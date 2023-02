Sigue sin convencer el MC

Indigna Caso García Luna

Tendrá la Unison nueva ley

¡Fortalecen Poder Judicial!

Sigue sin convencer el MC…La que sí que estuvo muy “ciudadana”, es la comparecencia de ayer del dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Manuel Scott Sánchez, ante los periodistas de la Mesa Cancún, porque con todo y los que asegunes que puedan ponérsele, pero hay que reconocer que dio muestras de ser un echado pa´ delante, o de esos que no tienen pelos en la lengua para hablar de los diferentes temas.

Porque al margen de pertenecer a un instituto político que no ha terminado de convencer, por como no ha dejado der ser una franquicia partidista que subasta las candidaturas al mejor postor en cada proceso electoral, como en Sonora ya lo hicieron en la pasada elección al ofrecérsela a Ricardo Bours, haciendo a un lado a María Dolores Del Río, lo que es Jesús Manuel no se anda por las ramas, al “poner el dedo en la llaga”. ¡Zaz!

Una muestra de ello es que confirmara lo que ya se ha venido manejando, como es que el ex priísta y nuevo miembro, Ernesto “Pato” De Lucas Hopkins, ya va que vuelva para convertirse en su candidato al Senado en el 2024, al tácitamente destaparlo, con lo que se comprueba que no han crecido para tener sus propios cuadros que aspiren a esos cargos, y es por lo que se están completando con los reciclados de otros partidos. ¡Tómala!

En lo que es el mismo caso de Natalia Rivera Grijalva, que junto con De Lucas Hopkins llegaron a “engordarles el caldo” a los de MC, pero sin representar nada diferente, al más bien ser más de lo mismo, porque lo que es hasta ahora no han salido de las mismas figuras que han tenido, y por cierto ya muy aplaudidas, como son las de Carlos León, Rosa Elena Trujillo, Jorge Eugenio Russo, y párenle de contar.

De ahí que tenga sus asegunes el que se haya jactado de que son la única oposición en Sonora, al asegurar que los del PAN sólo son una simulación, al votar en contra en el Congreso del Estado, pero nomás en lo particular, por lo que así está “la pedrada” para los demás”, aun y cuando a la vez también están “dándose un balazo en el pie”, al no verse por ningún lado el que abanderen las demandas más sentidas de los ciudadanos.

Pues aun y cuando Scott es de Obregón, que acaba de ser ratificada como la tercera ciudad más violenta del mundo, pero ni así hasta ahora han encabezado una cruzada en su terruño para exhibir a las “autoridades” en turno, a pesar de que dijera que eso es producto de que el gobierno está coludido con el crimen organizado, por lo que a quien le debieron haber “chillado los oídos”, es al alcalde, Javier Lamarque Cano. ¡Palos!

Y por el estilo señaló con todas sus letras que lo de la propuesta de reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora (Unison), únicamente obedece al interés de algunos funcionarios estatales para “llevar agua a sus molinos” políticos, entre los que mencionó al secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra; y al de la secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, que antes fuera agitador del CEUS.

Así es como para todos tuvo el no muy conocido de Scott Sánchez, a la hora de “mirar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”, cuando lo cierto es que no están como para “tirar la primera piedra”, por como no han salido de donde mismo, y es por lo que sonara a utopía el que dijera que en el 2027 esperan ganar la gubernatura, como ya lo hiciera en Jalisco y Nuevo León, cuando carecen de una estructura. ¡De ese pelo!

Indigna Caso García Luna…Con todo y que era algo esperado, pero el que no dejó de causar un escándalo, es el veredicto de culpable que acaba de dictarle un jurado en la Corte de Justicia de Nueva York al ex secretario de Seguridad Pública en la administración del ex Presidente de la República, Felipe Calderón, cual es el caso de Genaro García Luna, con lo que podría pasarse el resto de su vida en la cárcel por “Narco”.

Eso luego de que la justicia estaduounidense encontrara responsable a García Luna de los cinco delito que le imputaban, entre ellos tres por narcotráfico, otro por delincuencia organizada y uno más por falsedad de declaraciones, y todo por haberse cambiado al bando de los malos, o de los capos de la droga, en los años en que fungió como funcionario en los sexenios de Calderón Hinojosa y Vicente Fox, que son los damnificados.

Por lo que así está la nueva “quemada” para el gobierno mexicano, que de por sí no le falta por la mala fama que tiene a nivel mundial, porque el principal cuestionamiento es el de que tienen que ser los gringos quienes los lleven a juicio y encarcelen a esos ex vividores públicos, porque lo que es en México simplemente gozan de impunidad, tan es así que en la gestión de Enrique Peña Nieto no lo tocaron, lo que huele a contubernio.

O séase que con ese fallo de culpabilidad terminaron con la carrera delictiva de Genero, al que acusan de haber apoyado al Cartel de Sinaloa, del también encarcelado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, al no sólo recibir sobornos millonarios, y en dólares, sino que además se metió al negocio del tráfico de enervantes, y que es por lo que ahora pudiera ser sentenciado cadena perpetua en junio. ¡Así la vergüenza!

Pero para que se den una idea del de a cómo se las gastan las instancias judiciales a la mexicana, es que el mismo día en que declararan la culpabilidad de García en Estados Unidos, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México ordenó desbloquear las cuentas bancarias de sus esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, a quien relacionan con su “lavado” de dinero.

No en balde es que ayer el “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, cuestionó al Poder Judicial de la Federación, y no es para menos, por el “descongelamiento” de esos dineros, que son unas millonadas, y que estaban confiscadas desde el 2019; además de ironizar de que en la marcha del venidero domingo también será para demandar que: ¡Genaro García Luna No se Toca!, al igual que el INE. ¡Pácatelas!

Tendrá la Unison nueva ley…Y en la que imperó la buena voluntad para rectificar, es en la propuesta original enviada por el gobernador Alfonso Durazo para reformar Ley 4 de la Universidad de Sonora, por como se dictaminara en la Cámara de Diputados, pero modificándosele el 80% del articulado incial, destacando la eliminación del Consejo de Gobierno, que era el que iba a elegir al Rector. ¡De ese vuelo!

Razón por la cual una vez superado ese ¡Pero! Que las mayorías le había puesto a la actualización del nuevo marco jurídico que ahora regirá la Unison, después de ser “palomeada” por la las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura del Congreso del Estado, ya quedó lista para este “juebebes” discutirse en la Sesión del Pleno, que esta programada para las 11:00 horas. ¡Ese es el plan!

Toda vez que en base a esa dictaminada, ahora esa iniciativa con proyecto de Ley Orgánica consta de 76 artículos divididos en nueve títulos, y 11 transitorios, que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con lo que se abrogaría la anterior legislación publicada el 26 de noviembre de 1991, por lo que así estaría habiendo un antes y un después en lo que será la gobernalidad del Alma Mater.

Ya que con esa modificada se cortó de tajo el principal argumento de rechazo que había, y que era el de que de manera disfrazada se conservaría a la actual Junta Universitaria, integrada por un grupo de notables, que son los que designan al encargado de la Rectoría, con lo que era la figura del Consejo de Gobierno, pero al desaparecerlo ahora será el Colegio Universitario, conformado por 130 personas, el que hará esa designación.

Ante ese cambio no en balde es que adelantan que le están dando respuesta el reclamo de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, que exigían una democratización de las decisiones de la Máxima Casa de Estudios, por lo que ahora ya sólo se requerirá de al menos 17 votos a favor de los 33 legisladores para aprobarla, y como Morena y sus aliados suman 26 tribunos, es por lo que dicen que ya está del otro lado.

¡Fortalecen Poder Judicial!…Quien está haciendo valedero aquello de que ¡el buen Juez por su casa empieza!, es el presidente y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, porque después de reorganizar y encarrilar la operatividad hacia el interior, trascendió que ahora está operando hacia el exterior, al reunirse con los de la Barra Sonorense de Abogados. ¡De ese tamaño!

Con lo que se pone de manifiesto que Acuña Griego sí que “está cubriendo mucho terreno”, como lo denota ese acercamiento que tuviera con dichos leguleyos que integran esa organización, que es presidida por Rosela de Jesús Rendón Rendón, en aras de compartir temáticas de interés en ese ámbito de la abogacía, pero además para poner sobre la mesa la intención que hay de promover un trabajo en conjunto en ese sector. ¿Cómo ven?

Casi por nada es que Rafael les expresara, que desde el 1 de noviembre del 2021, en que fuera designado como titular de ese Poder Judicial, la prioridad ha sido la de atender las necesidades de esa institución, pero escuchando las solicitudes de los usuarios de los servicios y de las organizaciones de la sociedad civil que se han acercado, por eso ser lo que permite una realimentación para mejorar. ¡Mínimo!

Para el caso hizo una reseña de algunos de los avances que han logrado hasta ahora, como son las adecuaciones a los inmuebles de diversos juzgados; y de la nueva sede del Instituto de la Judicatura Sonorense; así como la adquisición de 46 vehículos para los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos; y la sustitución de equipo de cómputo obsoleto con 575 nuevas computadoras. ¡Órale!

Por si eso fuera poco Acuña adelantó algo de los proyectos que tienen para el año en curso, entre los que están la construcción de las sedes definitivas de los Tribunales Laborales, que en Hermosillo están programando que se concluyen en junio del 2024; en tanto que en Obregón, Navojoa y Puerto Peñasco esperan terminarlos en diciembre del presente 2023, por lo que así están esos buenos saldos y esa proyección. ¡Qué tal!

Y para quien dude lo anterior es que resaltara que: “Además es importante comentar que el pasado lunes 13 de febrero inauguramos formalmente el nuevo recinto en el que ya ha iniciado operaciones el Juzgado de Oralidad Penal del Distrito Judicial de Cajeme, edificio que estaba sin concluir desde 2015, y que requirió una gran inversión de casi $37 millones de pesos. ¡Así el dato!

