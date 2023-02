Va el PRI por la concordia

Va el PRI por la concordia…Quien dejó en claro que no llegó a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como tercero en discordia, sino más bien como tercero en concordia, es Rogelio Díaz Brown, en su comparecencia de ayer ante los periodistas de la Mesa Cancún, en la que por cierto reapareció su líder y fundador, Carlos “El Kaly” Rodríguez, después de enfrentar un problema de salud.

Toda vez que el también ex diputado de Díaz Brown Ramsburgh no se anduvo por las ramas para reconocer que no ha sido fácil su arribo a la presidencia estatal del tricolor, por haberse encontrado con un instituto político en crisis, a partir de la división interna que generó una elección previa por ese liderazgo, y de la que todavía a la fecha existen resabios, por haber quienes se amacharon en querer ser los dirigentes. ¡Zaz!

Por ese motivo es que resaltara que contra corriente han operado lo que ha sido un proceso de rescate y reconstrucción del también llamado ex invencible, después de que les llevará más de un año el poder contar con un comité directivo formal, en lo que es una misión en la que le ha ayudado el perfil conciliador que se le conoce, más que el de bravucón, como es el que otros han asumido, al hacer su papelón de inconformes.

Al Rogelio Manuel destacar que con todo y ese ambiente en contra que ha enfrentado, en los más de dos meses que lleva en el cargo, pero aún así ha convocado a la unidad, sin embargo apuntilla que quienes la andan haciendo de redentores, o salvadores del PRI, ni las llamadas le han contestado, aun y cuando se rasgan las vestiduras diciendo que debe apostársele al diálogo, por lo que así está el doble discurso que se cargan.

Razón por la cual es que el también apodado “Roger” Díaz Brown no tuviera empacho en señalar con dedo de fuego que así hay una consigna de restar, más que la de sumar, por parte de quienes la están haciendo de detractores, para que el ex “partidazo” siga patinando, a partir del como ha habido traiciones y traidores que han fallado a la confianza de los priístas, y que es por lo que perdieran en los pasados comicios. ¡Pácatelas!

Pero con todo y eso el joven político obregonense precisó que “no gastará pólvora en infiernitos”, y en contra parte ya están viendo para delante, como es renovando las dirigencias municipales, algunas de las cuales las tenían abandonadas y sin cambios desde hace hasta cuatro años, por lo que apuntara que ha sido complicado el reactivar a la militancia, empezando por los diferentes sectores partidistas que la conforman. ¡Tómala!

Aun así Rogelio manejó que por él no estará quedando, a la hora de seguir invitando a reintegrarse a quienes han continuado haciéndola de contreras, independientemente de sus fobias, oposiciones y visiones, como es el caso de Zaira Fernández Morales y Pascual Soto, y cuyo financiamiento para “moverse” consideran que ha sido muy sospechoso, pero por encima de eso les han seguido dejando la puerta abierta. ¡De ese pelo!

Es por lo que justificara que no han podido ser oposición “al cien”, por estar resolviendo sus diferencias al interior, pero que al margen de eso no han dejado de levantar la voz hacia el exterior, tocante a los problemas que más le afectan a los sonorenses, como es con la cuestión de la galopante inseguridad, y hoy en día con la propuesta de reforma a la Ley 4 de la Unison, con la que asegura que le quitarán su autonomía. ¡Vóitelas!

Más menos ese es el panorama polaco que pintara “El Roger”, haciendo hincapié en que el gran reto será el darle forma a una alianza con los partidos políticos, pero en la que puedan conectar con la sociedad. ¡Qué tal!

Exhibe balacera a la FGR…El que sí que ya “encendió los focos rojos”, o más bien de todos colores, es el fatídico enfrentamiento a balazos que tuvieran elementos de la Policía Municipal del Departamento de Vehículos Robados y Grupo Operativo Especial (GOE), cuando realizaban un operativo de vigilancia en la colonia 5 de Mayo, con un saldo de un delincuente muerto y dos detenidos. ¡De ese vuelo!

Por haber algunos barrios en los que el narcomenudeo ya está tan descarado, que los malandros llegan al grado de ponerseles al tu por tu a los agentes policiales, como ahora en en ese céntrico sector habitacional, ubicado en el Oriente de Hermosillo, en el que reportaron a unos sujetos vendiendo droga en la vía pública, quienes al ver las patrullas adoptaron una actitud evasiva, y para luego se subieron a un cerro. ¡Ñácas!

No obstante cuando se sintieron “en su terreno”, desde arriba uno de los ahora sí que “tiradores”, disparó contra los oficiales, por lo que éstos respondieron a la agresión logrando abatirlo, quedando sin vida en el lugar, para después apresar a un par de sus compinches, que estaban en posesión de un arma de fuego, calibre nueve milímetros, y cuatro envoltorios de una sustancia granulada conocida como crystal. ¿Cómo ven?

En lo que es un fatal acontecimiento violento que evidenció al delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, por como el “Narco” urbano ya está llegando a ese extremo de ni siquiera esconderse, como venteanean que es el caso de La 5 de Mayo, al ser de sobra conocido por los vecinos, que sobre la calle Nuevo León, seis cuadras hacia arriba de la Revolución, abundan los “tiraderos” de drogas.

Al ser ataques armados que ya se han vuelto constantes y muy focalizados en zonas que tienen fama de inseguras, como también lo es el Coloso Alto, donde ese mismo martes mataron de varios disparos a un indivuduo al que identificaron como Tadeo, de 33 años de edad, pero sin que hasta hora se haya visto un accionar de Francisco Sergio y sus federales, por ser a quienes les toca contrarrestar ese delito. ¡Ajá!

Oootro profesor acosador…Los que está visto que ya no son hechos aislados, sino más bien recurrentes, son los casos de hostigamiento sexual en los que se han visto involucrados los docentes a todos los niveles, y para prueba está el que ahora fuera dado de baja un profesor investigador titular de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), por abusar en ese sentido de una alumna. ¡Órale!

Así esta la bajeza en la que incurriera dicho maestro, como lo ventilara la propia universidad, al mediante un comunicado manifestar que derivado de una investigación que realizaron, luego de que la afectada presentara la respectiva queja, procedieron a rescindir la relación laboral con el acusado, pero sin que dieran a conocer su nombre, cuando en esos casos lo que se amerita es que les “peguen” un exhibida. ¡Mínimo!

Ya que a como la pongan, y aunque los del Itson digan que están actuando bajo el principio de cero tolerancia al acoso, ciertamente que se están viendo muy tibios contra el mentor abusador, en primer lugar porque no revelaron su identidad para que otras escuelas se prevengan y no haga lo mismo, por aquello de que “perro que como huevo, ni aunque le quemen el hocico”; y en segundo porque no interpusieron una denuncia penal.

Si se analiza que sólo lo están corriendo, pero no están llegando hasta sus últimas consecuencias para sentar un precedente de que defienden a su alumnado, a no ser que y que vayan a salir con que a la víctima es a la que le corresponde promover una querella, cuando de lo que no se pueden desligar, es de que el estudiantado está a su cargo, o bajo si responsabilidad, pero más el profesorado, por ser quienes los contratan. ¿Qué no?

Por cierto que con relación a esas felonías sexuales, el que no ha dicho ni media palabra del reporte que hay contra un “Profe” del área de Prefectura de la Secundaria “Francisco I Madero” de Guaymas, por sobrepasarse con las alumnas, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, aun y cuando el pasado martes ya se iba a presentar, después de que le concedieran un permiso para que “se tirara a perder”.

Sigue equipando el Alcalde…Vaya que el que ha seguido haciendo valedera la popular expresión de que ¡Querer es poder!, es el alcalde de Hermosillo Antonio Astiazarán, y para muestra está el que ha continuado esquipando a las diferentes dependencias para tener en las mejores condiciones los espacios públicos, y es por lo que ahora adquirieran una podadora, trituradoras y vehículos de carga. ¡Qué tal!

Porque de acuerdo a lo revelado por Astiazarán Gutiérrez, en esta ocasión realizaron una inversión superior a los $12 millones de pesos para comprar un equipo innovador, y que es por lo que ponderara que el beneficio será de que: “Nos vamos a ahorrar rentas que antes se tenían que hacer con este tipo de equipos, así como gasolina, porque es la primera vez que tenemos una barredora eléctrica en la ciudad”. ¡De ese vuelo!

O séase que así ha estado la equipada que “El Toño” Astiazarán le ha estado dando a áreas como la de Servicios Públicos Municipales, la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) y la dirección de Parques y Jardines, entre otras, a las que con eso les están facilitando el trabajo, después de que para nadie era desconocido que en el pasado reciente casi casi operaban de milagro. ¡Ni más ni menos!

Eso al aflorar que los mismos empleados de esas instancias operativas tenían que hacer sus “chicanadas” para tener herramientas y poder laborar, por como con las pocas que contaban en la mayoría de los casos ya estaban en muy malas condiciones, y es por lo que dicen que ahora es otra cosa, por como los han dotado de esos implementos, por lo que ya no tendrán pretextos para chambear sin contratiempos y como se debe.

Luego entonces así está el acierto de Francisco Antonio en ese ámbito, al igual como lo ha hecho en otros rubros, como es con la adquisicón de nuevos carros recolectores de basura; y por el estilo con lo que ha sido la renovación del parque vehicular en general, pero en especial con la renovación de las patrullas, por hasta la fecha ya haber comprado más de 200, y por lo que se ve seguirán aumentando. ¡Así el dato!

