Entregarán distintivo como Barrio Mágico a Villa de Seris

Quienes no han cortado la fiesta durante este mes, son nuestros vecinos de Villa de Seris, quienes hoy recibirán el distintivo como Barrio Mágico por parte del Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

El funcionario federal, estará en esta capital para entregar el galardón a los residentes de este rincón de Hermosillo, en donde el pasado dos de febrero se festejó a su patrona, Nuestra Señora de La Candelaria, y luego siguieron con los festejos de San Valentín y ahora seguirán empachangados con este reconocimiento.

La secretaria de turismo estatal, Celida López Cárdenas y el alcalde Antonio Astiazarán, a quienes se vio en muy buenos términos, dieron a conocer el evento, así como la invitación para celebrar la Carne Asada Más Grande del Mundo con la que se pretende establecer un Récord Guinness, para el próximo 26 de febrero.

Por cierto, en esa fecha también estará Torruco Marqués y el gobernador Alfonso Durazo a cargo de uno de los asadores que se colocarán en el bulevar Hidalgo con la intención de romper el récord que actualmente ostenta Canadá.

Es bueno que se visualice a nivel internacional a Hermosillo con este tipo de eventos, sobre todo cuando se da a conocer la buena nueva de que ha mejorado la percepción en seguridad y que ésta ya no es el principal motivo de preocupación entre los hermosillenses.

Ahora se colocó como prioridad el estado de las calles y la ventaja es que el alcalde Antonio Astiazarán anda a mil por hora, tratando de solucionar esta problemática y poco a poco se está viendo la reconstrucción de las vialidades, y suponemos que es más fácil reparar una calle que enfrentar a un grupo de delincuentes…

Alertan por acaparadores de terrenos en panteones ¡mucho ojo!

Y hablando de delincuencia, es increíble que hasta en los panteones la gente busque sacar provecho y existan acaparadores de terrenos, como está alertando el director de Servicios Públicos, Sergio Pavlovich.

El funcionario municipal, pidió a la población no caer en manos de esas personas sin escrúpulos, que aprovechando la escasez de terrenos en los camposantos públicos, se apropiaron hasta de calles.

Según el funcionario municipal los delincuentes están vendiendo sin contar con títulos por lo que al momento en que se va a utilizar la fosa el perjudicado se lleva una desagradable sorpresa y más cuando está atravesando por la pérdida de un ser querido.

Como sabemos a raíz de la pandemia los terrenos en los camposantos municipales se agotaron y se abrieron fosas en espacios que eran utilizados como vialidades y al parecer hubo gente que aprovechando la situación adquirió hasta bloques para especular con ellos, lo peor es que en algunos casos se apropiaron de áreas no autorizadas que también están comercializando, así que tenga mucho cuidado de esos timadores.

Por ello, para cualquier trámite lo recomendable es acudir a la instancia correspondiente y no se deje sorprender por esta gente acaparadora e insensible, por no decirles de otra manera, quienes se aprovecha del dolor ajeno, cuando en ocasiones por el dolor no se pueden tomar decisiones fríamente.

Persisten vacíos de información en hechos policiacos

Muy activo estuvo ayer el vocero de la Mesa Estatal por la Seguridad, Juan González quien lo mismo dio cuenta del comportamiento de la tormenta invernal, cierre y apertura de carreteras por nevadas en la zona serrana que de actividades de la misma mesa incluyendo el aseguramiento de droga y la búsqueda de un artefacto radiactivo.

Sin embargo, sobre un enfrentamiento en San Luis Río Colorado en donde un delincuente común desarmó a una agente de la Policía Municipal, le quitó la patrulla y el arma para huir en la unidad oficial y enfrentar a los elementos policiacos, quienes al repeler la agresión lo abatieron, de eso no fluyó la información…

Tal vez por la lejanía de esa región de Sonora, aunque la idea es precisamente evitar los vacíos en la información…Veremos

Correo electrónico [email protected]