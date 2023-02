Da la mala nota Guaymas

Evita colapso una tregedia

Alertan por los homicidios

Tache a castigo a choferes

Da la mala nota Guaymas…Ahora sí que Guaymas no ganó para vergüenzas el pasado fin de semana, por como diera la nota por varias cosas negativas, entre ellas por la forma en que agarraran a huevazos a la ‘influencers’ porno, la polémica de la Karely Ruiz, al ser la madrina del carnaval de Guaymas, y cuyas imágenes de inmediato se volvieron virales en las redes sociales, y no es para menos. ¡De ese pelo!

Con cuyo rechazo del pópulo se confirmó que “el horno no está para bollos”, o para la contratación de ese tipo de “encueradas”, que en nada aportan a la convivencia familiar de esa fiesta, que sí bien es el festival de la carne, porque de ahí proviene la palabra carnaval, pero como que no era para tanto, o para que trajeran a una joven de 22 años, cuyo principal “atributo” es posar bichicori en la página pornográfica de OnlyFans.

No en balde es que desde su llegada estuvo custodiada por los elementos de la Marina y la Guardia nacional, como si se tratara de una celebridad, que ya quisieran los mismos guaymenses sentirse así protegidos, ante la inseguridad que impera por esos lares, sin embargo, y a pesar de que ya durante su recorrido en el carro alegórico también la blindaron los agentes municipales, ni así se salvó de esa “avícola” agresión. ¡Tómala!

En lo que a querer y no, pero es un reflejo de que desde un principio a las mayorías no les pareció el anuncio de su presencia, como previamente ya se había venido comentando, lo que a la hora del desfile terminó por ponerse de manifiesto con ese hueverío que le lanzaron, y que nomás “se capeó” en el momento en que iba saludando a bordo de la batanga que la trasladaba, y con lo que le arruinaron su “look”. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que la regiomontana dedicada al desnudo por un instante se incomodó y mostró su descontento, debido a que uno de los huevos le cayó en el escote, lo que la obligó a parar su baile e intentar quitárselo, pero aún así alcanzó a mancharla, por lo que así estuvo el mensaje para la alcaldesa porteña, Karla Córdova González, por contratar a alguien que como único mérito tiene el “embicharse”. ¿Qué no?

Porque de acuerdo al sentir general la tal Karely más que ser un buen ejemplo, es todo lo contrario para las jóvenes de hoy en día, a no ser y que le intención hubiera sido el mandarles a decir que ahora el quitarse la ropa ya es una “profesión” avalada por las “autoridades” que puede sacarlas de pobre sin estudiar, como se evidenciara trayéndola a ese fiestón, y pagándole un “lanón”, que por cierto no han dicho cuanto fue.

Pues si bien cada año se trae a una “figura” para que amadrine esa celebración carnestolenda, pero generalmente habían sido personajes reconocidos de la farándula, como cantantes y actrices de muy buen ver, pero nada que ver con una youtuber que lo único que hace es promover la pornografía, cuando lo que se requiere en la actualidad es fomentar otros valores para contrarrestar el ambiente de violencia que hay.

A ese extremo está ya la degradación, y en todos los ámbitos, y para prueba está que a quien también le dio por promocionar a los tahúres, como a un Martín Estrada Contreras, el de la canción, es al aprendiz de diputado de Morena de esa localidad guaymense, un tal Bernardo Ríos Cheno, al subirse a la tribuna del Congreso de la Unión para exponer que el juego del póker es uno de los mejores “deportes mentales”. ¡Zaz!

Para el caso Ríos Cheno expuso que ese “vicio” de las cartas que propicia la ludopatía, según él se basa en el desarrollo de capacidades como la cerebral y el control mediante el “analeses”, que para nada ha sido su caso, por ni siquiera saber leer correctamente, y menos el “prenunciar”; por lo que así está la pena y vergüenza ajena que diera, porque ya nomás faltó que dijera que con unos tragos es más efectivo. ¡Pácatelas!

Por el estilo se exhibió al simulacro de legisladora morenista por esa ciudad, Sandra Luz Navarro Conkle, que igual al defender la propuesta de Reforma Eléctrica durante una entrevista que le hicieran, no se supo ni el nombre de las dependencias involucradas. ¡Así el bajo nivel!

Evita colapso una tregedia…El que debe ser un ¡S.O.S! es el escenario que colapsó el sábado anterior en el Estadio Yaquis de Obregón, previo al inicio de 10 horas continuas de varios conciertos de seis agrupaciones musicales, porque sólo hasta que se vino abajo iniciaron las revisiones por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), de la que es titular Juan González Alvarado. ¡Ñácas!

Ante lo que se deduce que de esa forma estuvo a punto de ocurrir una tragedia, ya que minutos antes de que abrieran las puertas, a eso de las 16:00 horas -cuatro de la tarde-, el megatemplete se venció provocando la caída del mismo, pero sin que se presentaran personas lesionadas, y es por lo que decretaran la suspensión de ese evento denominado “Puro Chuqui”, por el peligro que representaba. ¡Ni más ni menos!

Si se toma en cuenta que hasta que no se registró ese comentado derrumbe, es que las gentes de González Alvarado hicieron acto de presencia, y es cuando cayeron en cuenta de que no contaban con el programa especial que establece la Ley de Protección Civil, al no cumplir con las garantías para salvaguardar la integridad de los asistentes, porque de lo contrario ni por enterados se habrían dado. ¡Palos!

Y tan se evidenció que no tienen muy bien checados esa clase de espectáculos, que tras el incidente los organizadores de ese frustrado festival todavía informaron que sí se iba a realizar, pero ya no desde las 4:30 de la tarde, como estaba programado, sino que ahora iniciaría a las 9:00 de la noche, pero finalmente se los suspendieron, luego de llevar a cabo las inspecciones correspondientes. ¡De ese vuelo!

Al suponerse que si en más de un día no pudieron armar de manera segura dicho foro, menos lo instalarían en unas cuantas horas, y es por lo que se quedaron con las ganas de ver actuar a Los Tucanes de Tijuana, Su Majestad La Brissa, Alta Consigna, Sin Bandera, Nunca Jamás y Los Madafakers; en tanto que los promotores se perdieron de un pingue negocio por no hacer las cosas bien y exponer a los asistentes. ¡Glúp!

Alertan por los homicidios…Y aunque no vino a descubrir el hilo negro, en el marco de la primer gira del año del “Prejidente”, Manuel López Obrador, pero no deja de ser revelador el dato aportado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de que en lo que va de la actual administración federal Sonora ocupa el séptimo lugar nacional en asesinatos con 5 mil 504. ¡De ese tamaño!

Toda vez que en base a lo reseñado por Sandoval González, con esa fatídica cifra la Entidad está un 34.5% más por encima de la media nacional, que es de 3 mil 604 crímenes violentos, derivado de que en el 2018 se cometieron 745; mil 62 en 2019; mil 330 en el 2020; en 2021 las mataderas se dispararon a mil 600; y ya en el 2022 hubo mil 443; por lo que así ha estado esa mortífera incidencia como en ningún otro sexenio. ¡Qué tal!

Es por lo que el de la Sedena apuntillara que: “En cuanto a los municipios con mayor índice delictivo en lo que corresponde a homicidios dolosos, a robo de vehículo y narcomenudeo, están cuatro que corresponden al 75% de lo que es el total de eventos delictivos en el Estado, lo que es Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Guaymas, ahí está concentrado el delito”, en lo que es algo que para nadie es desconocido.

Razón por la cual es que López Obrador adelantara que con la creación de más instalaciones de la Guardia Nacional que permitan la llegada de más integrantes de las distintas regiones a estas tierras sonorenses, se apoyará a que haya un incremento del estado de fuerza, al manejar que hoy por hoy son alrededor de 7 mil elementos; por encima de que Luis Cresencio tiene otros datos, al ventilar que en realidad son 5 mil 203.

Por cierto que en cuanto al lado político de su recorrido de cuatro días, que ayer concluyó entre los yaquis, resulta que al visitar Bacadéhuachi para la ceremonia de firma del decreto de la nacionalización del litio se le cuestionó sobre el tiempo que le queda de mandato, así como la razones por las cuales no buscaría otro periodo, respondiendo que: “Ya estoy veterano”, y porque no hay que tenerle mucho apego al poder. ¡Ajá!

Aunado a que reiteró ser partidario del principio de: “Sufragio efectivo, no reelección”, por lo que así “pintó su raya”, en una visitada en la que volvió a “darle su apapachada” al “Gober”, Alfonso Durazo Montaño, al una vez más ponderar que es su amigo y que nunca antes se había invertido tanto como ahora. ¡Órale!

Tache a castigo a choferes…A quien le reviraron que los extremos son malos, es a la por algo tan cuestionada encargada del Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes), Lirio del Castillo Salazar, al considerarse que el retirarle la licencia a los conductores de los camiones urbanos que cometan faltas, sólo empeorará los problemas que el servicio ya enfrenta, si se analiza que uno de ellos es la carencia de choferes.

En esos términos está el tache que le están poniendo los Vigilantes de Transporte, que encabeza Alfonso López Villa, a la estrategia implementada por Lirio Anahí, al señalar que una amonestación debería ser castigo suficiente para los operadores cuando incurran en excesos, como en el caso del chafirete de la Línea 15 Villa Bonita, que presuntamente llegó al grado de amenazara a una usuaria. ¡De no creerse!

Eso bajo la visión de que el confiscarles la “charola” para manejar no remediará el que se le garantice un trato de respeto a los pasajeros, pero en cambio sí pudiera ser más positivo el que los bajaran algunos días del camión, pero además que los enviaran a recibir un curso de capacitación para que les reforzaran el que tengan una actitud servicial, pero todo hace indicar que del Castillo Salazar se está yendo por la fácil para no batallar.

Al López Villa apuntillar que con esa política dictatorial de la mencionada funcionaria estatal, se está afectando más a los usuarios, porque al suspender de tajo a esos empleados, como es quitándoles las licencias para que ya no puedan “pilotear” un ruletero, lo más probable es que ya no haya nadie que los supla, por lo que ahora sí es como estarse “pegando un balazo en el pie”, pero esa es la consigna que hay. ¡Eso dicen!

Ya que aun y cuando sostienen que esa acción de sanción es con la intención de mejorar esa prestación transporteril, lo cierto es que no están las condiciones para que lleguen a tanto, por tener un efecto contrario.

Correo electrónico: [email protected]