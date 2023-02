¡¡Aflora acoso en escuela!!

Reducirá trámites Alcalde

Llevan servicio a usuarios

Piden el trato del “Chapo”

¡¡Aflora acoso en escuela!!…Dan cuenta que el que ha seguido siendo un caos, es el nivel de Educación Básica, como son los grados de Preescolar, Primaria y Secundaria, por como continúa presentándose cada caso, sin que se vea que el titular de esa área, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), un tal Ricardo Aragón Pérez, actúe en consecuencia, ni en nada que se la parezca. ¡Zaz!

Porque cuando no han sido riñas las que se han registrado, y que por cierto se han generalizado en los planteles, sobre todo en los del grado secundariano; también hay estudiantes a los que les han encontrado droga en sus mochilas; pero ahora afloró que hasta casos de acoso sexual se están suscitando contra las alumnas de ese ámbito, como se denunciara en la Secundaria “Francisco I Madero” de Guaymas. ¡Tómala!

Pero lo “píor” es que a quien se señala de tocar de manera inapropiada a una alumna, es a un docente del área de Prefectura de ese mismo exhibido centro escolar guaymense, y es por lo que la madre de la afectada se presentara ante la Dirección para exigir un castigo para el acosador y seguridad para su hija, pero como siempre, simplemente no hubo una respuesta de las “autoridades” educativas. ¡Vóitelas!

Eso a pesar de la gravedad del hecho, al trascender que no es la primera ocasión en que dicho profesor “enseñante” ha tenido una actitud lasciva contra las secundarianas de esa institución de enseñanza, ubicada en el bulevar Benito Juárez, al manejarse que otras compañeras también han padecido de esas bajezas, pero con la diferencia de que no lo habían denunciado, al quedarse calladas por temor a represalias. ¡Pácatelas!

Sin embargo, y al parecer para evitarse el escándalo y el qué dirán, es que ocultaron esa queja contra el aludido maestro, como lo exhibe el que no sólo no hubieran revelado su nombre, sino a que además le concedieron un permiso económico para que le pasado viernes se ausentara de sus labores, en lo que se “calmaban” las cosas, porque para cuando fueron a buscarlos las mamás que se alertaron ya no estaba. A ese punto se denota que persiste el encubrimiento por parte de los operadores de la SEC, de la que es titular Aarón Grageda Bustamante, quien por cierto consideran que ha seguido dando señas de ser un “candil de la calle y oscuridad de su casa”, o de la dependencia que en teoría representa, como lo exhibe el convenio X que acaba de firmar con los de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM). ¡Zaz!

Y para prueba está el que no hayan procedido contra el por algo tachado de “rabo verde”, o más bien “colorado” mentor al que se hace alusión, tan es así que suponen que las instancias de Hermosillo ni enteradas estaban, lo que está de dudarse, pero aun así la cuestión es que filtran que hoy martes ya debería de presentarse a trabajar el acusado, por lo que habrá que ver si no lo estarán esperando los papás agraviados.

O séase que así han persistido en dejar hacer y deshacer, como una vez más se demostrara con esa evidenciada que les dieron, a raíz de que Aragón Pérez ha sido un cero a la izquierda, por la inoperancia que ha denotado, y por el estilo ha estado Aarón Aurelio, y es por eso de la impresión que hay, de que de todos no se hace uno, en lo que es algo de esperarse, porque si la cabeza está mal, pues está peor el cuerpo. ¿Qué no?

Toda vez que hasta donde se sabía, obviamente que ni ante la Fiscalía estatal tampoco se dignaron a presentar una denuncia formal, al todo operarlo de manera interna, porque ya mero “escupen pa´rriba”, porque sería tanto como “darse un balazo en el pie”. ¡Ni más ni menos!

Reducirá trámites Alcalde…Y como nunca es tarde, es que el alcalde Antonio Astiazarán anunciara que hoy en día en el Ayuntamiento realizan una reingeniería de procesos para simplificar y digitalizar los trámites, comenzando por los 16 más engorrosos, a fin de estimular la inversión y hacer de Hermosillo una ciudad más competitiva, vía el simplificar la “tramititis aguda” como se dice. ¡Órale!

Si se analiza que es algo que reiteradamente se ha dicho, pero que a la hora de la hora no se ha hecho, y es por lo que esperan que ahora sí sea cierto, partiendo la de visión gubernamental vanguardista que ha venido aplicando en su trienio Astiazarán Gutiérrez, de ahí la esperanza que hay, de que está vez sí terminen por concretar esa desburocratización de la tramitología municipal que por siempre ha habido. ¡Qué tal!

Pues de acuerdo a lo adelantado por “El Toño” Astiazarán, la intención es la de en el presenta año hacer digitales “de pe a pa” algunos de los principales papeleos oficiales, y para el caso es que ventilara que se desaparecerán algunos; en tanto que se fusionarán otros; además de la eliminación de varios requisitos que se duplican, y que son los que les complican la vida a los ciudadanos en términos de tiempo. ¡De ese vuelo!

Al resaltar que de lo que se trata es de llevar a cabo una simplificación para atraer las inversiones, a partir de que las cosas sean más fáciles para abrir un negocio y otras actividades, sin dejar de lado la normativa que marca la ley, al hacer hincapié en que la Capital fue seleccionada por la agencia Usaid, junto con otras ciudades del País, para revisar esos procedimientos, de ahí que la meta sea terminarlos a finales de febrero.

Por cierto que el “Presimun” por todos lados está “apretando tuercas”, como lo refleja que el fin de semana presidiera la doceava reunión de gabinete municipal en las instalaciones del Centro Hábitat Café Combate, donde destacó la importancia de dar los resultados que esperan los ciudadanos, y es por lo que a los titulares de las diferentes dependencias les hiciera un llamado para “echarle más ganas” y reforzar la chamba.

Llevan servicio a usuarios…Quien vaya que le está poniendo la muestra a más de cuatro, es el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), el movido de Ignacio Peinado, y para seña está el que ahora iniciaran con el programa denominado Mediación Comunitaria en tu Zona, en aras de acercar las asesorías a la ciudadanía de las diferentes colonias que tengan algún problema con los servicios. ¿Cómo ven?

Ya que en base a lo planteado por Peinado Luna, el plan es ampliar la atención que ya brindan en el Centro de Mediación, localizado en el interior de la UUH, que está en calle Juárez, esquina con Chihuahua, en pleno Centro de la ciudad, con la intención de atender las problemáticas más comunes de cada barrio, como son en materia de fugas de agua, alumbrado público, transporte público, e Infonavit, entre otros. ¡De ese tamaño!

Lo anterior ponderar que a casi cuatro años de que entrara en operación tal Centro de Mediación que pusieran en práctica, a la fecha han brindado mil 720 orientaciones, de las cuales en 698 han logrado acciones concretas en favor del usuario, y solo 73 no han concluido en acuerdos satisfactorios, con lo que sí que han hecho más que ni las mismas dependencias gubernamentales, que generalmente se pasan de burocráticas.

Casi por nada es que el servicial del “Nacho” Peinado revelara que con esa finalidad ya el pasado miércoles sostuvieron reuniones con vecinos de las colonias Solidaridad, Norberto Ortega, Dunas y Mártires de Cananea, al Norte de esta Ciudad del Sol, donde les expusieron las necesidades más urgentes de esos sectores, con la mira puesta en buscar una respuesta por parte de las autoridades mediante la mediación. ¡Así el dato!

Y como para que quedara claro que lo están haciendo con toda la formalidad, es por lo que Ignacio apuntara que en ese arranque: “Nos acompañó el doctor Jorge Pesqueira Leal, precursor, promotor de la mediación no solo en Sonora, sino en México y América Latina, quien brindó un mensaje a los presentes, de que a través de sus acciones pueden incidir positivamente en sus barrios y colonias, y lograr un mejor entorno social”. ¡Ups!

Más menos así como están fomentando la participación ciudadana, con esa política de ser mediadores.

Piden el trato del “Chapo”…Como de ver dan ganas, es por lo que la que también está demandando un trató igual como el que le están dando a Joaquín “El Chapo” Guzmán, es la fundadora del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, después de que el capo del “Narco” le enviera una petición al “Prejidente”, Manuel López Obrador, y éste le respondiera que la va analizar. ¡Mínimo!

Y es por lo que Cecilia Patricia publicara un video en su cuenta de Twitter, en el que se dirige a López Obrador para señalar que: “Yo también quiero una mejor condición de vida y ver a mis hijos, espero que el Presidente también se preocupe por revisar mi caso, tengo 7 años luchando incansablemente y suplicándole que nos ayude en la búsqueda e investigación de mis hijos y hasta la fecha no tengo respuesta”. ¡Palos!

Eso luego de que AMLO públicamente confirmara que mediante los abogados defensores del famoso narcotraficante que está preso en los Estados Unidos, recibió un exhorto para que abogue por él y se le regrese a México a cumplir la condena perpetua que le dictaran, al justificar que lo revisará porque también se le deben respetar sus derechos humanos, con la obvia polémica que esa postura causara y, con sobrada razón.

Casi por nada es que Flores Armenta revirara que: “Cómo madre le pido que me trate igual que al Chapo, yo también tengo Derechos Humanos, y por eso exigimos ver a nuestros hijos”, pero aclarando con todas sus letras que la intención de su mensaje no es contra Guzmán Loera, o el crimen organizado, “es con el gobierno, tan apático, insensible y burocrático que no nos toma en cuenta a las familias de desaparecidos”. ¡Ñácas!

A la par de que apuntillara que: “Jamás voy a dejar de buscar a mis hijos, a veces lo hago con miedo, pero jamás los dejaré y si están bajo tierra voy a caminar tan fuerte que se caliente tanto que no pasen frío”. ¡Glúp!

