Quedan en duda empresas

Siguen exponiendo a niños

Vuelven a exhibir a la SEC

¡Relegan ataque de policía!

Quedan en duda empresas…Y en el que debe irse más allá, es en el caso del densímetro nuclear que fuera recuperado el pasado viernes, después de que el 14 de febrero se le cayera a un pick up de la empresa ACC Laboratorio de Construcción, ubicada en la colonia San Benito, porque con eso puso de manifiesto el riesgo al que exponen a la población con el mal uso de esa clase de materiales radiocactivos. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a la versión de la persona que se encontró y resguardó ese aparato, mismo que es utilizado por las compañías constructoras para medir la densidad del suelo, dicha caja de color amarillo, de la marca Troxler, salió “volando” en la esquina de la calle Garmendia y Veracruz, cuando el vehículo en el que era trasladada dio la vuelta a exceso de velocidad, lo que refleja de que no los operan con precaución. ¡Tómala!

Pues con esa negligente acción se comprobó que ese tipo de contaminantes máquinas radioactivas las transportan como si fueran un costal de papas, como lo relatara Adán Leyva Valenzuela, quien es el que recogió ese famoso densímetro el martes como a las 08:00 de la mañana, cuando circulaba por el citado sector, y aunque después de levantarlo intentó regresárselo a quienes se le cayó, pero ya no los alcanzó.

Por esa razón optó por llevarse ese cajón a su casa, localizada en la colonia Costa del Sol, el cual abrió para ver que era, y ya después revisó el Facebook para checar si alguien la buscaba, siendo hasta el tercer día que al escuchar el noticiero En Contacto, de la colega Karina Barraza, que se percaptó que estaba entrevistando al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Juan González, sobre la perdida de ese artefacto.

Es por lo que se comunicó para reportar que se había hallado ese sistema de medición, por lo que a su domicilio acudieron los de la dirección de Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil, quienes constataron que se trataba del mismo, y además corroboraron que no había peligro para la ciudadanía, al no haberse presentado ninguna fuga, incluso ni producto de la caida, como tampoco por la manipulación.

Sin embargo y pesar de que hasta ahí se tuvo “un final feliz”, o sin una contaminación que pudo ser fatal, la cruda realidad es que con eso de evidenció que en la práctica no hay una regulación de esas empresas, como lo denota el que llevan y traen esos equipos sin un protocolo que se supondría que requerirían para esos casos, al a todas luces no cumplir con las más mínimas medidas de seguridad. ¡De ese pelo!

Aunque lo que es González Alvarado ya “se lavó las manos”, al justificar que por ser una situación de índole federal, ya será la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía, la que se encargará de determinar la responsabilidad de ACC Laboratorio de Construcción por incurrir en ese peligroso extravío, y no precisamente por ser muy precavidos, sino todo lo contrario. ¡Pácatelas!

Y más si se toma en cuenta que no es el primer suceso de esa naturaleza que tiene lugar en Hermosillo, por anteriormente haber sucedido algo parecido, y sin que hubieran procedido en consecuencia, como lo exhibe el que esa historia de idondolencias se continúen repitiendo, con la posibilidad de que se haga realidad aquello de que tanto van esas cajas al suelo, que pudieran terminar de derramarse. ¿Qué no?

Siguen exponiendo a niños…El que está visto que nomás no está teniendo eco, es el grito ciudadano de que ¡Con los niños no se metan!, por como ahora la noche del pasado sábado una niña de 10 años resultara lesionada en un ataque armado en la colonia Nueva Palmira de Cajeme, al ser agredidos a balazos cuando circulaban en un auto, al presentar una herida de bala en el muslo izquierdo. ¡De ese vuelo!

Toda vez que según la versión de un familiar, transitaban por la calle Ejército Nacional en un sedán de la marca Honda, línea Civic, modelo 2018, color gris, y al llegar a la Coahuila escucharon un fuerte ruido, y en ese momento la menor comenzó a quejarse de dolor, por lo que al voltear a verla se percató que tenía una lesión en una de sus piernas, por lo que de inmediato la llevaron a un hospital para que fuera atendida. ¡Ups!

De ahí que ya una vez en el nosocomio notificaron a las autoridades de esa balacera, quienes acudieron al sitio y aseguraron el vehículo que presentó varios impactos balísticos en el lado izquierdo, y es por lo que surgieran los asegunes al respecto, referente a que escucharon un estruendo y no supieron que era, cuando las detonaciones de arma de fuego son inconfundibles, aunado a que aseguraron no haber visto nada. ¡Ajá!

Así que ante esa nueva víctima infantil en la persona de Dailín, lo que es el alcalde cajemense, Javier Lamarque Cano, ahora sí no se anduvo por las ramas al poner el dedo en la llaga y ventilar que hay datos que arrojan que los pequeños que resultan blanco de esos hechos violentos, en su mayoría son parientes de gentes que están involucradas con las mafias, o los grupos delincuenciales, y por eso que quedan en medio. ¡Glúp!

Aun y cuando el Munícipe reconoció que hay situaciones extraordinarias en las que no tienen ninguna relación con “la maña”, pero que son las menos, porque en la generalidad al momento de esos eventos violentos los adultos que “andan en malos pasos” van acompañados de los chiquillos, y es cuando salen dañados, y de cuya infante baleada la Mesa por la “Inseguridad” tampoco informó nada. ¿Cómo ven?

Vuelven a exhibir a la SEC…Quienes se sigue demostrando que ¡Ya no tienen perdón de dios!, como dice la popular expresión, y mucho menos justificación, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde cobra el por algo reprobado de Aarón Grageda, y para prueba está el que ahora tomaron el plantel del Centro de Atención Múltiple (CAM) No 52 de Obregón por la falta de profesores. ¡Vóitelas!

Al considerar inconcebible el que a estas alturas del ciclo escolar, lo que es Grageda Bustamante y compañía no hayan tenido la capacidad para asegurarles la plantilla del profesorado, aunado a que igual carecen de un vigilante y una trabajadora social desde el pasado mes de noviembre, y es por lo que a las madres de familia no les quedara “díotra” más que el manifestarse para echarles en cara esa falla, y con sobrada razón. ¡Órale!

Y para quien dude de lo anterior es que la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, María Elvira Félix, apuntilló que sí bien han tenido acercamientos con las autoridades del plantel y de la SEC, pero hasta nomás las han traído a puras en promesas, porque el problema de la carencia de personal no ha quedado resuelto, y es por lo que ya protestaron para hacerlo público. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es por lo que advirtieron que no liberarán ese centro escolar hasta no recibir una respuesta positiva, al señalar con dedo de fuego que tienen meses devolviéndoles a los estudiantes a sus casas, porque al no haber maestro no pueden estar solos en las aulas, por ser niños con discapacidad y condiciones especiales, lo que hace necesario el que tengan que estar siendo supervisados, por lo que así está ese atraso. ¡Ñácas!

No en balde están denunciando que por esa causa han estado afectando el aprendizaje de alrededor de un centenar de alumnos, y sin que se vea para cuando Aarón Aurelio y sus operadores puedan resolver esa deficiencia que está de no creerse, si se parte de que es una de las responsabilidades más elementales que tienen, por lo que ya se imaginarán como estará el resto de la operatividad de ese sector educativo. ¡Mínimo!

¡Relegan ataque de policía!…En torno al que hubo un sospechoso hermetismo, es con relación al asesinato del policía municipal en San Luis Río Colorado, Silvio Domínguez Villapudua, porque derivado de esa ejecución el sábado implementaron un operativo en el que abatieron a cuatro presuntos criminales de un grupo delictivo, y que es lo que ventilaron, pero minimizando la muerte del agente. ¡De ese tamaño!

Ya que únicamente manejaron lo de la reacción que provocó el homicidio del guardián del orden, pero sin dar no mayores detalles, pero sí de la persecución en busca de los sicarios, y de esa forma detectaron una casa de seguridad en esa frontera, en callejón Francisco E. Kino, entre calles 21 y 22, donde detuvieron a ocho sujetos que tenían en su poder siete armas cortas, cargadores y cartuchos útiles. ¡A ese grado!

Así que ante el probable “pitazo” que dieron esos detenidos, es que en una segunda operación en las calles Francisco Fierro y Nicaragua, de la colonia Ganadera, tuvo lugar un enfrentamiento donde mataron al citado cuarteto de individuos armadas con rifles de asalto, después de que les dispararon a los policías, y además logrando la detención de dos hampones más, por lo que así desintegraron esa célula del crimen organizado.

No obstante lo que hace ruido, es el vacío informativo que hubo, si se analiza que ni la Fiscalía estatal dio cuenta de ese acontecimiento, cuando es la instancia que regularmente informa oportunamente, pero al parecer ya les quitaron esa facultad, como lo deja entrever el que no abordaran nada, a pesar de que fuera un hecho de alto impacto, pero todo hace indicar que la intención es la de aquí pa´l real minimizarlos. ¿Será?

A no ser y que ahora esa sea la nueva “línea” que hay de la Mesa por la Seguridad Estatal, después de que nombraran como vocero al también coordinador de la Unidad de “Desprotección” Civil del Estado, Juan González, por no explicarse de otra manera el que hayan manejado muy soterradamente esas muertes, al sólo resaltar lo de abatimiento de los delincuentes, pero casi ocultando la del uniformado. ¡Esa es la impresión!

