Michael Jordan celebra su 60 cumpleaños

Hará donación de 10 mdd a Make a Wish; La leyenda del basquetbol de la NBA busca ayudar a niños en etapa terminal

Cómo un gran gesto para celebrar su cumpleaños, la leyenda de la NBA, Michael Jordan, donará 10 millones de dólares a la fundación Make a Wish América, con lo que se convierte en la mayor aportación que ciudadano alguno haya hecho al organismo.

El regalo de Jordan será el más grande recibido por la fundación en 43 años.

“Durante los últimos 34 años ha sido un honor asociarme con Make a Wish, para ayudar a tantos niños”, dijo Jordan en un comunicado de prensa.Un momento tan difícil ha sido realmente una inspiración para mí para apoyar a Make a Wish. No puedo pensar en un mejor regalo de cumpleaños para mí que para apoyar a Make a Wishs”, dijo, con lo que pidiío a quienes puedan sumarse a la causa, lo hagan.

“Michael usa su cumpleaños como una oportunidad para hacer historia para Make-A-Wish. Eso habla de la calidad de su carácter y su leal dedicación para mejorar la vida de los niños con enfermedades críticas”, dijo Leslie Motter, CEO y presidente de Make-A-Wish America.

Michael Jordan, famoso jugador de baloncesto retirado, es reconocido mundialmente por su talento en las canchas y su icónico estilo de juego. Sin embargo, también ha demostrado una faceta altruista a lo largo de su carrera y ha utilizado su plataforma para apoyar causas benéficas y promover el cambio social.

Jordan ha sido un defensor de la lucha contra la discriminación y ha apoyado a organizaciones como la NAACP (Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color) y la Rainbow/PUSH Coalition, que trabajan por la igualdad y la justicia racial.

Además, ha creado su propia organización benéfica, la Fundación James R. Jordan, en honor a su padre fallecido, que se enfoca en mejorar la vida de los niños y jóvenes desfavorecidos. La organización brinda ayuda a nivel nacional e internacional, y ha donado millones de dólares a diversas causas.

En 2020, durante la pandemia de covid-19, Jordan donó 2 millones de dólares a la lucha contra la crisis de salud en Carolina del Norte, donde tiene una residencia.

Además, comprometió otros 100 millones de dólares durante los próximos diez años a organizaciones que trabajan por la justicia social y la igualdad racial.

A través de su carrera, Michael Jordan ha demostrado que su impacto trasciende más allá del baloncesto, y su compromiso con las causas benéficas y sociales es una muestra de su verdadero carácter y liderazgo.