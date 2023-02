Incorporarán a Cajeme a Plan Sonora

Asegura el gobernador Alfonso Durazo; Tras la rehabilitación y construcción de parques industriales el municipio del sur de Sonora tendrá un rol estelar en el desarrollo económico del estado

Con la inversión en rehabilitación y construcción de parques industriales, Ciudad Obregón jugará un rol estelar en el desarrollo económico del estado y se integrará al Plan Sonora de Energías Sostenibles, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario sonorense explicó que se invertirán 220 millones de pesos para rehabilitar infraestructura urbana en el actual parque industrial: 110 por parte del estado y 110 por parte de las empresas que ya se encuentran instaladas ahí.

Agregó que en terrenos aledaños al aeropuerto iniciará este mes la construcción de dos naves industriales, por parte de una empresa particular que formará parte de un parque industrial, el cual será complemento de las instalaciones aeroportuarias, las cuales al ser administradas por la Secretaría de Marina, al igual que las de Guaymas, serán una de las vertientes del Plan Sonora.

“Con esta infraestructura vamos a facilitar o a mejorar los atractivos de Ciudad Obregón para el establecimiento de la inversión. No hay forma de generar riqueza y bienestar si no hay inversión, si no hay valor agregado a la producción primaria”, indicó.

Mencionó que con el Plan Sonora todos los municipios serán beneficiados, por la dinamización de la economía y por los recursos adicionales que dejará para el presupuesto estatal.