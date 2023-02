Lento el proceso de preinscripciones para nivel básico

A un día de que termine el proceso de preinscripciones, o los padres de familia se han visto lentos o no se socializó debidamente el proceso de inscripciones anticipadas, ya que de acuerdo con el propio secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, se lleva apenas un avance de 60 por ciento en la anotación de menores de nuevo ingreso.

De acuerdo al comunicado del responsable de la educación en Sonora, se han registrado en línea unos 90 mil menores que equivalen al 60 por ciento de lo previsto.

Ante ello, exhortó a los padres de familia o tutores que entre hoy y mañana, antes de la media noche efectúen el proceso para la preinscripción de sus vástagos.

Esperemos que se cumplan las expectativas, pero se ve difícil que “cuarto para las 12” se esté haciendo el llamado a los padres, a quienes se debe de insistir y en este caso, se observó escasa promoción del proceso.

Por cierto, también nos han preguntado sobre las inscripciones en preparatoria y es hora que no se conoce cómo será el procedimiento, si habrá un examen Ceneval como ocurría antes o bien, únicamente se inscribirán como sucedió tras la pandemia, aunque no sabemos cuál será el método que se elegirá y ojalá una vez concluido con el nivel básico, en caso de que no haya una prórroga, se dé a conocer el de bachillerato.

Indudablemente a varios funcionarios y funcionarias del actual gobierno el puesto y la responsabilidad les ha quedado grande y se han perdido en minucias dejando de lado temas importantes, pero sobre todo haciendo quedar mal a su jefe, el gobernador Alfonso Durazo, quien tiene que andar de apaga fuegos…

Llaman jubilados a formar frente amplio para demandar servicios

Y ante el desabasto de medicamentos y mala atención de médicos en todos los servicios de salud, tanto del gobierno federal como estatal, sindicatos de trabajadores jubilados se han unido para demandar mejor atención y esperan formar un frente amplio y de acuerdo a las caras que vimos hay gente con mucha experiencia en la grilla y podrían armar un buen trabuco.

El llamado Frente Amplio de Jubilados y Pensionados se oficializará mañana y cuenta con exdirigentes sindicales tanto de Académicos de la Unison, Telefonistas, así como del Issste y otros gremios, que conocen al dedillo la legislación y buscarán reivindicar muchos de los derechos perdidos.

Y ante el riesgo en que están las futuras pensiones buscan que se deje la privatización de los sistemas de retiro, pero sobre todo que la salud se deje de ver como una mercancía, como ocurre actualmente.

Será interesante conocer las propuestas y quienes se sumen a este organismo que se reunirá mañana, sobre todo para quienes nos estamos acercando a la edad de jubilación y también para quien no esté tan cerca, pero para que vaya viendo las opciones que tiene porque actualmente muchas de ellas están en riesgo para un futuro a mediano plazo.

Para tomarse en cuenta…aumentan divorcios y disminuyen matrimonios

De acuerdo con una infografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que conocemos como Inegi, en Sonora en los últimos diez años los matrimonios disminuyeron uno por ciento y los divorcios aumentaron en casi 80 por ciento.

Curiosamente las uniones entre personas del mismo sexo tuvieron un claro incremento, ya que de 2015 a 2021 se pasó de siete a 87 uniones.

En tanto, durante 2021 se celebraron en Sonora 14 mil 271 matrimonios y se concretaron cinco mil 73 divorcios… Por lo pronto, celebre hoy el Día del Amor y la Amistad… Felicidades!