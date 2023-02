Lanza Impulso Solar para Mipymes; El Presidente Municipal Antonio Astiazarán

El Gobierno Municipal genera convenio de colaboración para el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas interesadas en ahorrar en el consumo de energía eléctrica

La ciudad del sol ha dado un paso más para convertirse en la ciudad solar, expresó el Presidente Municipal Antonio Astiazarán al presentar el programa Impulso Solar, para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) interesadas en adquirir financiamiento de hasta un millón y medio de pesos, para ahorrar en el consumo de energía eléctrica a través de alternativas que incluyen paneles solares.

Se trata de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Hermosillo y Nacional Financiera (Nafin) para que empresas locales dedicadas al comercio, servicios e industria puedan acceder a una bolsa de 70.5 millones de pesos que les permita adquirir recursos para la instalación de paneles solares, aislamiento térmico, remodelación o incluso cambiar su infraestructura eléctrica, por mencionar algunos.

Ante representantes de cámaras empresariales, instituciones financieras y proveedores de sistemas fotovoltaicos, Antonio Astiazarán compartió su visión de promover el uso de energías renovables en la capital sonorense a través de este proyecto que beneficiará la economía de las MiPyMEs cuya tarifa de energía eléctrica es costosa.

“Este programa que busca que en Hermosillo sea más barato producir y con el apoyo de instituciones financieras vamos a crear este fondo de garantía para que independientemente de que no sean dueñas o dueños del inmueble, puedan acceder a un financiamiento, no solamente para paneles, también para aislamiento térmico, remodelación, incluso ¿por qué no? pensar en el cambio de la infraestructura eléctrica para poder reducir el consumo de electricidad”, agregó.

Además, el Gobierno Municipal funge como garante, es decir, la institución bancaria no requerirá garantías hipotecarias a la empresa solicitante, sin embargo, ésta deberá presentar un aval.

Es la primera Ciudad con enfoque de energías renovables

La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (Amecc), Carla Neudert Córdova detalló sobre este programa con enfoque en energías renovables que también realizará diagnósticos de eficiencia energética en los negocios con el apoyo de las cuadrillas Tumba Watts, para detectar áreas de oportunidad.

“Lo interesante es que muchas veces se otorgan estos créditos, sobre todo para el uso de paneles solares y en los negocios no sabemos exactamente cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Resulta que al tiempo nos damos cuenta que no sólo eran los paneles solares, sino que tenemos también deficiencias, a lo mejor en refrigeradores, iluminación o aislantes que pueden generar más consumo de energía y eso lo detectamos con la cuadrilla”, expresó.

Las empresas interesadas deberán solicitar una cédula de validación en ventanilla de la Amecc o la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), posteriormente la cuadrilla de Tumba Watts realizará un diagnóstico en las instalaciones del negocio, se emitirá cédula y se enviará al banco para que éste analice la empresa.