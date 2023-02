Protege iglesia de balaceras

Protege iglesia de balaceras…Ahora sí que a tal grado ha llegado la violencia, que ya no solo en las escuelas están enseñando como actuar ante las constantes balaceras que se suscitan en la vía pública, sino también en las parroquias, como en La Madre Dolorosa de Guaymas, donde afloró que las catequistas igualmente están impartiendo esa instrucción para que los niños se protejan ante esas tracateras. ¡Zaz!

Ya que de acuerdo a lo confesado por el Obispo de la Diócesis de Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, ahora los infantes guaymenses que acuden a catecismo y otros grupos de la iglesia, se trasladan al templo con la consigna de que: ¡“Si oyen balazos, pecho a tierra”!, como consecuencia de la situación de inseguridad que se vive en ese puerto, derivado de los enfrentamiento registrados frente a los planteles escolares. ¡De ese pelo!

Al revelar que al hacer recorrido por los seis centros religiosos católicos con los que cuenta la localidad porteña, se encontró con la sorpresa de que en el de La Madre Dolorosa las instructoras han puesto manos a la obra de manera preventiva, al tratar de garantizar la integridad de los pequeños que asisten y se capacitan, instruyendoles sobre el cómo proceder, en caso de ser testigos de algún hecho de violento con armas de fuego.

A ese punto es que Pozos Lorenzini reconciera que ya se está volviendo normal el que la población se este previniendo por su cuenta, por como los distintos niveles de autoridad han estado siendo rebasados, y es por lo que los profesores de educación fueran los que empezaran hacer esa recomendación a los alumnos, a raíz de que los choques armados entre los sicarios se han suscitado cerca de las aulas estudiantiles. ¡Tómala!

Tan es así que el mismo prelado destacara que ha trascendido que hasta los mismos papás les dan esa orientación a sus hijos cada vez que salen de sus casas, como resultado de que ya también se está volviendo más común el que hay víctimas colaterales de esa medición de fuerzas entre los grupos delincuenciales en pugna, como lo refleja el que a la fecha incluso ya vayan varios chiquillos muertos por las rafagas. ¡Pácatelas!

Con lo que se confirma que a ese punto en la actualidad se están vivendo tiempos violentos nunca antes vistos en el Estado, por la constante en que se han convertido, como por ejemplo también en Obregón, Empalme, Caborca y San Luis Río Colorado, aunque don Felipe lo ve desde un plano espiritual, al señalar que es porque las personas están alejadas de Dios y han dejado de lado los valores importantes para vivir. ¡Vóitelas!

¡Balconean a aseguradoras!…Vaya que a como la pongan, pero la que está como para tomar nota, es la revisión que recién hiciera la Condusef, de la que es delegada Blanca Alicia Rosas López, del seguro de transporte público que ofrecen los prestadores de servicio de traslado, a fin de detectar aquellas aseguradoras que no pagan los daños causados a los transportistas y usuarios. ¡De ese tamaño!

Lo anterior a raíz de las quejas que han abundado ante a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por parte de quienes han tenido problemas para cobrar la indemnización por un siniestro con unidades del servicio transporteril como taxis, autobuses y demás y, de esa forma prevenirlos para que aseguren sus unidades con instituciones autorizadas. ¡Cuando menos!

Toda vez que en esa supervisión que hicieran Rosas López y compañía luego luego afloró que las aseguranzas reprobadas por incumplimiento fueron la aseguradora Patrimonial Daños, General de Seguros, la Latinoamericana Seguros, Primero Seguros, Seguros Afirme, Seguros el Potosí, Seguros Ve por Más y SPT Sociedad Mutualista de Seguros, lo que refleja que se habían tardado en darles una checada y ventaneada.

Eso porque las únicas que pasaron esa “prueba del ácido” son Quálitas, Seguros Banorte y Seguros Inbursa, o séase unas cuantas, y es por lo que le recomendaran a quienes tengan una afectación por ese motivo, el presentar la respectiva reclamación en línea en la página www.condusef.gob.mx, en el portal de queja electrónica; como también en el número 5553400999, donde se les atenderá y orientará. ¡De ese vuelo!

En lo que es una falla ante la que debería de “parar oreja” el de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, para checar con quién están asegurados los camiones urbanos de la Capital. ¿Qué no?

“Raptan” a 11 en festejo…Y por si no hubiera sido suficiente que en Cajeme en enero pasado hubieran asesinado a más de 50, resulta que ahora esta semana hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar en el ejido Pascual Ayón de Obregón, donde privaron de la libertad a 11 personas, incluido el cumpleañero y los músicos, de los cuales horas después fueron localizados 8 golpeados y atados pero con vida. ¡Así el dato!

En esos términos se perpetró ese “levantón” de puros hombres alrededor de la 1:30 horas de la madrugada del miércoles, en las calles Norman E. Borlaug y 1000 del Valle del Yaqui, después de que repentinamente llegaron varios vehículos tipo pick up de los que descendieron sujetos con armas de grueso calibre, quienes ingresaron al domicilio y los despojaron de los teléfonos para después llevárselos por la fuerza. ¡Ouch!

Más menos así estuvieron esos secuestros, entre ellos el del festejado, así como de los amenizadores de la fiesta, con todo y sus instrumentos musicales, para a las 18:30 horas ser encontrados en la entrada a un balneario denominado “Los Álamos”, ubicado a unos diez kilómetros al Norte del poblado de Hornos, y que por las lesiones que presentaban los trasladaron al área de Urgencias del Hospital General. ¡Ni más ni menos!

Así es como cometieron ese plagio multitudinario con todo el sello del crimen organizado, mismo que confirmara la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pero sin que dijeran ni media palabra con respecto a los tres enfiestados que no habían aparecido, y que eran los que faltaban para completar la oncena de los raptadados, y es por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado se abocara a investigar. ¡Así el misterio!

Luego de que extraoficialmente trascendiera que los rescatados fueron un tal Alan Fernando, de 35 años de edad; Carlos de 34; Ismael Guillermo de 31; David R. R de 52; Carlos Alejandro de 22; Alan A. D. de 3; y Jesús, de 32 años, pero del trío faltante no se había vuelto a saber nada, y es por eso de la incertidumbre que había, con lo que queda en claro que no únicamente les echaron a “perder” la fiesta de cumpleaños. ¿Qué no?

