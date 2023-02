De$tapan cloaca en Cecytes

“Palo” a Instituto Electoral

Atenta hampa contra policía

¡Rastrean cuerpo de médico!

De$tapan cloaca en Cecytes…Ahora sí que tanto va el cántaro al agua, hasta se terminó de de$taparse la cloaca de presuntas corruptela$ en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Sonora (Cecytes), del que es directora general -¿o era?- una tal Gracia Alicia Anduro Grijalva, al aflorar que suspendieron temporalmente a cinco funcionarios administrativos por anomalía$ en una licitación de libros. ¡Zaz!

Pues con esa suspensión de vividores públicos que ventilara el mismísmo gobernador, Alfonso Durazo Montaño, se confirma aquello de que cuando el río suena, es que algo más que agua lleva, como podrían ser algunos presuntos corruptos del Cecytes, entre los que no se sabe si esta incluida la propia Anduro Grijalva, porque a la clásica no revelaron los nombres, con el pretexto no afectar el debido proceso. ¡De ese pelo!

Si se toma en cuenta que era una denuncia que ya había trascendido, pero sin que se hiciera oficial, hasta que finalmente “se les regó el tepache”, como lo reconociera Guillermo Noriega Esparza, el titular de la Contraloría estatal, al aclarar que en una primera instancia no detectaron leperada$, ya que la ventaneada era por la compra de textos hasta por $2 mil pesos, pero “al escarbarle” se toparon con otras machincuepa$.

Al señalar que: “De la revisión del expediente que se dio a raíz de ese momento, encontramos una serie de hallazgos que nos hacen presumir que hay otras irregularidades de manera más profunda, y por ello, con fundamento a la Ley de Responsabilidades, ordenamos como medida cautelar la suspensión provisional de cinco servidores públicos de Cecytes, que condujeron este proceso licitatorio del primer semestre de 2022”.

Casi por nada es que apuntillara que derivado de eso ahora: “Hay tres investigaciones, una está en la Fiscalía General, por una presunta falsificación de una firma en un contrato; una ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, por el posible uso de una empresa fachada; y otra dentro de Contraloría para determinar la cadena de responsabilidades de los diversos servidores públicos”, por lo que así está esa investigadera. ¡Tómala!

Y no es para menos que les estén buscando hasta por debajo de las alformbras, después de que el “Gober” dijera que: “Ya hay una denuncia interpuesta por el Gobierno del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción, para que las dos instancias hagan su ‘chamba’, y lleguen a sus últimas consecuencias, porque esto me sirve para que mis colaboradores sepan cómo voy a actuar ante la eventualidad de una irregularidad administrativa”.

Por lo que así es de a cómo “está en capilla” Gracia Alicia, por la forma en que vincularan a esas indagatorias a una quinteta de sus colaboradores, en lo que tienen que ver con una aparente compra “inflada” de ejemplares escolares para ese sistema educativo, y en la que se desconoce si podría estar involucrada, porque no ha hablado, aunque de entrada lo que queda claro, es el que mínimo “se la chamaquearon”. ¿Será?

En esos términos está ese primer escándalo del actual sexenio, y ante el cual están procediendo, tan es así que a los acusados los hubieran separado de sus cargos para que no “puedan meter las manos”, en lo que llevan a cabo las pesquisas, mismas que habrá que ver en qué concluyen, que a como está esa balconeada, no se cree que sea en nada bueno, por la forma en que rebasaran a Anduro, que por lo que se ve para nada es dura.

“Palo” a Instituto Electoral…Y al que se le reconoció la mentira, y por ende le dieron un soberana exhibida, es al por algo cuestionado y desacreditado presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruiz Arvizu, por “el palo” que acaba de “pegarle” el Tribunal Estatal Electoral (TEE), al fallar a favor de la organización ciudadana “Vamos”, para que la registren como partido político local. ¡De ese vuelo!

Eso luego de que por unanimidad los tres magistrados del TEE avalaron la impugnación interpuesta ante esa instancia por parte del movimiento encabezado por Norberto Barraza Almazán, al validar los argumentos que presentaran, ante el rechazo de Ruiz Arvizu y compañía, dizque porque no habían cumplido en tiempo y forma con la realización de las 14 asambleas constitutivas obligatorias, cuando hicieron hasta de más. ¡Ñácas!

Luego entonces con esa desenmascarada y “quemada” que le están dando a Nery con ese resolutivo, en pocas palabras los están obligado para en su “calidad” de órgano electoral, entre otras cosas repongan la fecha para la realización de la asamblea constitutiva, y de esa forma continuar con el procedimiento para que sean constituidos en un instituto político estatal, a pesar de todas las trabas que les pusieron. ¡Ni más ni menos!

No en balde es por lo que Barraza Almazán andaba que “tiraba cohetes de contento”, y es por lo que expresara: “Muchas gracias a todas las personas que han estado pendientes del proceso de “Vamos”, acaba de terminar la sesión del Tribunal Estatal Electoral en donde se nos da la razón. Les agradecemos mucho su confianza, sabíamos que teníamos la razón, y qué bueno que imperó la legalidad”. ¡De ese tamaño!

Lo que significa que una vez superadas esas grillas, consignas y piedritas” que Ruiz les colocara en el camino, al ignorar y pasar por alto los sabotajes de lo que fueran blanco para evitar que celebraran las reuniones requeridas y cumplieran su cometido, lo que es Norberto, quien es un ex funcionario municipal de Hermosillo muy conocido, ahora sí tendrá allanado el camino él y su gente para participar en las elecciones del 2024.

Atenta hampa contra policía …Donde vaya que se volvieron a “soltar los diablos” por la acción del crimen organizado, después de que en las últimas semanas la cosa había estado “calmada”, es por rumbos de la siempre insegura Caborca, como lo refleja el que ahora un agente de la Poicía Estatal de Seguridad Pública (PESP) fuera asesinado a balazos por presuntos criminales en el ejido El Coyote. ¡Así la tragedia!

Sin embargo y no obstante de lo letal suceso, lo que es la Secretaria de Seguridad Pública lo dio a conocer a través de un escueto comunicado por Twitter, cuando era para que lo hubieran manejado con la formalidad debida, o como lo exigían esas circunstancias de emergencia, a partir de un ataque del que fueran objeto los elementos de la PESP comisionados por esos lares, el cual le costara la vida a Rosario Guadalupe Cota. ¡Ups!

En lo que es un trágico hecho ocurrido alrededor de las 17:00 horas -de la tarde- del pasado martes, en la citada zona rural del aludido municipio, cuando los policías le hicieron la parada a un vehículo sospechoso, pero al descender de la patrulla para proceder a realizar una revisión, fueron agredidos con armas de fuego por los delincuentes, quienes aprovecharon la confusión para huir del lugar de esa tracatera. ¡Vóitelas!

De ahí que en el sitio de esa refriega muriera Cota Buitimea casi de manera instantánea, por los impactos de bala que recibiera, y quien tenía 10 años de antigüedad en esa corporación, en tanto que los hampones salieron “quemando llanta” en una camioneta de la marca Chevrolet, color oscuro, misma que posteriormente hallaron abandonada, porque lo que son los sicarios, simplemente se les esfumaron. ¡Palos!

Más menos así estuvo ese enésimo atentando contra los guardianes del orden, para ya sumar una veintena en los dos últimos años, y al parecer en esta ocasión por confiarse y no cumplir “al cien” con los protocolos de prevención, al momento de hacer esas inspecciones, pasando por alto que están en una región en la que es de sobra sabido que se mueven las bandas de las distintas mafias, como una vez más se demostrara. ¿Qué no?

¡Rastrean cuerpo de médico!…Con todo y lo lamentable del caso, pero la que está teniendo un trágico final como de telenovela, es la desaparición del médico cajemense, Carlos Ignacio Ríos Basurto, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado destapara que fueron detenidos en Los Mochis, Sinaloa, Mildred “N” y su pareja Mario “N”, como probables responsables de su “levantón” por celos. ¡Pácatelas!

Y es que con la detención de Mildred, de 22 años de edad, se confirma la principal línea de investigación que había desde un principio, de que sostenía una relación sentimental con la ahora arrestada, después de que fuera su paciente, y que a la postre se intuye que es la que terminó de “ponerle un cuatro” junto con su novio para desaparecerlo, por haberse “perdido” desde el último día en que se encontraría con ella el 17 de enero.

Aunado a que saliera a flote que dicha parejita originaria de la mencionada ciudad sinaloense, según esto son unos malandros consumados, al manejarse que están coludidos con células dedicadas al secuestro y robo de automóviles, aun y cuando en lo que se refiere al doctor de 29 años, lo que es su auto a los días apareció en estado de abandono, y con varios maletines en su interior, lo que pone en duda que ese haya sido el móvil.

Aunque lo que más intriga es que la Fiscalía estatal todavía no les haya “sacado la sopa”, en torno al paradero de Carlos Ignacio, por suponerse que son los que lo “desaparecieron”, y por lo tanto deben saber dónde y en qué condición está, a no ser y que sea una estrategia investigativa para no espantar a otros probables implicados, pero aun así sigue estando muy raro; además de especularse que podría haber más desaparecidos.

Es por lo que las elucubraciones al respecto no se han hecho esperar, tan es así que al ayer en la madrugada localizarse un cadáver en el ejido Yucuribampo, Cajeme, se hablaba de que pudiera tratarse del galeno en cuestión, y lo cual estaba por corroborarse, una vez que le hicieran los exámenes científicos de ADN, por lo que así estaban los asegunes que todavía había, con relación a ese comentado acontecimiento.

Correo electrónico: [email protected]