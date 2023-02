Avanza reforma a la Ley Cuatro de la Universidad de Sonora

Con la aprobación de la reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora por parte del Congreso del Estado, después de muchos años, no habrá maestros ni trabajadores universitarios de guardia en el período vacacional de Semana Santa, al menos que los sindicalizados inventan algo para cerrar la institución.

Según la rectora Rita Blancarte Martínez, existe paz y mucho trabajo al interior de la casa de estudios, por lo que no hay señales de huelga…Qué bien, la Universidad es para estudiar.

Ojalá los diferentes grupos universitarios estén de acuerdo en la aprobación de la nueva Ley , para que nuestra máxima casa de estudios de Sonora no se vea afectado por esta decisión.

Aunque, al parecer, el sindicato de maestros ya aprobó la decisión tomada por el Congreso. Falta la aprobación del sindicato de trabajadores y empleados, pero ya tiene más del 50 por ciento, por la mayoría de la comunidad universitaria, incluyendo a la rectora Plancarte Martínez.

Suspende Protección Sonora guardería en Hermosillo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) del Gobierno de Sonora, con base en su programa anual de inspecciones, suspendió la primera estancia infantil o guardería en el 2023, luego de confirmar que presentaba serias deficiencias en sus instalaciones.

Elementos de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Protección Civil, acudieron a la Estancia Infantil Risas y Pasitos, ubicada en el fraccionamiento Misión Los Lirios de Hermosillo, en donde, luego de un recorrido, se decidió suspender todo tipo de actividades de la misma, con la firme intención de garantizar la integridad de los menores que se atendían en ese lugar.

En el lugar se confirmó que la estancia no contaba con programa interno de protección civil, seguro de responsabilidad civil, puertas de emergencia, simulacros preventivos, ni capacitaciones válidas.

Además de lo anterior, no tenía muros de contención en la vialidad, no contaba con retardante al fuego de material combustible, ni material ignífugo en la edificación, no tenía botiquín de primeros auxilios, ni señalización en sus instalaciones.

Jesús Valenzuela, director de Inspección y Vigilancia, informó que la inspección y suspensión se derivó de un reporte generado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), organismo que trabaja en estrecha colaboración con Protección Civil Sonora.

Agregó que las revisiones a las estancias infantiles o guarderías se mantendrán con base en el Programa Anual de Inspecciones, el cual tiene registradas un total de 167 áreas infantiles de ese tipo, adicional a revisiones o inspecciones especiales que surjan derivadas de denuncias ciudadanas… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.