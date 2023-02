Exhorta a continuar con medidas para prevenir dengue; La Secretaría de Salud

Advierte que una corcholata con agua es ideal para que nazca el huevecillo del mosco

Aunque en la temporada de frío baja la actividad de transmisión del mosquito transmisor del dengue, la Secretaría de Salud (SS) del Gobierno de Sonora realiza acciones de prevención en la entidad.

La institución médica explicó que las principales medidas para evitar este padecimiento y la dispersión del mosquito es cortar el ciclo de vida del mismo, absteniéndose de colocar agua en cubetas o recipientes, ya que estos son perfectos para que la hembra del mosquito ponga huevecillos, estos nazcan y se dispersen los insectos.

Otra de las medidas preventivas es lavar y cepillar el lavadero o barricas con el objetivo de eliminar cualquier rastro de huevecillos; tapar botes con agua de uso común; voltear y tapar los recipientes que no se utilicen para que no acumulen líquidos y tirar todo aquello que ya no se utilice, como las llantas.

La SSA recordó a la población que los principales síntomas de dengue son: dolor de articulaciones, músculos y huesos; molestias y ardor en los ojos; fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

Ante esto, recomendó acudir a la unidad de salud más cercana para descartar o diagnosticar a tiempo el padecimiento y llevar un tratamiento adecuado, para evitar la forma grave de la enfermedad, la cual puede llegar a ser mortal.