Revista internacional distingue a alumna del CIAD

La estudiante de Doctorado, Arantxa Almada Corral, escribió un artículo tras culminar su Maestría el cual se seleccionó para aparecer en la prestigiosa revista ACS Food Science and Technology

Arantxa Almada Corral, alumna del Doctorado en Ciencias del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), fue distinguida en la portada de la revista científica ACS Food Science and Technology (https://pubs.acs.org/toc/afsthl/3/1), un medio reconocido a nivel internacional por su prestigio e influencia en la comunidad académica en el campo de la ciencia y la química de los alimentos.

La estudiante tiene 26 años, es originaria de Hermosillo, Sonora, y durante la culminación de sus estudios de maestría escribió el artículo “Development of a functional fermented milk by using single or multistrains potential probiotic cultures”, mismo que se seleccionó para aparecer en la portada del volumen 3, número 1, 2023, de la mencionada revista.

La demanda de nuevos productos probióticos funcionales con beneficios de salud específicos está creciendo constantemente; sin embargo, hay aspectos del proceso de fabricación que deben considerarse durante el desarrollo del producto, como la selección de cepas con propiedades funcionales relevantes, así como el conocimiento sobre las interacciones bacteria-bacteria.

Teniendo en cuenta que existe una controversia sobre si el uso de multicultivos puede ayudar a ampliar el espectro de los beneficios de un producto, comparado con los productos formulados con una sola cepa probiótica, el trabajo de Almada Corral provee nueva evidencia sobre la compatibilidad entre cepas con propiedades funcionales únicas para el desarrollo de formulaciones probióticas con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

En este contexto, el valor académico del trabajo publicado reside en que la investigación, dirigida por el profesor investigador Adrián Hernández Mendoza, y en la que también colaboraron las académicas(os) del CIAD Lourdes Santiago López, Belinda Vallejo Galland y Aarón F. González Córdova, puede representar una alternativa en la formulación de alimentos con cepas específicas que promuevan una respuesta benéfica al disminuir la respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo, por lo que su inclusión en la dieta regular podría atenuar los factores de riesgo de las enfermedades crónicas.

Sin embargo, aún se necesitan estudios in vivo que apoyen esta suposición, por lo que el grupo de investigación centrará sus próximos esfuerzos en la implementación de ensayos preclínicos.