Sigue sin aparecer el PRD

¡Emiten alerta radioactiva!

Será mágico Villa de Seris

Extiende energía el Alcalde

Sigue sin aparecer el PRD…Y el que dio visos de vivir muy fuera de la realidad, es el dirigente estatal de lo que queda del PRD, o “Perderé”, Joel Ramírez, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante los periodistas de la Mesa Cancún, por pintar un panorama político que está muy alejado de la práctica, o de las posibilidades que tienen de cara al proceso electoral del 2024 que ya está a la vuelta de la esquina. ¡Zaz!

Porque a a pesar de que Ramírez Bobadilla quiso “dorar la píldora” durante su exposición, pero lo cierto es que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha seguido perdido en lo que ha sido su estrategia de reestructuración y refundación en la que han estado desde hace más de dos años en que llegara a ese cargo, pero sin que todavía se les vea nada claro a pesar de que ya va para el tercero. ¡De ese pelo!

Más bien pareciera que han seguido las desbandadas de los pocos cuadros que les quedaban, y para prueba está que acaba de renunciarles la única diputada local “pluri”, o por “dedazo” partidista que tenían, Alma Manuel Higuera Esquer, quien “chapulineó” para brincarse a Morena, con todo y que justificara que todavía les quedan algunos regidores y alcaldías en alianza, y que es por lo que han ido desapareciendo del mapa.

Y es que aunque Joel también le hiciera a “José El Soñador”, como el de la obra de teatro, lo cierto es que nomás no se les ve por ningún lado, porque podrán tener esa mínima representación de la que se jactara, pero simplemente no tienen presencia, como tampoco se les ha visto que cuenten con un posicionamiento, a partir de que ni siquiera han sabido ser oposición, porque hasta ahora no se les ha escuchado la voz. ¡Tómala!

No obstante lo que es el poco conocido de Joel Francisco se escuda en que todavía están en lo que es la fase de reconstrucción y limpia en el Sol Azteca, para quitarle la imagen de las tribus que antes lo conformaban, así como el sello rijoso que los “distinguía”, en aras de acercarse a lo que fueran 1997, cuando llegaron a gobernar a la mitad de los sonorenses, en lo que es algo que ya forma parte del pasado. ¡Palos!

Sin embargo a lo máximo que ahora aspiran es a de entrada volver a ser una opción de votación, y mediante una alianza, porque a como están ahora de devaluados, no se cree que les alcanza como para ir solos por su lado, a tal grado que incluso corren el riesgo de volver a perder el registro en el Estado, como les sucedió en el 2018, aunque ya en el 2021 lo recuperaron, y es por lo que siguen estando en “la cuerda floja”. ¡Mínimo!

Es por lo que el mismo Ramírez reconociera que les hace falta el sumar y promoverse más, por lo rezagados que están, y empezando por unas oficinas que dejan mucho que desear, por todo parecer menos eso, al solamente ser una casa pintada, de ahí que sea algo que en nada les da el más mínimo nivel y proyección, por ser bien sabido que para ser hay que parecer, y en su caso no están cumpliendo con esa expectativa. ¡Ñácas!

Aunado a eso se está denotando su falta de tacto, por como es que medio destapara al posible candidato a la alcaldía de Guaymas, que de acuerdo a lo que ventilara se trata de un constructor que ya ha estado arreglando calles en ese puerto, y con el que confesó que hasta se ha ido a tomar la foto, ante lo que dan cuenta que pobre “El Negro” Saldaña, por ser de los que anda más alborotados para contender por ese cargo. ¡Pácatelas!

O séase que más menos, pero así está el mundo virtual que dibujara el paladín del perredismos en la Entidad, por considerarse que es otro el real. ¿Cómo ven?

¡Emiten alerta radioactiva!…Por si algo faltara, resulta que ahora están alertando por un material radiactivo extraviado en Hermosillo, luego del ¡S.O.S! que lanzara la empresa ACC Laboratorio de Construcción, ubicada en la colonia San Benito, sobre la desaparición de un Densímetro Nuclear ocurrida 14 de febrero, cuando al parecer se cayó de un vehículo en movimiento en las calles Veracruz y Garmendia.

Es por eso que dicha compañía ya presentara la respectiva denuncia por la desaparición de ese artefacto contaminante, a la par de que previniera a la ciudadanía a través de redes sociales, porque lo que es hasta ayer miércoles que lo hicieran público, todavía se ignoraba quien pudiera haber levantado el citado equipo, de ahí la urgencia de localizarlo, porque si alguien intenta desarmarlo puede ser de consecuencias fatales. ¡Vóitelas!

Pues se trata de un instrumento que es muy utilizado en la industria de la construcción y la ingeniería civil, donde lo emplean para medir la densidad de suelos, asfalto, hormigón y otros materiales de construcción; además de que en la actividad petrolera tiene una aplicación para evaluar la densidad de los fluidos de perforación, de ahí el exhorto para que lo reporten al número telefónico 66 21 279 47 o 6622 95 2083.

Aun así y con toda esa emergencia que hay por ese densímetro nuclear, por los riesgos que representa, lo más extraño es que primero fuera esa empresa la que emitiera esa alerta, y no instancias como las de Protección Civil, en éste caso la del Gobierno del Estado, por la peligrosidad del suceso, y en la que no se sabe sí todavía esta Juan González Alvarado, porque ahora también es el vocero de la Mesa Estatal por Seguridad. ¿Qué no?

Al suponerse que les debieron haber “dado el pitazo”, ante la denunciada de los de ACC Laboratorio de Construcción, para que por su parte le “echaran aguas” a la población, e igual se abocaran a la búsqueda, por la naturaleza radioactiva del aparato esfumado, antes de que termine en un changarro de fierro viejo, y que sólo personal debidamente capacitado puede operarlo, y con las medidas de seguridad necesarias. ¡Ouch!

Será mágico Villa de Seris…Vaya que la que sí que es una buena nueva, es la revelada por la directora de Turismo Municipal de Hermosillo, Fernanda Cisneros, de que la antigua colonia Villa de Seris ya obtuvo el distintivo de Barrio Mágico por parte de la Secretaría de Turismo federal, y que hasta donde se sabe es el único en el Estado, por los demás ser pueblos mágicos, como el de Álamos, entre otros. ¡Así el dato!

A tal punto esa designación ya es todo un hecho, que Cisneros Rodríguez adelantó que hoy vendrá el secretario nacional de Turismo, Miguel Torruco, para hacer efectiva la entrega de ese reconocimiento, que traerá como beneficio el que se inviertan recursos federales para el mejoramiento de las fachadas de los inmuebles y calles, o que se pinten murales, en lo que también se identifica como la tierra de las coyotas.

Con ese fin es que hacen saber que Torruco Marqués visitará ese sector habitacional, que es donde cuenta la historia que iniciara la fundación de lo que hoy es la Ciudad del Sol, y que por eso conserva su toque pintoresco y pueblerino, que es lo que le ha valido el ser distinguido, entre otras cosas para plantearles a los residentes las propuestas que hay, y que exista un consenso por las que se decidan para su realización.

Para el caso manejan que incluso se llevarán a cabo mesas de trabajo para exponerles cada proyecto y que voten por uno de ellos, aunque de inicio, e independientemente del que elijan, lo cierto es que con eso ya se vería un cambio en esa área, que de por sí ya es muy visitada, por lo que después de esa remozada que contemplan darle, con más ganas acudirán más visitantes para apreciar algunas de las construcciones.

Toda vez que es un lugar donde pareciera que se detiene el tiempo, por la antigüedad de la infinidad de sus edificaciones, que combinadas con la modernidad le dan un toque especial, y es que la mayoría de los vecinos las han conservado con si diseño original, salvo contadas excepciones, de ahí que con esa retocada y embellecida, se convertirán en un recorrido obligado, como a San Pedro, o al menos esa es la intención.

Extiende energía el Alcalde…El que ya está elevando a otro nivel su política en el ahorro de energía, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para muestra está el que después de crear el Programa Hogar Solar para las casas, ahora también ya están promoviendo lo que es Impulso Solar, que tiene como fin el apoyar a la micro, pequeñas y medianas empresas, las famosas MiPymes. ¡Ni más ni menos!

No en balde es que Astiazarán Gutiérrez resaltara que es la primera vez que Hermosillo cuenta con un capital de ese tipo, luego de que aportaron $5 millones del fondo municipal y estos se multiplicaron por 14, lo que significarán más de $70 millones en créditos para los pequeños negocios como comercios, consultorios y demás, y para instalar paneles solares o modificar sus sistemas eléctricas por otros más eficientes. ¡Qué tal!

Para el caso es que “El Toño” Astiazarán señalara que se está fomentando una nueva oportunidad en ese ámbito, ya que de aquí pa´l real: “Van a encontrar alternativas de financiamiento con la banca comercial, estuvieron acompañándonos HSBC, Banorte, y BBVA, que a través de ellos vamos a operar este fondo para que sin garantías reciban créditos de hasta 1.5 millones de pesos”, por lo así está esa opción. ¡Cuando menos!

Al destacar el “Presimun” aliancista que ya antes: “Para poder cambiar focos, aislamiento térmico, cambiar aires acondicionados, cambiar los refrigeradores en los abarrotes que esto le genere un ahorro importante en el consumo de electricidad y también en el de paneles solares, teníamos el Programa Hogar Solar”, pero ahora estarán respaldando a otro ámbito que cae un ramo económico diferente. ¡De ese tamaño!

De tal forma que en esos términos está la aportación extra que está haciendo la Comuna capitalina, para en parte seguir abonándole a las llamadas energía limpias, como son las que dependen del “sol…dado”, de ahí el porque los reconocimientos nacionales, e internacionales de los que ha sido objeto Astiazarán, y con sobrada razón, por estar poniendo el ejemplo al empezar por el equipamiento que ha hecho del Ayuntamiento. ¡Órale!

