Siguen sentando sus reales los delincuentes en Cajeme

Un fin e inicio de semana de terror vivieron los vecinos de Ciudad Obregón ya que durante el sábado fueron asesinadas cuatro personas, en igual número de hechos violentos, y este domingo, que parecía transcurriría tranquilo, se soltó una balacera que de entrada dejó a un hombre sin vida y a tres miembros de una familia heridos de gravedad, entre ellos una niña.

Cabe señalar que el pasado sábado el gobernador Alfonso Durazo anduvo por tierras cajemenses en donde entregó 14 vialidades y ni ello impidió que los delincuentes hicieran de las suyas.

Además, uno de los ataques del sábado fue en el exterior de una tienda de mayoreo en donde atacaron a un vigilante, quien quedó sin vida en el exterior e imagínese la impresión de ir al conocido establecimiento y escuchar el accionar de las armas, una escena de terror.

Ni qué decir de lo ocurrido la tarde noche del domingo cuando un hombre quedó sin vida en una vialidad cajemense y una familia que viajaba en un automóvil resultó lesionada durante el ataque armado ocurrido en los límites de la colonia Faustino Félix y Luis Echeverría.

Dicen que el estruendo de las balas de alto poder se escuchó en gran parte de Ciudad Obregón, que durante el domingo había vivido una jornada tranquila… Hasta el momento y de acuerdo con cifras extraoficiales, suman 11 las víctimas de la violencia en apenas cinco días del mes de febrero y más de 30 de enero.

Cabe señalar que Guaymas no se queda atrás, en donde prácticamente a diario se ha registrado un episodio de violencia que ha cobrado una vida o dos a lo largo de estos primeros días del año, por lo que ambos municipios son los que más alta incidencia de hechos violentos han reportado en los últimos meses.

Certero mensaje de la Ministra de la SCJN para defender al Poder Judicial

Más allá de que si se rompió o no el protocolo porque la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se puso de pie ante el presidente Andrés Manuel López Obrador o que si éste la dejó atrás y la sentó a un extremo del presídium, cuando debería estar al centro junto a él, el mensaje de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña no tiene desperdicio.

En un momento coyuntural como el que estamos viviendo, en donde se quiere imponer a producto de gallina reformas a modo, la Ministra Norma Piña, alzó la voz para defender la Constitución Política Mexicana y la independencia del Poder Judicial.

“La diversidad de quienes impartimos justicia no solo es inevitable, es deseable, es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca, nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores”, manifestó.

“Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia y el legado que nos permite nuestra ley fundamental, tenemos la responsabilidad preservarla y fortalecerla, de lo contrario corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de la propia persona que nos demanda justicia”, asentó.

“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectiva las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial siempre en beneficio de la sociedad”, concluyó…Al buen entendedor…

Correo electrónico [email protected]