¡Actúa tarde Sagarhpa!

“Da cambiazo” Rectora

Nuevo choque de Van´s

Suma el del PRI Sonora

¡Actúa tarde Sagarhpa!…A la que vaya que le queda aquello de que ¡Vale más tarde que nunca!, es a la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), la por algo tachada de burocrática de Fátima Yolanda Rodríguez, por hasta ahora estar atendiendo lo de la presencia de tiburones blancos que ya han atacado mortalmente a dos pecadores sonorenses. ¡Zaz!

Aunque dan cuenta que Rodríguez Mendoza está actuando más presionada por las circunstancias, que por interés propio, como lo exhibe el que no le quedara “díotra” más que el responder a una invitación que le hiciera la Comisión de Pesca del Cabildo de Guaymas, y es por lo que enviara la directora general de Pesca y Acuacultura de esa dependencia, Natalia Blancas Gallangos, porque lo que es ella no se dignó a ir. ¡Tómala!

O séase que esa es “la atención” que Fátima Yolanda le está prestando a esa emergencia, después de que a principios del mes pasado tuviera lugar otra fatídica agresión de uno de esos escualos contra un buzo en la comunidad pesquera del Paredón Colorado, lo que significó la segunda muerte en menos de un año, y sin que hasta ahora hayan implementado medidas preventivas para evitarlo, por lo que así está el latente peligro.

Pero con todo y ello Blancas Gallangos fue “dorarles la píldora” a los del Ayuntamiento guaymenses, al manejarles que seguridad de los productores pesqueros es prioridad para la Sagarhpa, cuando la cruda realidad es que en la práctica no han hecho nada en materia de prevención, y es por eso que por ejemplo en el Paredón y Paredoncito los buzos están emigrando en busca de otra opción de trabajo por el temor que hay.

Y para quien dude lo anterior ahí está lo revelado por el presidente de la Federación Puerto Viejo de esas comunidades de hombres de mar, Maximiliano Otero, quien reveló que a partir de que a principios del 2023 uno de sus compañeros murió al casi ser devorado por uno de esos animales, la mayoría ya no estña saliendo a la captura del callo de hacha por miedo a ser la próxima víctima, debido a que no se les ha prevenido. ¡Ñácas!

Por esa razón desde hace hace semanas están enfrentando una situación muy crítica al quedarse sin el sustento para sus familias, y sin que hasta ahora los hayan auxiliado, a pesar de que ya tuvieron una reunión con el subdelegado de Pesca, una tal Raúl Sánchez, a quien le solicitaron pulseras “espanta tiburón”, que son un tipo de relojes que requieren para protegerse, pero que siguen sin proporcionarselos. ¡De ese pelo!

Así está el contraste de esa urgencia y de lo que fuera a jactarse la enviada de Rodríguez, al asegurar que los tres niveles de gobierno están realizando diversas acciones para establecer mecanismos con el fin de repeler futuras agresiones, cuando lo cierto es que ni esos simples repelentes en forma de pulsera les han entregado para que ahuyenten a esos depredadores, después de la primer muerte ocurrida en el Puerto de Yavaros.

No obstante lo que refleja y confirma la poca importancia que se le ha dado a ese pavor que hay en los litorales del Sur del Estado, es que la secretaria de la Sagarhpa no haya hecho acto de presencia en la citada reunión, por encima de la importancia de la misma, y de que quienes se dedican a la pesca ya se están yendo para Bahía de Kino y Puerto Peñasco, para tratar de eludir a esos escualos blancos que los andan merodeando.

“Da cambiazo” Rectora…En quien consideran que sí funcionó “la manita de cochi” que suponen que le acaban de hacer, es en la reprobada y pintada rectora de la Universidad de Sonora (Uison), María Rita Plancarte Martínez, como resultado de la reciente visita que hiciera al Palacio de Gobierno estatal, por como de la noche a la mañana la está dando por apoyar la propuesta de reforma a la llamada Ley 4. ¡Ajá!

Si se parte de que así está el cambiazo que está mostrando Plancarte, al ahora manejar que esa inminente reformada que ya está sobre la marcha, a su “juicio” no representará un cambio negativo, sino que será para que dentro de la Unison se tenga una mejor organización, cuando antes ni siquiera se había “prenunciado” al respecto, sino que más bien había “dejado correr la bola”, hasta que “le apretaron las tuercas”. ¿Será?

Casi por nada es que María Rita ahora esté “escupiendo pa´ rriba”, al señalar que esa Ley Orgánica de 1991 con la que aún se rige la “Uni”: “Llegó de golpe y bueno, todos los universitarios sentimos en ese momento que se nos impuso una ley que era vertical, autoritaria y demás, no obstante, con el tiempo, los universitarios adoptamos esta ley con la cual hemos trabajado”, como dando a entender que no les dejaron otra opción.

Aun así no dejó de reconocer que es un modelo que ha permitido avanzar en todas las materias del acontecer universitario, hasta lograr tener un Alma Mater consolidada y con presencia nacional e internacional, por la forma en que ha crecido y con un prestigio, al grado de que está catalogada como una de las mejores universidades del Noroeste, después de que antes estaba secuestrada por los diferentes grupos sindicales.

Ante lo que se saca por conclusión que Plancarte Martínez así “se está curando en salud”, al manejar que no se alterará la forma de trabajar: “Sino que modifica las normas de organización interna de la propia universidad y esas formas pueden ser perfectamente perfectibles, se pueden cambiar y siempre y cuando no se lastime la vida académica”, y es ella es producto del actual sistema, cosa que lo explica todo. ¿Cómo ven?

Nuevo choque de Van´s…Ahora sí que autoridades han ido y venido, y de todos colores, pero sin que nadie prevenga los recurrentes accidentes de las mal afamadas camionetas llamadas Van´s, en las que como “sardinas”, o ¡al hay se va!, transportan a los jornaleros agrícolas, y para prueba está el que ahora se suscitara la mañana del miércoles en el cruce de las calles 12 Norte y Cero Norte, en la Costa de Hermosillo. ¡Vóitelas!

Al ser un enésimo choque ocurrido alrededor de las 7:20 horas, a pocos kilómetros al Norte del Poblado Miguel Alemán, cuando una de las vagonetas tuvo una falla mecánica y detuvo la marcha sobre la carretera, y posteriormente la otra unidad no se percató que el vehículo estaba detenido, impactándolo por alcance, para luego salirse de la cinta asfáltica, con un saldo de más de media docena de lesionados. ¡Palos!

En esos términos estuvo esa imprudencia, en la que poco faltó para que volviera a haber muertos, como ya ha suucedido en otras ocasiones, porque en este caso los heridos sólo requirieron recibir atención hospitalaria, pero lo que sí volvió a quedar evideciado junto con pegado, es que entre ellos estaba un menor de edad, lo que dejó entrever que los siguen utilizando para trabajar en el campo, siendo que es algo que está prohibido. ¡Ups!

Y es por lo que fuera un siniestro que “salpicara” por todos lados, pero en especial a la encargada del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Lirio del Castillo Salazar, por como a todas luces continúa sin regularse “al cien” esa actividad transporteril, al en la mayoría de los casos no cumplirse con las más mínimas garantías de seguridad para los usuarios, y es por eso de esas consecuencias, que siguen estando de no creerse. ¿Qué no?

Mientras que en lo referente a los niños y adolecentes que continúan haciendo laborar en la clandestinidad, ya cae en otra instancia, como es en la Secretaría del Trabajo, en la que recién llegara Francisco Váquez, quien quiere pensarse que apenas y está reordenando ese ámbito para que no persistan esa clase de ilegalidades que atentan contra el desarrollo de la sana infancia, por ser una edad en la que deben estar en las escuelas. ¡Glúp!

Suma el del PRI Sonora…Por aquello de que algunos nomás se han dedicado a grillar, y por su parte él a sumar, al que le está cayendo como anillo al dedo la campaña nacional de afiliación, actualización y credencialización que acaban de arrancar en la Entidad, es al líder del PRI-Sonora, Rogelio Díaz Brown, al ponderar que es un proceso que forma parte de la reconstrucción partidista del tricolor. ¡De ese vuelo!

Toda vez que así lo reflejó el posicionamiento de Díaz Brown, en el marco del banderazo de salida que viniera a dar Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN “prillísta”, José Luis Villalobos, para realizar esa cruzada con la que buscan alcanzar una meta de 30 mil afiliados, cuando hoy en día cuentan con un padrón de 8,228 registrados, y que en otro momento llegó a ser de casi 70 mil habitantes.

De ahí que con el lema “Se buscan Revolucionarios”, es como iniciaran con esa misión de recuperación para confirmarse como el partido político con el mayor número de militantes en el País, y para lo cual empezarán con una gira por los municipios de Hermosillo, Álamos, Obregón y Guaymas, como parte de una estrategia para ir al encuentro de la militancia y retornar los votos que se fueron de muchos priistas. ¡Mínimo!

A ese punto está el reto que tiene por delante “El Roger” Díaz Brown, como parte de un plan que tiene tres vertientes; como es el afiliar a nuevos militantes, que se calcula que serían un 45%; complementados con un 55 % de los que serán reafiliados; aunado a lo que es la credencialización, cuya actualización tendrá como beneficio el obtener descuentos en la adquisición de artículos y servicios en varios comercios de México.

Y es que Rogelio fue por demás claro al apuntillar que debido al descuido y falta de trabajo en el partido en ese ámbito de promover el registro de adeptos, existen cinco municipalidades en la que no se tiene afiliado a nadie, como es en Atil, Bacanora, Benjamín Hill, Divisaderos y General Plutarco Elías Calles; en tanto que la Capital hermosillense y Cajeme concentran el mayor número de seguidores del ex invencible. ¡Órale!

Con todo y eso reiteró que se sabe que son muchos más de lo que están apuntados. ¡Así el dato!

