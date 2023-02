Renueva Gignac con Tigres de la UANL por dos años más

Al terminar su contrato dijo que se retirará de las canchas

Hay André-Pierre Gignac en los Tigres de la UANL para un rato más, ya que el jugador anunció su renovación con los felinos por dos años, además de confirmar su retiro de las canchas para cuando acabe su acuerdo.

El francés señaló que es un sueño cumplido el poder completar la década como jugador auriazul, por lo que quisiera llegar a su fin con más títulos que goles.

Poder terminar mi carrera acá en Tigres fue mi sueño desde que llegué, no sé, hubo algo, algo que no lo puedes contar, es algo que lo tienes adentro, en lo más profundo y el placer de poder anunciar que poder cumplir 10 años en el 2025 y terminar mi carrera acá en Tigres, gracias a la confianza de mi directiva y cuerpo técnico, he renovado mi contrato dos años más”, confesó en el programa Línea de 4.

Al mismo tiempo, el club regio informó lo sucedido, mostrándose contentos por tener dos años más al máximo ídolo universitario.

André es el goleador histórico del equipo con 178 tantos y nueve títulos (5 Ligas, 3 Campeón de Campeones y 1 Liga de Campeones de Concacaf)