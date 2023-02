Urge fomentar la cultura de la denuncia de delitos para bajar cifra negra

Generalmente a las redacciones de los medios de comunicación llegan denuncias sobre tal o cual hecho policiaco, en ocasiones reclamos porque dicen no publicaste nada sobre tal caso, y cuando se pregunta sobre el mismo la respuesta de los encargados es que no se cuenta con reporte y pues no hay información que proporcionar, de ahí la importancia de que se denuncien los delitos.

Y de acuerdo con la Encuesta nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, en varios delitos existe la llamada “cifra negra” esto es, delitos que se cometen pero no se denuncian ya sea por temor o porque los afectados lo consideran una pérdida de tiempo.

Desde los accidentes de tránsito “hojalateros”, que muchas ocasiones se arreglan entre los participantes, hasta otro tipo de delitos como asaltos, extorsión, fraude, etcétera, ocasionan que no se tenga un conocimiento real sobre los mismos, y ello es porque el afectado no denuncia.

Ni qué decir de los ilícitos de alto impacto, que en muchas ocasionan llegan a los medios en forma casual porque la autoridad no da cuenta de los mismos, de ahí que existe una disparidad en las cifras reales y de las que se dan a conocer.

Nos enterábamos “de chiripa” del caso de un exalcalde de Yécora asesinado la semana anterior en la zona de Ónavas, del que nos enteramos hasta que alguien publicó en una red social sus condolencias a la familia y lamentaba el entorno violento que envuelve la región.

Naturalmente que los encargados de seguridad estatal a la fecha no han dicho nada y si alguien ejecuta a un exalcalde, esto es alguien que hace un año y medio estaba a cargo de un municipio, imagínese tratándose de un común mortal, menos informan, de ahí se entiende que el presidente siempre tenga “otros datos”.

Podría Sonora ser opción para instalar planta Tesla

Se pondrá buena la batalla para ver en qué parte del territorio mexicano se instalará la planta Tesla de Elon Musk, que prácticamente ya estaba decidido a hacerlo en Nuevo León.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al parecer no está de acuerdo con la decisión del hombre más rico del mundo y tratará de convencerlo para que opte por otra entidad, ya que Nuevo León tiene problemas de abasto de agua.

Incluso, si tomamos en cuenta que Sonora se perfila como uno de los principales puntos para el desarrollo del sector automotriz y energético mediante el Plan Sonora, lo lógico sería suponer que también sería una opción para esta empresa de alta tecnología.

El problema es que al igual que Nuevo León, en la entidad existe el desabasto de agua en muchas regiones por ser un estado semidesértico, aunque con la reciente temporada de lluvias ya no lo parece tanto.

Por lo pronto, dicen que el presidente López Obrador hablará esta semana con el millonario y acordarán finalmente dónde quedará establecida la empresa…Solo esperemos que ante tantos ofrecimientos no nos quedemos con las manos vacías.

Termina con “saldo blanco” los festejos del Carnaval de Guaymas

De acuerdo con autoridades del puerto de Guaymas los festejos del carnaval fueron tranquilos y con gran ambiente familiar, los cuales terminaron con “saldo blanco” y una afluencia estimada de 75 mil visitantes.

Cabe señalar que durante estos días en el puerto se registraron varias ejecuciones de personas, sin embargo, los hechos no ocurrieron dentro de los límites donde se realizaban las fiestas carnestolendas por lo que no fueron tomados en cuenta y no enturbiaron las mismas.

Qué bueno que la gente se haya atrevido a visitar ese destino turístico con todo y la ola de violencia y qué mejor que haya habido diversión para todas las edades en estos festejos y sobre todo que se haya reactivado la economía.

Correo electrónico [email protected]