión que acaba de hacer la Coordinación Estatal de Protección Civil de la Estancia Infantil Risas y Pasitos, localizada en el fraccionamiento Misión Los Lirios de Hermosillo, por las graves deficiencias que presentaba en sus instalaciones, y que no garantizaban la integridad de los menores. ¡Pácatelas!

Porque ante esa clausura la duda que surge, es que si cuántos de esos negocios más no estarán operando sin cumplir con la más mínima normatividad contemplada en la famosa Ley 5 de Junio, que legislaran a raíz del incendio de la Guardería ABC, en la que murieran 49 niños en el 2009, luego de que el director de Inspección y Vigilancia de “Desprotección” Civil, Jesús Valenzuela, “apechugara” que no se habían dado cuenta. ¡Ñácas!

Ya que tuvieron que ser los del DIF-Sonora quienes les reportaron el caso, del cómo ese improvisado changarro en el que cuidaban infantes, todo parecía menos un albergue de esos, al no contar con un programa interno de protección civil; y menos con un seguro de responsabilidad civil; como tampoco con puertas de emergencia; simulacros preventivos; ni capacitaciones validadas, por lo que operaba a la buena de Dios.

Pero si eso fuera poco carecía de muros de contención en la vialidad; aunado a que no contaba con retardante al fuego de material combustible; ni material ignífugo en la edificación; y ni tan siquiera un botiquín de primeros auxilios; y ya no se diga señalización en sus áreas, y lo que era algo de esperarse, por únicamente ser una pequeña vivienda mal adaptada, con un portón como entrada. ¡Así las fallas!

Y es que de no haber sido por ese “pitazo”, lo que es Risas y Pasitos todavía estaría funcionando en la irregularidad, con lo que está dejando mucho que desear el Programa Anual de Inspecciones, que dizque realizan los de Protección Civil del Estado, de la que es titular Juan González Alvarado, porque son 167 guarderías las que tienen que checar, pero por lo que se ve no lo hacen “al cien”, o como debe ser. ¡Ups!

Renovarán paso desnivel…Una vez más se está confirmando que no haya plazo ni fecha que no se cumpla, por el anuncio que ayer se hiciera, de que desde el próximo lunes cerrarán la circulación del bulevar Luis Encinas por la modernización del paso a desnivel, en lo que es la intersección con la avenida Veracruz, en el sector que comprende desde la calle Américas, hasta la Manuel I. Loaiza, en ambos sentidos. ¡Qué tal!

Luego entonces y en base a lo adelantado por Astarté Corro Ruiz, la de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), por fin empezarán con la ampliación de ese pasadizo vial a tres carriles, con un tramo de ciclovía; además de la rehabilitación de alumbrado público e infraestructura hidráulica y sanitaria que cruza por esa zona, que quedará más funcional, e irreconocible. ¡Eso dicen!

Es por lo que Corro Ruiz advirtiera que: “La construcción es por medio de un cajón de concreto de 4.5 metros de altura libre, que llevará un periodo de acción hasta el primero de diciembre, por lo cual se le informa a la ciudadanía sobre los trabajos y que se preparen con los desvíos que pueden tomar a partir del día lunes”, con lo que será la obra que llevará más tiempo, por casi casi comprender todo el año de labores. ¡De ese vuelo!

Más menos ese es “el precio que tendrán que pagar” los hermosillenses, para que esa vía de tránsito quede modernizada y adecuada a los tiempos actuales de tráfico, en aras de mejorar su vialidad, así como la cuestión pluvial, y para que ya no sea escenario de accidentes vehiculares que llegaron a ser fatales, como resultado de que los camiones de carga se estrellaban, al no medir que no tenía la altura requerida. ¡Tómala!

Por ese motivo están exhortando a la ciudadanía para que “se arme” de paciencia, a la hora de tener que tomar las desviaciones que ya está anunciando el encargado del Departamento de Tránsito Municipal, Sergio Valdez, para minimizar los caos viales que habrán de presentarse, sobre todo en las llamadas “horas pico”, o cuando más carros hay, por ser algunas las que se implementarán, pero que de seguro no serán suficientes.

