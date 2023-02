Importante utilizar asientos para portar a niños y bebés en los autos

Un promedio de 300 infracciones semanales, aplican autoridades de tránsito en Hermosillo por no utilizar sillas para bebés, lo que refleja el riesgo en que se mueven estos pequeños como quedó evidenciado con el trágico accidente en el que perdió la vida un niño de dos años en Ciudad Obregón.

Como sabemos, nos gusta mucho compararnos con otros países, y más con nuestros vecinos de Estados Unidos, donde les recuerdo está penadísimo el que los menores todavía de siete u ocho años, viajen sin la silla acorde a su talla y peso, es decir, todavía a esa edad, deben de usar sillas especiales para trasladarse en un automóvil.

Sin embargo, como lo vemos con cierta frecuencia en la ciudad, muchas personas ignoran o simple y sencillamente no consideran un riesgo no llevar adecuadamente sentados a los pequeños, o creen que en los brazos los van a resguardar mejor y lamentablemente ocurren tragedias como la que vivió la familia de Carlos Lorenzo, en Ciudad Obregón.

Y si tomamos en cuenta que cada vez los accidentes son más aparatosos y peliculescos, con mayor razón deberíamos procurar llevar lo más protegidos a todos los que viajan en los automóviles, sobre todo, insisto, los menores.

Como ejemplo, hace unas semanas un automóvil cayó más de 60 metros en un acantilado de California, y los dos pequeños que iban debidamente sentados en sus asientos, salieron prácticamente ilesos, mientras que los dos adultos, que también llevaban cinturón de seguridad, sobrevivieron con varias lesiones… De ahí la importancia de esos aditamentos.

Pirómanos ponen en jaque a elementos de bomberos

Parece que anda uno o varios pirómanos sueltos en Hermosillo que han traído en jaque a los elementos de bomberos, prendiendo fuego entre la abundante maleza en varios puntos de la ciudad, por lo que si usted ve a gente sospechosa, repórtelos a la línea de emergencia 911.

Seguramente se ha percatado que en varios puntos de la ciudad se observan las columnas de humo a toda hora del día, e incluso, nos ha tocado que el olor a quemado se percibe en distintos sectores derivado de los múltiples incendios que se han registrado en los últimos días sobre todo en los predios ubicados en las periferias o salidas de Hermosillo.

Y de acuerdo con Bomberos las conflagraciones no han sido producto de la casualidad, porque todavía no existen las temperaturas calurosas suficientes para que en caso de que haya algún cristal éste sirva como lupa y genere un fuego espontáneo… No, se trata de gente que anda ocasionando los siniestros, quien sabe con qué afán.

Lo peor es que tras las abundantes lluvias, se tiene un crecimiento desmesurado en la maleza y los dueños de los predios no se han preocupado por retirarla, por lo que es material listo para que con solo tirar una colilla o prender un fósforo, rápidamente cunda el fuego, de ahí la importancia de que los propietarios mantengan limpias las áreas.

Por lo pronto, los bomberos han sido los que han pagado las consecuencias de la irresponsabilidad porque no acaban de terminar con un siniestro cuando ya tienen el reporte de otro y ha sido de día y de noche, por lo que es de reconocerse la tarea que hacen y que muy pocos valoran y todavía se quejan al pagar las aportaciones …

Para colmo anoche cuando realizaban su trabajo en un incendio en el interior del panteón, los tragahumo fueron atacados a pedradas, por suerte resultaron ilesos pero qué lamentable que en lugar de agradecer su esfuerzo todavía los ataquen.

Sicarios dejan descansar a Cajeme y al parecer se trasladaron a Guaymas

Luego de la jornada de principios de semana, la delincuencia ha dejado descansar al municipio de Cajeme, pero parecer que se fueron a vacacionar a Guaymas en donde han estado haciendo de las suyas y sembrando el terror.

Tan solo este miércoles, la jornada inició con la ejecución de una mujer en pleno Centro del puerto, y horas después fue ultimado un motociclista así como otro individuo en dos hechos que ocurrieron en distintos sectores y causaron gran movilización de cuerpos policiacos.

Cerca de las 19:00 horas fue lesionado de gravedad otro individuo quien fue trasladado a un hospital con pronóstico reservado.

Así la jornada en un solo día, mientras que lunes y martes, fueron cuatro las víctimas de la violencia en el puerto, dos cada día, y así se vienen las fiestas carnestolendas…

