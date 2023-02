Exhiben a choferes “ciegos”

Exhiben a choferes “ciegos”…A las que sí que no les ha faltado, es a las empresas concesionarias del transporte urbano de la Capital hermosillense, como lo ventanearan un video que empezara a circular desde el viernes a través de las redes sociales, en el que se observa a un chofer conduciendo un camión “a ciegas”, pero según esto sin poner en peligro vidas de pasajeros, o al menos eso es lo que dicen. ¡De ese pelo!

En lo que es hecho que podría explicar el porque ya son varios los operadores que han incurrido en accidentes por manejar con los ojos cerrados, incluso uno de ellos trágico, porqu hubo un muerto de por medio, por al parecer quedarse dormidos al volante, aunque lo más probable es que como los capacitan vendandolos para impedirles la visión, es que creen que pueden hacer lo mismo para descansar cuando ya andan se servicio.

Sin embargo lo que es la empresa Movilidad Integral de Hermosillo ya emitió un comunicado, en el que sí bien confirmó la legitimidad de la viodegrabación en la que aparece un chafirete tripulando una unidad con los ojazos tapados, por otro lado negaron que esa temeraria acción forme parte de la capacitación que les inmparte a los conductores de transporte público, aun y cuando es algo que se pusiera en duda. ¡Tómala!

Tan es así que los regenteadores de esa exhibida compañía apuntillaran que: “El incidente se dio en los patios del centro de pernocta, en el área destinada a las pruebas de manejo y sin poner en riesgo a ninguna persona”, aseverando además que: “Son conductas que no se toleran y se actuará enérgicamente para evitar que se repitan estos eventos”, pero sin especificar que sanción le aplicaron a los que aparecen en la grabación.

Al sostener que: “Nuestro desarrollo de sistemas efectivos de enseñanza y capacitación están enfocados de manera integral a la problemática del aprendizaje, incluyendo aquellas habilidades que involucren habilidad mental, manejo a la defensiva, habilidad psicomotora y aspecto emocional”, que es algo que en apariencia luce “muy bonito”, pero a partir de lo que se vio, más bien quedaron en entredicho. ¿Qué no?

Y es que podrán decir misa, pero partiendo de lo que se aprecia en las imágenes, se detecta a lo que a todas luces es un instructor, que es el que va guiando verbalmente al que está piloteando el ruletero, como es diciéndole para donde dar el volantazo, ya sea para la derecha, o izquierda, y es por lo que a los de ese consorcio transporteril no le quedara “díotra”, más que el públicamente reconocerlo. ¡Ni más ni menos!

Es por eso que también está de durarse lo que por su parte ventilara la cuestionada titular del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Lirio Anahí del Castillo Salazar, de que tiene que completar una serie de requerimientos para que puedan obtener la licencia, en aras de que sean perfiles con una preparación que los haga confiables y una garantía de seguridad para asegurarles una atención de calidad a los usuarios. ¡Aja!

Pero por como otra vez se está exhibiendo que del dicho al hecho pudiera haber mucho trecho, ahora sí que habrá que ver en qué condiciones están los alrededor de 200 que han contratado desde noviembre del año pasado a la fecha, como lo revelara del Castillo Salazar, si es que igualmente los han entrenado bloqueandoles la visibilidad, en lugar de que mejor “les abran los ojos”, como dice el dicho. ¡Mínimo!

Exigen chamba “domperos”…Y una vez más se está demostrando que “los patos le quieren tirar a las escopetas”, por como los transportistas de carga de Hermosillo, conocidos como los “domperos”, cuyo cabecilla es un tal Faustino Raygoza, están protestando con el fin de obligar a las constructoras privadas para que los contraten, bajo el pretexto de que tienen un derecho en torno a esa clase de trabajo. ¡De ese vuelo!

A tal punto dan cuenta que está llegando la exigencia de Raygoza y sus agitadores, que trascendió que como medida de presión mantienen un plantón permanente en un predio de la empresa Virgo, que según esto es propiedad del constructor, Jorge Alberto Aguirre Robles, y también presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y todo por estar haciendo los acarreos con sus propias unidades. ¡Zaz!

Con lo que se evidencia que así están los cacicazgos que se han gestado en las diferentes ramas económicas, como en este caso en el de la construcción, por cómo resulta que ahora ese tipo de empresarios no pueden llevar a cabo su labor completa para ahorrar y bajar costos, y así ser más competitivos a la hora de las licitaciones para la asignación de obra, porque ahora hay quienes pretenden impedírselo. ¡Vóitelas!

Como es el caso de esos camioneros que están adoptando un papel de víctimas, al salir con que están siendo desplazados de una manera ilegal por Aguirre Robles, y a quien le sacaron que está trabajando en muchas obras en diferentes municipios del Estado, como dando a entender que se está aprovechando de “la palanca” de la CMIC, cuando lo cierto es que el empresariado tiene la libertad para operar como mejor le parezca.

Aun así los señalados concesionarios azuzados por Raygoza iniciaron con ese movimiento de protesta para “ver sí la pegan”, y les pasan algo de chamba, cuando es más que evidente que no es ninguna obligación, y menos cuando es de sobra sabido que cobran más caro por viaje, de ahí que a quienes construyen a gran escala les salga mejor el comprar sus propios dompes para realizar esa actividad de traslados. ¡Pácatelas!

Confirman visita de AMLO…Quien ya confirmó la muy anunciada enésima visita del “Presi”, Manuel López Obrador, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, luego de que ayer anunciara que mañana “juebebes” estaría arribando a Hermosillo para encabezar diversas reuniones, y checar el dato de primera mano en torno a los proyectos de desarrollo que están en marcha en Sonora. ¡Ese es el plan!

En la que sería una gira de cuatro días que iniciaría en esta Ciudad del Sol, donde de acuerdo a la agenda proyectada por Durazo Montaño, y si el diablo no mete la cola, AMLO sostendrá una reunión estatal relacionada con lo que es el Banco del Bienestar, para ver cómo va lo de la construcción de los mismos; mientras que un día después, o el viernes 17, ofrecerá su tradicional misa, o conferencia de prensa mañanera.

De ahí que una vez concluido ese tira tira matutino con los reporteros, agarrará camino con destino a Puerto Peñasco, entre otras cosas para “echarle un ojo” a la Planta Fotovoltaica que forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles; para cerrar el día y la jornada en Nogales, donde supervisará lo del proyecto del libramiento ferroviario, en lo que un evento en el que estará acompañado por el embajador, Ken Salazar.

En tanto que el sábado López Obrador y el Ejecutivo Estatal inaugurarán la carretera Agua Prieta-Bavispe; a la par de que visitarán la mina de litio localizada en Bacadéhuachi; además de que evaluarán el avance de la vía carreteril a Guaymas, así como la construida de caminos rurales en Tecoripa; para el domingo acudir a Loma de Guamúchil en Cajeme, con la finalidad de verificar “como pinta” el Plan de Justicia Yaqui.

Así estaría concluyendo ese nuevo periplo el “Prejidente”, en lo que significaría una nueva palmada para el gobernante sonorense, por ser la Entidad que más ha visitado durante su mandato, de ahí el porque a Francisco Alfonso ya lo vean hasta como presidenciable, o la posible corcholata que todavía no ha destapado, a tal grado que hoy en día hasta un cargo partidista ocupa, mismo que tiene que ver con las candidaturas.

No hace la tarea el de la SEC…Si por la víspera se saca el día, quien de nueva cuenta no está haciendo la tarea completa, es el la Secretaria de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, ya que no cumplirá con la meta de lo que es el proceso de Preinscripciones en Línea para el nivel de Educación Básica, porque esté día termina y apenas llevaban el 60% de lo proyectado. ¡De ese tamaño!

Casi por nada es por lo que consideran que así está la nueva falla de Grageda Bustamante y sus operadores, si se analiza que hasta el útimo corte sumaban unos 90 mil niños y adolescentes registrados, que en agosto ingresarán a Preescolar, Primaria y Secundaria, y que son poco más de la mitad que de lo que contemplaban captar, y que es por lo que hiciera un llamando a destiempo para que se preinscribieran. ¡Ya pa´ que!

Toda vez que en ningún momento se vio que Aarón Aurelio y sus malas compañías impulsaran una campaña para convocar a los papás a que apuntaran a sus hijos, con el señuelo, o la expecativa de que de esa forma les asegurarían un lugar en el próximo ciclo escolar, con todo y que son ellos los más beneficiados con esa adelantada, porque así pueden programar las necesidades que tendrán en esa materia. ¡Esa es la idea!

No en balde es por lo que sonara a ironía el que a dos días de que se cerrara el periodo para esa registrada, que será a la medianoche de hoy, lo que Grageda invitara a quienes no habían completado el trámite a ingresar al portal www.yoremia.gob.mx para hacerlo, cuando es algo que debieron estar remarcando y recordando con mucha anticipación, y no al cuarto para las doce, como ha sido la tardía política que han aplicado. ¡Ñácas!

Y es que a como la pongan, pero el que no hayan llegado ni “a la micha” de esa proyección que tenían, eso habla de que para nada “le echaron ganas”, como tampoco lo han hecho con la mayoría de las áreas, y es por lo que ahora no estarán en condiciones de hacer una programada más acertada, por lo que quién sabe como les vaya, porque ya no tendrán la opción de organizarse previamente. ¡Así la deficiencia!

