En total indefensión los usuarios ante autoridades de Salud

Como sabemos, la Secretaría de Salud, no solo en Sonora, sino en el país, ha sido omisa en muchos casos, desde la atención al Covid, o en la adquisición de medicamentos, como se admitió por el Insabi, que dijo que no gastó 28 millones de pesos lo que ocasionará desabasto de ciertas medicinas y ahora nos enteramos que clínicas dedicadas a procedimientos estéticos, operan libremente sin que la Coesprisson haga su chamba.

Naturalmente que todo esto es indicativo de que si la cabeza está mal, el resto del cuerpo también lo estará, y siempre se ha criticado la forma en que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha estado al margen de la toma de decisiones en temas tan sensibles como el Covid.

Ni qué decir del tema de la rabia que cobró varias vidas en el sur del país y no ha pasado nada, o el caso de la meningitis que ha provocó la muerte de decenas de mujeres en Durango y nos podemos ir enlistando y veremos la cantidad de omisiones en que ha incurrido esta dependencia.

En el caso de Sonora, concretamente en Empalme, se revisó el padrón de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios (Coesprisson) y al parecer ningún de las clínicas que ofrecen procedimientos de belleza, que incluyen ingresos a quirófano, cuentan con autorización.

De ahí que algunas mujeres han sufrido las consecuencias y malamente no han acudido a interponer las denuncias ante la Fiscalía de Justicia o ante la Comisión de Arbitraje Médico para que se actúe y acabar con esa impunidad que pone en riesgo la vida de quienes confían en los supuestos especialistas.

En verdad que es preocupante el estado de indefensión en que nos encontramos como sociedad y la indiferencia de las autoridades, quienes no brindan información, no proporcionan medicamentos en forma oportuna y que no se preocupan por garantizar que los establecimientos cumplan con las normas, hasta que ocurren tragedias.

Ahora hackean hasta el Buró de Crédito… prepárese para el acoso de delincuentes!

Si de por sí el acoso telefónico a deudores es molesto por parte de empresas que desde antes de la fecha de vencimiento ya están llamándote para recordarte el pago, imagínese cómo será en caso de que sus datos lleguen a manos de delincuentes tras el hackeo al Buró de Crédito.

En lo personal hemos recibido “ofertas” para pagar créditos cubiertos desde hace más de 15 años, y quien sabe de qué manera se adueñan algunas empresas de cobranza de los datos y quieren cobrar de nuevo.

Incluso, hace unos días un familiar que hace más de 10 años dejó de laborar en una reconocida empresa que cerró, recibió una llamada amenazadora para que pagara un crédito ya cubierto.

Así que habrá que tener cuidado en caso de que empiecen a circular sus datos personales e historial crediticio tras el citado hackeo al Buró de Crédito, cuya información se dice que ya se está ofertando en redes sociales, como admitió el organismo.

Según informó la información sustraída, que incluye el historial crediticio e información personal, data de 2016, pero eso a los delincuentes no les importa y de alguna manera tratarán de sorprender a algún ingenuo, así que mucho ojo, si usted no conoce el número del que le llaman mejor ni conteste…

