Pierde Memo Ochoa titularidad con el Salernitana

Luigi Sepe se recuperó de una lesión y será el primer portero del club de Salerno; Memo tendría cláusula de renovación automática sólo si suma cierto porcentaje de minutos jugados, por lo que corre riesgo.

Guillermo Ochoa desde que llegó a Salernitana se confirmó como el jugador más efectivo del equipo, ya que más allá de los 17 goles en contra en seis juegos, siempre era la figura del equipo.

No obstante, sorprendió a más de uno que ante el Hellas Verona se quedara en la banca y en su lugar mandaran al terreno de juego a Luigi Sepe, quien se recuperó recientemente de una lesión que lo alejó de las canchas durante cuatro meses.

Medios en Italia destacaron que la decisión de mandar al banquillo a Paco Memo la tomaron el técnico, Davide Nicola, y el director deportivo, Morgan De Sanctis, quienes en la previa del duelo ante el Hellas le informaron que Luigi Sepe ya estaba en condiciones de volver a jugar, por lo que respetarían su jerarquía y de nuevo sería el titular.

Incluso, tras la derrota ante el ‘Gialloblù’, el estratega del Salerno argumentó que deben respetar el lugar de Sepe y que era algo de lo que Ochoa fue consciente cuando firmó con el club.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que rote a los porteros. “Contrataron a Ochoa para darnos una mano hasta el regreso de Sepe. Es un rol particular y aquí hay jerarquías; Sepe ya tomó su lugar y con razón. Tenemos dos porteros excelentes y si la Juve rota a sus porteros, no sé por qué no podemos nosotros”, comentó.

Memo rechazó la renovación del América se debió que a que el cancerbero aceptó el reto de partir a la Serie A con el Salernitana, escuadra con la que tiene contrato hasta el verano de este año.

No obstante, se manejó que existía una cláusula de renovación automática, pero el mexicano debía cumplir con cierto porcentaje de minutos jugados. Es por eso eso que con el regreso a la titularidad de Luigi Sepe, la permanencia de Guillermo en el futbol de Italia correría riesgo.