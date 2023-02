¡Anda atinado el Alcalde!

No aparece el de Codeson

Empieza mal “Presimun”

$alen cuenta$ a Hacienda

¡Anda atinado el Alcalde!…Y de acuerdo a lo revelado por la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, el que no anda muy errado es el alcalde Antonio Astiazarán, respecto a que el mal estado de las calles por el bacherío que hay hoy en día es el principal problema para los hermosillenses, al grado de que ya desplazara al de la inseguridad, en lo que es algo que no ocurría en los últimos seis años. ¡De ese pelo!

Así está el dato ventilado según los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2022, aplicada a mil 600 personas del 10 de noviembre, al 7 de diciembre del año pasado, y que arrojaron que entre los cinco principales problemas están los referentes a las vialidades y pavimentación; así como de un ambiente inseguro y de violencia; además de la drogadicción, corrupción y el servicio de agua potable, entre otros. ¿Cómo ven?

O séase que así se transformó la opinión ciudadana en la Ciudad del Sol, como lo resaltara el director de esa asociación, Ernesto Urbina Miranda, al precisar que: “Desde 2016 estaban la inseguridad y la drogadicción en primero y segundo lugar, respectivamente, es la primera vez que observamos este cambio”, por lo que así está el sentir de la población en torno a las problemáticas públicas que más les aquejan. ¡Ni más ni menos!

Y para prueba está el que en base a dicho sondeo lo de los baches es la urgencia más prioritaria, con el 21.2%; seguido del 19.7% en lo tocante a los hechos violentos y el sentirse inseguros; en tanto que el 15.1% de los encuestados consideraron lo de las drogas en tercera posición; mientras que lo que es el servicio del agua potable resultó con 7.6 de calificación, en gran medida por la tardanza a la hora de atender las fallas. ¡Zaz!

Aunado a que en cuanto al desempeño del gobierno que encabeza Astiazarán Gutiérrez, los ciudadanos calificaron con un 5.8; mientras que el año pasado fue del 6.5 sobre las expectativas que tenían de la autoridad municipal, con todo y que como ningún otro “Presimun” en el último tiempo se ha dedicado al rescate y reconstrucción de las diferentes rúas, después de que en años no se habían reparado. ¡Así el dato!

Es por lo que Urbina Miranda señalara que “no son de a grapas”, o de a gratis, el que los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) coloquen a la Capital naranjera como la segunda ciudad peor evaluada entre las 75 principales ciudades del País, con referencia a ese bache, el transporte público, las fugas de agua y áreas verdes. ¡Palos!

Sin embargo y a pesar de los pesares, lo que es “El Toño”Astiazarán ha estado bien atinado y enfocado haciendo su parte, con relación al principal señalamiento de la ciudadanía, como es el mejoramiento de las vías de circulación, por en poco más de un año haberse abocado a repavimentar las de mayor tránsito, al no sólo darles “una manita de gato”, sino más bien un zarpazo de tigre”. ¡De ese tamaño!

Pero por si eso fuera poco, lo que es Francisco Antonio acaba de anunciar lo que será un programa que han denominado “La Brigada Antibaches”, que iniciarán en unos 15 días, con la meta de rehabilitar de manera preventiva 42 avenidas primarias, con una inversión de $60 millones de pesos, como lo exhibe el que ya la próxima semana darán el fallo de la licitación para las empresas que se encargarán de esas obras. ¡Órale!

No aparece el de Codeson…El que se está demostrando que para nada es de esos que “echan toda la carne al asador” en cuanto a lo chambeador, es el director de la Codeson -Comisión del Deporte de Sonora-, Erubiel Durazo Cárdenas, por como no se ve que esté participando en la promoción de lo que será la Gran Carne Asada más Grande del Mundo 2023, a celebrarse el próximo domingo 26 de febrero. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que con el pretexto de romper el Record Guinnes del mayor número de personas asando carne al mismo tiempo, que actualmente ostenta Canadá con 950 parrilleros, se hará una recaudación para la Fundación Sonorense para el Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento (Fusanar), que depende de la Codeson, pero ni así se le ha visto asistir a Durazo Cárdenas para promover esa causa. ¡Pácatelas!

En lo que es evento que es organizado por la Fusadar, en coordinación con el Ayuntamiento capitalino y la Secretaría de Turismo estatal, y para lo cual hacen saber que ya habían vendido mil 200 parrillas, por lo que solo les restan por colocar 73, con un costo de $3 mil 500 pesos el kit, que incluye el asador, placa conmemorativa, dos gorras y mandiles, cuatro kilos de carne, carbón, tortillas y sal. ¡Eso dicen!

Eso implicará una donación equivalente a 10 mil tacos a diferentes instituciones de beneficencia, y todo lo captado se destinará para las becas que otorga a atletas la citada fundación, aunque en general calculan que haya una derrama económica de unos 4.5 millones de pesos, por los visitantes que atraerá esa actividad, con la que proyectan colocar a Hermosillo en el mapa mundial. ¡Es la intención!

Aun así y por lo que se ha notado, lo que es “El Eru” Durazo ha estado al margen de esa organización, con todo y que la institución que “representa” será la más beneficiada, como lo denota que en la última rueda de prensa estuviera todo mundo, incluso el “Presi”, Antonio Astiazarán, y la secretaria de Turismo, Célida López, a no ser que como es ganadero, vaya a creer que le pedirán el que donde algunos becerros. ¿Será?

De tal nivel estilan que estará esa “sabrosa” competencia, que Célida ventiló que el gobernador Alfonso Durazo y el de Turismo Federal, Miguel Ángel Torruco Marqués, estarían al frente de uno de los asadores para apoyar esa iniciativa y que gane para México, además de fomentar la convivencia familiar. ¡Qué tal!

Empieza mal “Presimun”…Quien sí que empezó con el pie izquierdo su gestión, es el recién nombrado Presidente Municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, al reemplazar al fallecido Mario Martínez, por salir con que desconoce la inversión y constructora que llevó a cabo 17 cruceros de concreto hidráulico ya terminados, de un total de 30 contemplados, y los cuales ya están haciéndose pedazos. ¡Ups!

Toda vez que a ese punto Elías Retes fingió demencia, al ser cuestionado con relación a esas obras mal hechas, y que han causado indignación entre los navojoenses, de ahí la exigencia para que se proceda contra los responsables, si se parte de que antes fungió como regidor y encargado de la comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos en el Cabildo, ante lo que se intuye que debió haber estado enterado.

Casi por nada es que incluso la Barra de Abogados ya presentara una denuncia ante la Contraloría Municipal, a un mes y cacho de que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), donde cobra Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, entregara esos trabajos que consideran que fueron “hechos con las patas”, por como ya se están deslavando, aun y cuando se invirtieron más menos $18 millones de pesos. ¡Vóitelas!

Aun así lo que es Jorge Alberto de entrada se está “lavando las manos”, al justificarse en que: “No sé, estoy enterado de la demanda nada más. Sé que todavía hay muchos cruceros por pagar por parte de Repuve, quien es la que fondea los dineros”, por lo que así está la ignorancia que exhibiera, o al menos “para pasarla bien”, por haber estado en un área en la que debieron haber analizado esas construcciones, se supone. ¡Ajá!

No en balde es por lo que adelantara que pedirán que corrijan esas garrafales irregularidades, por la evidente mala calidad de los materiales usados; en tanto que lo que es Aguilar Castillo no ha dicho ni media palabra, haciendo valedero aquello de que él que calla otorga, por ser quienes el pasado 27 de diciembre de 2022 avalaron la conclusión de esos cruces que ya están en pésimas condiciones, lo que está de no creerse.

$alen cuenta$ a Hacienda…Contra todo lo esperado, el que está reportando buenas cuentas es el de la Secretaría de Hacienda, Omar del Valle Colosio, en lo que se refiere a la recaudación, al manejar que el primer mes del año lo cerraron con una captación de mil 326 millones de pesos, lo que representa un 26% por encima de lo proyectado, que eran mil 13 millones, por lo que así está esa positiva diferencia. ¡Así el avance!

Razón por la cual es que del Valle Colosio destacara que: “Traemos un 36% por arriba de lo pronosticado y un 26% arriba a lo observado en enero del año pasado; la meta de ingresos de este año 2023, de ingresos propios del Gobierno del Estado, entre impuestos, derechos, aprovechamientos y productos financieros son $8 mil 600 millones de pesos”, por lo que sí que es un buen comienzo el que están tendiendo en ese ámbito.

Ante esa buena respuesta que han obtenido, es por lo que ponderara ese saldo a favor conseguido, al apuntar que: “El mes de enero siempre es un mes de recuperación en la parte de ingreso, la gente se acerca a hacer el pago de revalidaciones de placas, y la gente tiene confianza, yo siempre he dicho que la gente es cumplida, quiere pagar, y la gente quiere saber a dónde van sus impuestos”. ¡De ese vuelo!

Y como lo que bien empieza mejor acaba, es por lo que Omar anticipara que esperan que en le presente febrero se mantenga esa tendencia al alza sobre lo vaticinado, por en estas fechas ya haber iniciado el cobro del impuesto sobre nómina, y es por lo que confían en rebasar los números que hay hasta ahora, partiendo de que en el 2022 se una recaudó un 11.5% arriba de lo presupuestado. ¡A ese grado!

Por cierto que en lo que respecta al tema de la “lana”, el “Gober” Alfonso Durazo ayer destapó que están contemplando el tranferir de manera gradual al Banco del Bienestar las operaciones financieras del Gobierno del Estado, incluso el servicio de pago de nómina, pero que es algo que todavía están analizando, porque eso será previo un estudio, con el fin de aprovechar la cobertura que en su momento tendría. ¡Ese es el plan!

